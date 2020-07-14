Обзор последнего умного робота-пылесоса: как искусственный интеллект освободит от уборки дома?

Подумываете о новом члене семьи, который в вашем доме поддерживал бы порядок и экономил бы драгоценное время всех домочадцев? Мы с семьей решили испытать творение Ecovacs Robotics последнего поколения — умный робот-пылесос Deebot OZMO T8 AIVI со встроенным искусственным интеллектом.

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В нашей семье растут маленькие дети, есть домашние питомцы, так что для поддержания порядка нужны постоянные усилия. Дом, в котором мы живем, — двухэтажный, и его общая площадь превышает 120 кв. метров. Когда мы с членами семьи решили выбрать умный робот-пылесос, первым делом мы выделили для себя его важнейшие качества и критерии: способность робота-пылесоса гибко адаптироваться к окружающей среде, вычистить все уголки в доме, длительность действия и быстрота уборки. Большинство наших ожиданий оправдала новинка Deebot с искусственным интеллектом, поэтому мы взяли и испытали ее.

Когда мы достали пылесос из коробки, его размер показался нам оптимальным (вес — около 4 кг), кроме того, его зарядная станция выглядит вполне стильно. Для нее необходимо выделить удобное место. До него пылесос должен легко добираться сам с любой стороны. Включенный пылесос работает тихо.

Управление через мобильное приложение. Аппликацию для управления умным пылесосом мы без проблем скачали прямо в смартфон. При помощи приложения можно расписать карту дома, указать нужный маршрут пылесоса, его маневры, следить за видеозаписью, замеченными препятствиями, вещами, местами, которые из-за препятствий остались неубранными.

Пылесос сам распознает препятствия и объезжает их. Термин "пылесос с искусственным интеллектом" удивлял и настораживал одновременно. Так на что же способен этот пылесос? Итак, искусственный интеллект позволяет пылесосу не только быстро обнаруживать лежащие на земле вещи, но и избегать опасных мест. Эта функция особенно актуальна для владельцев довольно больших помещений или детских комнат, где на полу всегда найдется множество мелких вещей.

В нашем доме на полу запросто можно найти обувь, игрушки, носки, провода. Поэтому было очень важно, чтобы пылесос не путался в лежащих вещах, не наезжал на спящих питомцев, и при этом не нужно было постоянно следить за пылесосом и убирать с его пути разные препятствия. Робот-пылесос быстро распознал лежащие на земле вещи, домашних животных, и моментально их объехал. Он точно распознает и запоминает находящиеся рядом объекты на расстоянии до 10 метров, а способность пылесоса оценить всевозможные рискованные места помогает избежать его застревания. Кроме того, пылесос без труда преодолел пороги высотой 2 см, его не нужно было ни снимать с них, ни подталкивать. Тут пылесос заработал еще один плюс.

Установление маршрута уборки для помещений в несколько этажей. Следующей проверенной функцией пылесоса стала новая лазерная технология для навигации пылесоса или определения виртуальных границ помещений. Новая функция позволила без труда установить индивидуальную площадь помещений или пределы карты дома в несколько этажей. Как говорится, хорошее начало — половина дела. Так же и с роботом. Мы установили конкретные нужные нам места на втором и на первом этаже дома. Таким образом, мы сэкономили массу времени и места, которое не нуждалось в уборке. Можно установить границы уборки в доме на один раз или на все сеансы работы пылесоса, и, таким образом, он всегда будет ездить в заданных пределах. Когда мы захотели, чтобы пылесос почистил только ковер в комнате, мы установили пределы ковра, и пылесос уже не метался по другим местам. Так нам удалось сэкономить немало времени.

Удобный дистанционный мониторинг дома при помощи видеокамеры пылесоса. Этот пылесос исполняет у нас обязанности "домохозяйки", с помощью которой, находясь вне дома, мы можем проверять, как идут дела у домашних животных, или не оставили ли мы включенный утюг или открытое окно. Следить за такими ситуациями помогает встроенная в пылесос видеокамера с функцией прямой трансляции изображения. В мобильном приложении мы установили нужное место в доме, пылесос моментально отправился именно туда, и я могла наблюдать за тем, что происходит дома, на экране своего смартфона.

Пылесос до блеска чистит все, даже затертый пол. Я видела, как умные пылесосы моют пол, но результат меня радовал редко, так как застарелые пятна оставались, и хозяева прибора сами принимались за дополнительную уборку пола. Нам этого делать не пришлось, пылесос оснащен и функцией мойки и натирания пола — в него встроена пластина для натирания, которая действует в режиме высокочастотной вибрации и способна справиться даже с давними пятнами на полу. Итак, пол также был прекрасно вымыт. Перед процессом мойки мы заполнили специальный резервуар пылесоса водой, и этого запаса ему хватило на мойку более 90 кв. метров пола и 1,5 часа непрерывной работы.

Действие аккумулятора. Умный пылесос снабжен литиево-ионным аккумулятором продленного действия, который позволяет пылесосу работать без остановки до трех часов и вычистить до 300 кв. метров покрытия. Аккумулятор заряжается примерно 6 часов.

Таким образом, интеллект умного робота-пылесоса исполнил все желания нашей семьи и даже больше! Мы можем спокойно уходить из дома и оставлять убирающий пылесос без присмотра. Мы знаем, что он нигде не застрянет, не втянет в себя вещи, аккуратно объедет животных и при этом прекрасно выполнит свою работу. Пылесос Deebot OZMO T8 AIVI точно подойдет всем обладателям довольно больших помещений, домов в несколько этажей, а также тем, кто не горит желанием и не располагает временем ходить за пылесосом по пятам.