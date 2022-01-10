Очаровательная актриса Мирдза Мартинсоне: "Сейчас для меня главное — здоровье!"

"Начну с того, что я личность, склонная к аллергии, и с осторожностью отношусь к разным препаратам и витаминам. Но в моей жизни два месяца назад произошло чудо — ко мне прилетел добрый ангел и познакомил меня с другом, который заботится о моем здоровье", — так началось интервью с очаровательной актрисой Мирдза Мартинсоне, когда мы попросили ее поделиться отзывом о нашем препарате EPSORIN (Эпсорин). В интервью Мартинсоне рассказывает: "Этот добрый друг сделал так, чтобы мои показатели крови улучшились. Я не хочу преувеличивать, но я сама удивилась, какими стали мои результаты анализов спустя два месяца".

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Надо сказать, Мартинсоне к пробному употреблению Эпсорина подходила серьезно, усердно, как будто с научным подходом. До и после применения препарата были сданы подробные анализы крови. Мартинсоне в своем видео отзыве подчеркивает, насколько приятно она была удивлена результатам после 2 месяцев использования Эпсорина. Именно поэтому она и согласилась на интервью. Мы договорились с ней о том, что она оставит отзыв и расскажет о впечатлениях, если продукт понравился и дал положительный, очевидный и доказанный результат. Именно таким образом созданы и отзывы актера Яниса Паукштелло, писателя Мариса Берзиньша и других. Мы, как производители Эпсорина, конечно, оплачиваем публикацию этой рекламы, но мы не оплачиваем и не влияем на мнения, которые складываются у людей о наших продуктах.

Актриса делиться о своем опыте применения Эпсорина: "Сначала я, как и все латыши, не могла поверить, что он так хорошо поможет, и я очень ждала анализов крови — какими они будут. А потом, когда я увидела первый результат, и еще через месяц, второй, я поняла, что да, мне действительно помогает этот препарат". В анализах крови улучшились практически все показатели.

Мартинсоне не скрывает восторга, что из оленьих рогов можно сделать что-то такое, что мы можем использовать для своего здоровья, и даже оленей не нужно убивать — нужно только взять кусочек их рогов.

Предлагаем посмотреть видеозапись ее отзыва, так как в тексте мы никак не можем передать ту фантастическую и позитивную энергию, которой актриса делиться в своем рассказе.

Полное интервью можно посмотреть здесь на YouTube

"Ангелочком" в рассказе Мартинсоне называет своего доброго друга, который по личному положительному опыту предложил попробовать этот натуральный препарат. На данный момент в жизни актрисы главное — здоровье. И именно Эпсорин очень помог ей, потому что улучшил не только результаты анализов, но дал дополнительную силу, жизнерадостность и помог снизить боль в коленном суставе после травмы. По сути, состав Эпсорина улучшает здоровье как костей, так и суставов, а еще волос и ногтей.

Эпсорин позволил актрисе отказаться от большого количества синтетических витаминов, поскольку он содержит практически все необходимые для организма аминокислоты, минеральные вещества и витамины.

Хороший отзыв получил также экспериментальный крем Эпсорин, который влияет на восстановление клеток. Особенно подчеркивается его натуральность и превосходная способность к всасыванию. Это значительно улучшает качество кожи, и помогает бороться с разными проблемами, такими как сухость или трещины. Только заказывая Эпсорин напрямую от производителя, каждый клиент получает в подарок одну упаковку крема (20 мл).

Актриса продолжит принимать Эпсорин по одному флакону раз в 3 месяца для поддержания своего здоровья, и это является рекомендуемой дозой для применением в ее случае. Она советует принимать Эпсорин каждому, от всего сердца говорит: "Вы не пожалеете!"

В конце интервью Мартинсоне оставляет добрые пожелания: "Я желаю здоровья и главное для вас — много радости! Чтобы вы смеялись. И я заметила, что стала чаще смеяться".

Мы также пожелаем актрисе отличного здоровья. Приглашаем на ее спектакли в театре "Дайлес", и будем все здоровы с Эпсорин!

Больше информации о Эпсорин, составе, использовании и возможностях приобретения вы найдете на официальной странице производителя www.epsorin.com

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На следующие покупки вы получите 15% скидку серебряного клиента или 25% скидку золотого клиента. И эти особые предложения позволяют заботится о здоровье с Эпсорин выгоднее, чем при использовании синтетических витаминов.

Но не забываем! Даже самая лучшая пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион питания.

Приятного просмотра видео отзыва:)