Одиннадцатый автомобиль от Mego и Vesko отправляется в Вецумниеки

В лотерее, которую вот уже 11 раз проводят Mego и Vesko, новый автомобиль Škoda Kamiq выиграла многодетная мама Рамона, которая зарегистрировала 41 чек. 9 декабря в салоне Green Motors собрались представители крупнейшей розничной компании SIA Baltstor, представляющей сеть магазинов Mego и Vesko, и партнеры, принимающие участие в лотерее.

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"В этот день в торжественной обстановке Рамона получила главный приз лотереи — ключи от нового автомобиля Škoda Kamiq", — рассказал руководитель отдела маркетинга сети Mego Александр Афанасьев.

"Сейчас, в преддверии самых волшебных праздников, я как никогда рада за нашу победительницу. Вручение автомобиля — это наша возможность поблагодарить покупателей за то, что они совершают покупки в нашем магазине", — сказала Индра Гранатека, представительница компании Baltstor.

Рамона часто посещает магазин Mego в Балдоне, потому что только в нем есть сок CIDO, который очень любят ее дети, и другие необходимые продукты и товары. Кроме того, зарегистрировать свое участие в лотерее было очень просто, надо было лишь отправить текстовое сообщение или заполнить анкету.

"Это не первый раз, когда я решила принять участие в лотерее, я регулярно это делаю и 2 года назад выиграла в лотерее подарочную карту от Mego. Мне нравится, что в Mego есть товары, которые не продаются в других магазинах, а цены очень приемлемые. Тут всегда есть товары по акции. Что я почувствовала, когда узнала о выигрыше? Это было неописуемо, очень приятно и удивительно, я счастлива! Теперь мы с детьми будем много путешествовать по Латвии", — не скрывает свое удовольствие Рамона.

"Люди верят в удачу, особенно в такое трогательное предновогоднее время, поэтому мы продолжаем организовывать лотереи и дарить надежду и радость нашим покупателям. Порой мне кажется, что мы испытываем такие же сильные эмоции, как и наши победители, ведь дарить подарки, особенно в преддверие Рождества, — это огромная радость для нас", — добавила Индра Гранатека.

Директор по продажам компании HKScan Latvia Артур Захаревич, вручая пакеты с подарками, пожелал Рамоне исполнения всех желаний в Новом году. Он отметил, что компания продолжит сотрудничество с магазинами Mego и участие в лотереях.

Юрис Звинис рассказал, что компания Fazer участвует в лотереях Mego с самого начала. Он считает, что это отличный способ познакомить покупателей с новыми продуктами и напомнить о зарекомендовавших себя товарах.

Исполнительный директор Green Motors Андрис Савицкис добавил: "Мы очень рады работать с Mego. Это первый год нашего сотрудничества, но мы планируем продолжать его и дарить радость клиентам Mego".

Менеджер компании Konig Алена Ларионова считает, что лотерея является хорошим способом познакомить покупателей с новыми продуктами, потому что часто лотерейные товары покупают из любопытства, и это отличный повод, чтобы попробовать что-то новое и поэкспериментировать.

Торговый директор Gaļas nams Ādaži Райвис Балодис подарил Рамоне огромную корзину продуктов и пожелал удачных поездок и выгодных покупок в Mego.

Лотерея сети магазинов Mego и Vesko проходила с 6 сентября по 28 ноября. В рамках призового фонда — 28 тысяч евро — были разыграны 50 подарочных карт по 50 евро от Mēness aptieka, 50 подарочных карт по 50 евро на топливо от Gotika auto и 100 подарочных карт по 50 евро от магазинов Mego, а также главный приз — автомобиль Škoda Kamiq от Green Motors.

Представитель Mego Александр Афанасьев отметил, что главным призом в следующей лотерее тоже будет автомобиль Škoda Kamiq.

Сеть магазинов Mego — это компания с местным капиталом, работающая в Латвии более20 лет. На данный момент в сети Mego работают 90 магазинов.

SIA Baltstor является крупнейшей латвийской розничной компанией, объединяющей в себе 95 юридических лиц, которые работают более чем в 400 торговых точках по всей стране. Для эффективной деятельности каждого из участников Baltstor компания обеспечивает лучшие ИТ-решения, единую структуру и совместные закупки, а также эффективное маркетинговое управление.

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