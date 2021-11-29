Охота на сокровища в магазинах DGS apģērbi: семейный шопинг, который не бьет по кошельку
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Где можно найти культовые кроссовки Nike Air Max в несколько раз дешевле, чем в официальных магазинах бренда? Где купить зимнюю одежду для всей семьи, не отдав за нее полцарства? Где взять качественную бытовую химию? Магазины подержанной одежды и товаров для дома DGS apģērbi дают ответы на все эти вопросы и предлагают много разных возможностей рижанам, которые готовы отправиться на охоту за сокровищами и существенно сэкономить на шопинге.

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Новая и подержанная одежда от известных брендов

Шопинг в магазинах подержанных товаров — это модный тренд последних нескольких лет, особенно среди молодежи. Соцсети полны видео с распаковкой товаров из секонд-хендов, на которых довольные молодые люди показывают свой улов, восхищаясь возможностью купить хорошие брендовые вещи (зачастую даже новые) по очень скромной цене. К тому же отказ от регулярных покупок в масс-маркете в пользу подержанных вещей — это часть осознанного потребления и возможность дать вещам вторую жизнь.

Конечно, не только молодежь старается делать экономные покупки. В DGS apģērbi приходят сразу семьями, потому что эти магазины предлагают огромный ассортимент одежды на любой сезон, вкус и размер. Видно, что люди готовятся к походу в магазин — приходят со списком и покупают нужные им товары по хорошей цене. Только представьте, что значит купить зимнюю обувь и одежду для семьи, где два взрослых и двое-трое детей. Цены в магазинах DGS apģērbi позволяют подготовиться к зимнему сезону без удара по семейному бюджету.

В магазинах DGS apģērbi регулярно обновляются сезонные коллекции и в ассортименте можно найти вещи от ведущих мировых брендов, например, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Desigual, UGG Australia и др. Здесь можно встретить товары из английского бренда Primark, который славится соотношением очень доступной цены и высокого качества. Поскольку у Primark нет интернет-магазина, то магазины DGS apģērbi становятся редкой возможностью приобрести товары этой марки в Риге.

Многие ценят магазины DGS apģērbi за огромный выбор джинсов: здесь есть классические модели в привычной сине-голубой гамме, но есть и супер-трендовый деним, за которым сюда заглядывают модницы. Джинсы стали некой униформой или частью базового гардероба, поэтому если их стоимость невелика, можно себе позволить взять сразу несколько пар и забыть про шопинг как минимум на пару сезонов.

Ну и информация для леди, которые любят меха: совсем скоро в Латвию придут холода, поэтому наступает время утепляться. Перед новым годом в магазинах DGS apģērbi обновилась коллекция натуральных шуб. Возможно, это самый большой выбор шуб в Риге по очень выгодным ценам. Тут можно найти шубы из кролика, лисы, енота и каракульчи. На неласковую балтийскую зиму — самое то. К тому же такое приобретение однозначно прослужит не один сезон.

Все для хобби, тренировок и спорта

Где найти хорошие ролики или лыжную экипировку желательно не по цене крыла от самолета? В магазинах DGS аpģērbi — широкий выбор товаров для хобби и спорта, поэтому обязательно стоит обратить внимание на эти специализированные секции. Здесь вы найдете флисовые кофты для уличных пробежек, велошорты всех размеров, экипировку для верховой езды, лыжную экипировку и другое спортивное снаряжение.

Особые предложения ожидают и "братьев ветра" — здесь предложен широчайший выбор товаров для мотоциклистов: кожаные куртки и штаны, бронированные куртки, мотоциклетные шлемы.

DGS аpģērbi предлагает товары для замечательных выходных на природе или на даче — например, грилли, детские надувные бассейны и матрасы, палатки и многое другое.

Бытовая техника и чистящие средства

Помимо широкого выбора одежды магазины DGS аpģērbi предлагают разные товары для дома, которые можно приобрести по существенно более низкой цене, чем в других местах. Например, тут можно найти бытовую технику (новую, но с визуальными дефектами) — холодильники, микроволновые печи и стиральные машины.

Кто имеет привычку смотреть на цены и сравнивать их, знает, что за последнее время чистящие и моющие средства заметно подорожали. Поэтому имеет смысл составлять отдельный список бытовой химии, которая вам необходима, и не покупать ее в привычных магазинах у дома, а целенаправленно съездить в один из магазинов DGS аpģērbi. Здесь продается бытовая химия Kulmex — это немецкий бренд премиум класса, который производит моющие и чистящие средства без фосфатов и хлора. В магазинах DGS аpģērbi вы найдете стиральные гели и порошки, смягчители, средства для мытья посуды, универсальные чистящие средства и др.

Все магазины DGS apģērbi работают в "зеленом режиме", то есть на входе нужно предъявить действующий сертификат Covid-19 и удостоверение личности. Кроме этого, у DGS apģērbi есть и онлайн-магазин, в котором можно делать покупки, не выходя из дома. Ваш заказ быстро доставят в пакомат Omniva, откуда вы сможете его забрать в любое удобное для вас время.

Где искать магазины DGS apģērbi в Риге:

Иманта: бульвар Анниньмуйжас 40а

Золитуде: улица Анниньмуйжас 17

Кенгарагс: улица Маскавас 265

Болдерая: улица Лемешу 20

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