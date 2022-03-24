Обустройщики централизованной канализации смогут рассчитываться за проведение строительных работ постепенно в течение длительного периода времени

ООО Rīgas ūdens вводит новшество — возможность заключать договоры с рассроченным платежом на реализацию строительных работ для подключения к централизованной системе канализации. Это новшество относится в централизованным инженерным сетям, построенным в рамках 4, 5 и 6 этапов проекта "Развитие водного хозяйства в Риге", который софинансируется из фонда Кохезии Европейского союза (ЕС).

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Пользоваться сразу, а платить — позже

Введение рассроченного платежа за подключение к системе централизованной канализации облегчит потенциальным клиентам финансовую нагрузку, потому что общую сумму платежа можно будет разделить на ежемесячные платежи и выплачивать в течение нескольких лет. Период выплаты владелец жилого года сможет определить в ходе заключения договоренности с ООО Rīgas ūdens.

Эти условия относятся к владельцам жилых домов, которые участвуют в 4, 5 и 6 этапах проекта "Развитие водного хозяйства в Риге", который софинансируется из фонда Кохезии ЕС, и находятся на Рижской административной территории в Марупе, Катлакалнсе, Болдерае, Берги, Бебербеки, Иманте, частично в Зиепниеккалнсе и на Тейке. Когда будет построено подключение к системе централизованной канализации, у жителей этих районов будет возможность совершать ежемесячные платежи в течение длительного периода времени, постепенно выплачивая стоимость подключения.

Владельцев домов приглашают подавать заявку на компенсацию строительных расходов и получать софинансирование от Рижского самоуправления: в Марупе, Катлакалнсе и Болдерае софинансирование можно получить по окончанию строительных работ по подключению, а в остальных районах софинансирование доступно и на этапе проектировочных работ, и по окончанию работ по подключению к канализационной системе.

Где-то еще строят, а где-то уже построено

Сейчас на Рижской административной территории в Марупе, Катлакалнсе, Болдерае отводы централизованной системы канализации уже построены. До 31 декабря этого года продлен срок, до которого владельцы домов в вышеупомянутых районах могут получить софинансирование на компенсацию расходов на строительные работы, связанные с подключением жилых домов к централизованным инженерным сетям. Финальный срок по строительству подключения — 31 октября 2022 года.

В рамках проекта "Развитие водного хозяйства в Риге, 5-й этап" практически закончено расширение водопроводных и канализационных сетей в южной части Берги. Строительные работы в северо-восточной части Иманты и в районе Бебербеки в данный момент находятся в самом разгаре, по плану они должны завершиться к осени 2022 года.

В рамках проекта "Развитие водного хозяйства в Риге, 6-й этап" ООО Rīgas ūdens расширит водопроводные и канализационные сети на отдельных улицах в Зиепниеккалнсе, Иманте и Тейке. На Тейке строительные работы уже начаты, а в Зиепниеккалнсе и Иманте работы должны начаться во второй половине 2022 года. Оба этих этапа полностью планируется завершить к 31 декабря 2023 года.

В долгосрочном периоде городская канализация оказывается более выгодна

Если сравнивать расходы на поддержание децентрализованной канализационной системы с платежами за городскую канализацию, то видно, что в долгосрочном периоде будет получена существенная финансовая экономия, поэтому подключение к централизованной канализации более выгодно, чем поддержание и обслуживание локальной системы, которая зачастую к тому же недружелюбна по отношению к окружающей среде.

Цель ООО Rīgas ūdens для введения рассроченного платежа — способствовать подключению к централизованным инженерным сетям тех домов, которые стоят на границе земельных участков или красных линий улиц, к которым будут подведены отводы городской канализационной системы в рамках проектов, которые софинансируются из фонда Кохезии ЕС.

Дополнительную информацию о подключении к централизованным инженерным сетям и о возможностях получить софинансирование от самоуправления можно получить по рабочим дням, позвонив по телефону 20 221 722 (с понедельника по четверг — с 8 до 17, в пятницу — с 8 до 15.45). Подробную информацию о получении софинансирования от самоуправления можно получить на сайте ООО Rīgas ūdens или по телефону 8 000 21 22.

Фото: Каспарс Крафтс/F64 Photo agency

Скоро завершится расширение водопроводных и канализационных сетей в Берги, которое длилось более года.