Обзор игрового смартфона ROG Phone 3

Игровое подразделение компании ASUS — Republic of Gamers — представило третью версию своего игрового смартфона. Его уникальность заключается не только в высокой производительности, но и в дополнительных аксессуарах, которые превращают смартфон в игровой центр. Благодаря им возможности устройства значительно расширяются и дают огромное преимущество в играх. Третья версия должна превосходить предшественника по всем параметрам.

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Упаковка и комплектация

Новинка поставляется в довольно необычной по форме коробке — что-то вроде пирамиды, только без острого верха. Центральная верхняя часть сдвигается, предоставляя возможность извлечь смартфон из подложки. А в верхней части найдется кабель для зарядки Type-C — Type-C в тканевой оплетке, блок зарядки, переходник с Type-C на 3.5 джек, запасные заглушки для разъемов. Помимо этого, есть базовый пластиковый чехол, фирменные наклейки и скрепка. В отдельной ложе есть фирменный охлаждающий элемент, который также претерпел изменения относительно своей первой версии. Его нужно надевать на смартфон для продолжительных баталий во избежание сильного нагрева устройства.

Внешний вид ROG Phone 3

Внешне ROG Phone 3 во многом повторяет своего предшественника ROG Phone 2. Это распространенная ситуация, когда вместо ежегодного изобретения с нуля, компания дорабатывает имеющийся продукт, и прикручивает к нему новые фишки. К тому же, у ROG Phone 3 все самое интересное находится внутри смартфона, а не снаружи.

Фронтальная сторона смартфона по традиции отдана под большой AMOLED-дисплей с диагональю 6,59 дюйма. У экрана нет никаких челок, вырезов и прочих декоративных элементов, которые могут обрезать картинку в играх. Для фронтальной камеры и разного рода датчиков над экраном есть небольшая выделенная зона. Также на верхней и нижней частях фронтальной панели установлено по одному динамику с семью магнитами и отдельным усилителем NXP TFA9874 для каждого. Благодаря этому в играх и фильмах будет полноценный стереозвук.

На правой панели расположена первая фишка нового Рогфона. Это две обновленные, многофункциональные, ультразвуковые кнопки AirTrigger третьей версии. Две кнопки расположены у верхнего и нижнего краев верхней панели. В ROG Phone 2 эти клавиши могли обрабатывать нажатия и скольжения (свайпы), а в ROG Phone 3 кнопки стали еще умнее.

Теперь каждый триггер разделен на две части. И смартфон может по-разному обрабатывать нажатия на левую или правую часть кнопки. Как именно он это сделает — зависит от настроек пользователя.

В ROG Phone 2 у AirTrigger появилась поддержка скольжений, когда пользователь проводил палец по кнопке. В AirTrigger 3 в дополнении к скольжению появился еще один, похожий режим под названием "касание". Если быстро провести пальцем по сенсору, то смартфон обработает это действие как прикосновение к экрану.

Во многих играх предусмотрены сражения с боссами или выполнения различных комбо. Каким бы ни было действие по сюжету игры, в такие моменты от игрока порой требуется только одно — часто и быстро нажимать на одну и ту же клавишу несколько раз. И если раньше приходилось быстро-быстро нажимать по экрану, то теперь можно запрограммировать AirTrigger 3 на серию из нескольких нажатий. Для запуска серии достаточно просто положить пальцы на клавиши.

Кстати, у ROG Phone есть еще один режим эмуляции прикосновений к экрану. Это обычное вертикальное встряхивание, отслеживаемое при помощи акселерометра. Иногда встряхнуть смартфон может быть быстрее, чем тянуться к кнопке экрана или триггеру. Поэтому новый режим может оказаться полезным и востребованным.

На левой панели смартфона расположен сдвоенный разъем Type-C. Его можно использовать как для зарядки, так и для подключения различных аксессуаров, созданных специально для ROG Phone 3. Кстати, этот разъем идеально подойдет для игры и одновременной зарядки смартфона. Таким образом, кабель не будет упираться вам в руки. Еще один, основной разъем Type-C расположен на нижней грани смартфона. К сожалению, там находится только он.

Задняя панель, как и фронтальная, закрыта защитным стеклом. На ней находятся три основные камеры и светодиодная вспышка. А также на этой панели находятся небольшие отверстия для системы охлаждения. Это сделано специально для того, чтобы улучшить работу фирменной системы охлаждения ROG. Все Рогфоны получают особую СО под названием GameCool с крупной испарительной камерой и большим радиатором. В ROG Phone 3 радиатор стал еще больше, его размер вырос в 6 раз. Испарительная камера получила дополнительный слой из графитовой пленки. Охлаждаться смартфон стал на 14% лучше, чем его предшественник. А дополнительный съемный вентилятор AeroActive Cooler 3, который поставляется в комплекте, дополнительно снизит температуру, что повысит производительность.

Сканер отпечатка пальцев спрятался под дисплеем, что не только выглядит инновационно, но и сильно экономит место на корпусе.

Технические характеристики ASUS ROG Phone 3





Диагональ экрана ASUS ROG Phone 3 составляет 6,59 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей. Его характеристикам позавидую многие ноутбуки или игровые мониторы. Время отклика составляет 1 мс, а частота обновления — 144 Гц. При этом увеличено и время реакции сенсора, которое составляет 25 мс. Такое увеличение скорости отклика не пошло во вред цветопередаче. Ошибка DeltaE составляет менее единицы — это очень крутой показатель для любого дисплея. Ну а максимальные показатели яркости и контрастности составляют 650 кд/м^2 и 1 000 000:1. Дисплей поддерживает воспроизведение контента в HDR10 и HDR10+, его цветовой охват составляет 113,3% для пространства DCI-P3, 108,8% для NTSC и 153,7% для sRGB. Также экран прошел сертификацию TÜV Rheinland, которая подтвердила низкий уровень мерцания подсветки и синего цвета.

Процессор и графика у смартфона — лучшие на момент его релиза. Это 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц и графика Adreno 650. Объем оперативной памяти может составлять 12 или 16 Гбайт, а для хранения данных используется быстрый флеш-накопитель стандарта UFS 3.1, а его объем составляет до 512 Гбайт. Кстати, стандарт 5G также поддерживается.

Что касается вариантов связи, то сотовый модем уже поддерживает сети 5G, а модуль беспроводных сетей может работать с Wi-Fi стандартов 802.11a/b/g/n/ac/ax, (2x2 MIMO) с частотами 2,4 и 5 ГГ. Ну а Bluetooth версии 5.1 поддерживает технологии BR/EDR+LE и Qualcomm aptX Adaptive. NFC, разумеется, в наличии. Как и GPS, GLONASS и прочие средства определения местоположения.

Камеры ROG Phone 3

ROG Phone 3 получил сразу три основных камеры. Первая камера оснащена сенсором Sony IMX686 и разрешением в 64 мегапикселя. С ее помощью можно получить качественные и невероятно четкие, детализированные фото. Они заметно превосходят по качеству фотографии с ROG Phone 3. Камера делает четкие снимки, приятно размывает задний фон, автоматически подстраивается под частоту мерцания света и обладает резвым фазовым автофокусом.

Остальные камеры на обратной стороне предназначены для панорамной и макро-съемки. Камера с панорамным объективом получила сенсор с разрешением 13 Мп и объектив с углом обзора в 125 градусов. Третья камера предназначена для макросъемки и получила сенсор с разрешением 5 Мп. Фронтальная камера может использоваться для разблокировки устройства, что очень удобно.

А вот видеовозможности реально удивляют. Камеру научили снимать видео в разрешении 8К! Причем с полноценными 30 кадрами без каких-либо ограничений.

Производительность в играх и тестах

Говорить о том, что все игры работают без тормозов, скорее всего, смысла нет, это и так понятно. Но популярные бенчмарки подтверждают его производительность цифрами!

Заключение

Игровое подразделение компании ASUS — Republic of Gamers — в очередной раз подтвердило, что знает толк в устройствах для игр. ROG Phone 3 по праву можно считать самым игровым смартфоном из всех существующих. Среди его достоинств: высочайшая производительность благодаря новейшему процессору, грамотное расположение разъемов на корпусе, широкий выбор аксессуаров для игр, хорошая камера и высококачественный дисплей с высокой частотой обновления. И при всем этом, смартфон легко работает сутки без подзарядки. Если вы решите смотреть на нем фильмы, его хватит на 16-18 часов. Разнообразить все это поможет фирменная подсветка AURA, которая здесь также присутствует. В первую очередь, это карманное устройство для мобильных игр, а потом уже телефон, и в этом его уникальность.