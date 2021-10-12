Окрашивание волос: за и против

В жизни каждой девушки бывают моменты, когда хочется изменений. Самый доступный и проверенный годами способ – это поход в салон красоты. Профессионалы помогут не только воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии, но и сделают это максимально качественно. Неизменным лидером среди бьюти-процедур является окрашивание волос. Всего за несколько часов можно кардинально изменить свою внешность. Но стоит ли? Сегодня поговорим о преимуществах и недостатках этой процедуры.

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Плюсы

Начнем с преимуществ окрашивания волос. Конечно, они связаны с эстетической составляющей этой процедуры, ведь главная цель изменения цвета волос — это внешнее преображение, которое позволяет чувствовать себя более привлекательной.

Возможность подчеркнуть натуральный цвет

Окрашивание волос не обязательно подразумевает кардинальное изменение цвета. Сейчас в моде естественная красота, и с помощью специальных средств можно только улучшить свой натуральный цвет волос, сделав его более выразительным. К тому же, современные техники окрашивания дают возможность играть с интересными оттенками, добавляя их к натуральному цвету.

Новый образ

Если вы решились на изменения и уже поменяли свой гардероб, тогда остался последний штрих — новая прическа. И идеальным завершением станет смена цвета волос. Всегда мечтали быть брюнеткой, блондинкой, русой или рыжей? А может, вам хочется что-то более смелое? Все возможно, ведь современные палитры красок для волос предлагают невероятное цветовое разнообразие. Сдержанная классика или яркая оригинальность — все в ваших руках. К тому же, смена имиджа может стать хорошим способом для борьбы с осенней хандрой, что сейчас особенно актуально.

Способ скрыть седину

Заметили первые седые волоски и уже начали паниковать? Не стоит. Процедура окрашивания волос поможет остановить время и вернуть вашим волосам тот оттенок, который вы хотели бы видеть. Или даже добавить вашему образу новые краски. А почему бы и нет?

Минусы

Несмотря на все положительные моменты окрашивания волос, есть в этой процедуре и кое-что, что заставляет задуматься. Как ухаживать за волосами, а если окрашивание окажется неудачным, как восстановить здоровье волос — и много других вопросов останавливают девушек от изменения цвета волос. Да, риски действительно есть. Но если вы будете делать процедуры у опытного мастера, вы точно можете не переживать. Главное — выбрать опытного колориста, который выполнит качественное окрашивание и даст вам правильные рекомендации по уходу.

Сложности ухода

Структура волос после окрашивания изменится, ведь они будут подвергаться химическому воздействию. Но на самом деле в этом нет ничего страшного. Да, вам нужно будет изменить уход для волос, добавить питательные маски и средства для ухода за окрашенными волосами. Но такие средства сейчас доступны в любом магазине, поэтому никаких трудностей с поиском возникнуть не должно. Использование специальных средств для окрашенных волос гарантирует более быстрое восстановление и более длительное сохранение цвета.

Непредсказуемый результат

Этот минус касается больше домашнего окрашивания. Один и тот же цвет по-другому будет выглядеть на волосах разных оттенков и разной структуры. Колорист в салоне учитывает все эти моменты и предложит вам наиболее подходящий оттенок именно для вас. Уже знакомы с процедурой окрашивания и самостоятельно не первый раз имеете дело с краской? Если вы уверены в результате, тогда можете смело выбирать подходящий оттенок и купить онлайн все необходимое для этой бьюти-процедуры в домашних условиях. Но если вы собираетесь кардинально поменять цвет волос и сомневаетесь в выборе, проконсультируйтесь со специалистом.

Возможная аллергическая реакция

От аллергической реакции на косметические средства не застрахован никто. Это касается как дневного крема для лица, так и краски для волос. Чтобы избежать нежелательных покраснений и высыпаний, всегда проводите тест: нанесите небольшое количество средства за ухом и оставьте на 12-24 часов, чтобы исключить появление аллергической реакции.

Вывод

В любых экспериментах не забывайте, что главное — это здоровье волос. Если вы твердо решили изменить цвет волос, тогда выберите хорошего специалиста или ознакомьтесь со всеми тонкостями процедуры, если вы планируете домашнее окрашивание. После окрашивания регулярно используйте подходящие средства для ухода, чтобы ваши локоны выглядели превосходно в любых условиях.