Очистка сточных вод в Риге находится в непрерывном развитии

По мере того, как в Риге, а также во всем Балтийском море продолжаются работы по поддержанию качества окружающей среды, на станции биологической очистки Daugavgrīva завершена реконструкция двух первичных отстойников сточных вод. Они являются важным звеном во всей цепочке очистки сточных вод.

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Объемная работа по сохранению Балтийского моря

Реконструкция двух первых отстойников на станции биологической очистки (СБО) Daugavgrīva была начата в октябре 2021 года, и менее чем за год работы были полностью завершены. В рамках проекта по оптимизации очистки сточных вод и переработки ила

ООО Rīgas ūdens планирует реконструировать все 16 отстойников на станции Daugavgrīva. Они эксплуатируются уже более 30 лет, и срок службы оборудования быстро приближается к концу. Из шести резервуаров для первичного отстаивания сточных вод (площадь около 4500 м3) два были реконструированы в предыдущие годы, а еще два резервуара начали работу после реконструкции в конце сентября. В свою очередь, из десяти вторичных отстойников восстановлены два, а этой зимой планируется начать работу над следующим.

Руководитель СБО Daugavgrīva Марис Звиедрис: "Станция биологической очистки Daugavgrīva уже много лет работает в непрерывном режиме, очищая сточные воды, производимые жителями Риги, и следит за тем, чтобы они попадали в окружающую среду уже очищенными и полностью безвредным способом. Эти отстойники являются очень важным звеном в цепи очистки сточных вод, поэтому можно сказать, что была проделана очень ценная работа по сохранению качества окружающей среды в Балтийском море".

Фото: Руководитель СБО Daugavgrīva Марис Звиедрис (слева) и директор технического департамента ООО Rīgas ūdens Гатис Краузе выражают удовлетворение выполненной работой по сохранению качества окружающей среды в Балтийском море.



За 30 лет было достигнуто соответствие требованиям к чистоте среды

СБО Daugavgrīva — это структурное подразделение ООО Rīgas ūdens, которое с 1991 года ежегодно обеспечивает биологическую очистку сточных вод Риги, а также нескольких окружающих муниципалитетов и части Юрмалы. Его круглосуточная мощность составляет около 200 000 кубических метров. Ранее в Риге сточные воды очищались благодаря трем более мелким станциям на Югле, в Кенгарагсе и Болдерае, но они больше не могли обеспечивать очистку быстро растущего объема сточных вод столицы, кроме того, этот процесс не соответствовал экологическим требованиям.

За последние 30 лет в систему очистки сточных вод Рижской агломерации были вложены значительные инвестиции, чтобы увеличить удельный вес собираемых сточных вод и повысить эффективность очистки на СБО Daugavgrīva. Для этого был реализован ряд амбициозных проектов по реконструкции оборудования и сооружений, а также модернизации технологических решений. Внедренные технологии предусматривают непрерывные измерения загрязнения и немедленную реакцию в рамках технологического процесса на любые изменения в собираемых сточных водах. При автоматизации процессов очистки сточных вод достигается значительное снижение концентрации азота и фосфора в очищенных сточных водах, но это, в свою очередь, означает, что в морской залив сбрасываются воды, максимально близкие к их естественному, чистому состоянию. В период времени с 1991 года и до наших дней в Риге удалось достичь эффективности очистки сточных вод вплоть до 98%.

Фото: В рамках реконструкционных работ обоих резервуаров (диаметр около 40 метров и глубина 4,5 метра) были установлены новые металлоконструкции из нержавеющей стали и восстановлен бетонный защитный слой, построена новая система трубопроводов и новые электрические и автоматические системы управления. Всего используется около 1000 м3 бетона и почти 60 тонн арматуры. Работы провела строительная фирма ООО Velve, общая стоимость проекта составила около 2,7 млн евро.

Достижения Риги признали на международном уровне

Достигнутые улучшения в области очистки сточных вод в Риге были признаны на международном уровне. В 2021 году решением комиссии по охране окружающей среды Балтийского моря (HELCOM) город Рига "потерял" статус загрязнителя, который он имел почти 30 лет. Рижские очистные сооружения были исключены из так называемого списка "горячих точек" (hot spots) HELCOM.

Для оценки воздействия загрязнения на экологию Балтийского моря в 1992 году был составлен список важных мест загрязнения вокруг Балтийского моря — "горячих точек". Рига была включена в список из-за загрязнения, создаваемого населением, и сброса недостаточно очищенных сточных вод в окружающую среду: 40-50% промышленных сточных вод сбрасывались в бытовую канализацию без предварительной их очистки, а перед подключением к сети канализации Риги протяженностью более 1200 километров плохо очищенные или полностью неочищенные сточные воды могли легко попасть в Даугаву и окружающие озера.

В Рижский залив попадают уже полностью очищенные сточные воды

Недавно реконструированные отстойники являются незаменимым звеном в цепи очистки сточных вод. Из города по канализационным каналам сточные воды перекачиваются на СБО Daugavgrīva, где вначале попадают в приемную камеру, затем в механические решетки, где фильтруется крупный мусор (пластиковая упаковка, различные изделия и др.), затем — в песчаные приемники, затем в первичные отстойники, где и завершается этап механической очистки сточных вод.

В железобетонных бассейнах происходит отстаивание оставшихся и еще не растворившихся органических отложений, которые в дальнейшем используются для добычи биогаза. Сточные воды направляются в аэрационные бассейны для биологических процессов, где в течение 24 часов происходит биологическая очистка сточных вод с помощью активного ила. Последним этапом очистки являются вторичные отстойники для отстаивания сточных вод и гидростатического отделения активного ила. После этого полностью очищенные сточные воды сбрасываются в Рижский залив — с береговой линии на расстоянии 2,4 километра и на глубину около 15 метров.

Фото: Роман Кокшаров/F64 Photo agency

Жители тоже могут позаботиться о чистоте моря

Одной из угроз окружающей среде, рижским водоемам, Даугаве и, следовательно, Балтийскому морю является попадание в грунтовые воды недостаточно очищенных сточных вод от населения. Такая ситуация все еще наблюдается в районах, где часть рижан продолжает использовать неадекватные системы местной канализации и водоснабжения. Рижские экологи сообщают, что в Даугаве, Буллюпе, Кишезерсе и в озере Юглас качество воды оценивается как среднее, а анализ происхождения загрязнения показывает, что значительное влияние оказывает загрязнение от местных канализационных систем частных домов. Все, что мы оставляем в грунтовых водах, рано или поздно попадает в море. 97% Балтийского моря страдает эвтрофикацией — это означает, что в водоем из сельскохозяйственных, промышленных и бытовых сточных вод попадает слишком много питательных веществ, что вызывает чрезмерный рост некоторых видов водорослей и деградацию морской среды. Об этом сообщает HELCOM — комиссия по охране окружающей среды Балтийского моря.