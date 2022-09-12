O’Learys – не только спорт-бар: лазертаг и развлечения для всей семьи

С наступлением осени многие задаются вопросом, как качественно и разносторонне провести время не только на природе, но и в помещении. Спорт-бар и развлекательный центр O’Learys в торговом центре Rīga Plaza – это отличное место, где можно совместить приятное с полезным. Здесь вместе с семьей, друзьями или коллегами можно насладиться азартными развлечениями, духом соревнований, физическими активностями, поболеть за свою любимую спортивную команду, а также порадовать себя вкусной едой и напитками. Сотрудники O’Learys с особой заботой следят за тем, чтобы каждый клиент чувствовал себя как дома, получал самые лучшие эмоции, чтобы посещение O’Learys стало незабываемым приключением.

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O'Learys — это международная сеть развлекательных центров в американском стиле, которая появилась в Бостоне, США. Сейчас этот бренд и его концепцию можно встретить во многих странах и регионах по всему миру, в том числе в Скандинавии. В Риге есть два развлекательных центра O'Learys — в торгово-развлекательном центре Akropole Rīga и в торговом центре Rīga Plaza, который открыл свои двери для посетителей осенью 2021 года.

"Мы — самый большой спорт-бар в Латвии с множеством развлечений. Мы ждем в гости не только спортивных болельщиков, но и семьи с детьми, молодежь, корпоративных клиентов — для всех найдется занятие по душе. Мы хотим дарить людям эмоции и ощущение вечеринки. Здесь можно вкусно поесть, совместив это с просмотром спортивных передач или другими активностями", — так о работе спорт-бара в Rīga Plaza рассказывает руководитель по маркетингу O'Learys Ренарс Полипинс.

O'Learys привлекает посетителем уютным интерьером, а также множеством развлечений, среди которых и стар, и млад найдет что-то себе по вкусу и по интересам.

Размещенные по периметру экраны дают возможность спортивным болельщикам следить за любимым спортивными передачами и соревнованиями, одновременно с этим подкрепляясь вкусными закусками, сытными основными блюдами и прохладительными напитками. На одной из 12 дорожек для боулинга можно попробовать свои силы и одним броском сбить все кегли. Центр спроектирован так, чтобы максимально сфокусироваться на удобстве гостей — в зоне боулинга есть интерактивные экраны, через которые можно заказать закуски и напитки, не отходя от поля, а официанты уже через пару минут все принесут. Гостям доступны биллиардные столы, шаффлборд или настольный керлинг, метание дротиков и мячей, разные аркадные игры и арены виртуальной реальности — остается только выбрать и насладиться.

Меню в американском стиле достаточно обширно, чтобы что-то себе по вкусу нашли не только убежденные мясоеды, но и вегетарианцы с веганами. В меню представлены крылышки Буффало, салаты, различные гамбургеры и другие основные блюда, а также вкусные закуски и десерты. О самых маленьких гостях тоже не забыли — они смогут найти что-то особенное для себя в детском меню.

Лазертаг: карусель эмоций и адреналин



Посетители Rīga Plaza в повседневной спешке, скорее всего, замечают только внешний фасад O'Learys, но на втором этаже спортивного бара спрятана настоящая жемчужина — украшенное неоновыми огнями, различными препятствиями и красочными рисунками пространство, которое приглашает вас насладиться авантюрным духом лазертага, получить дозу адреналина и попробовать свои силы в ловкости и точности. Лазертаг — это активная игра, которая сплачивает участников, увлекает детей и взрослых, а также в хорошем смысле щекочет нервы.

Около 200 тысяч евро было вложено в создание и оборудование помещения лазертага с новейшими технологиями и инновациями. И те, кто побывал здесь, наверняка согласятся — трудно представить себе развлечение, способное доставить такой широкий спектр эмоций, от волнения и даже небольшого страха до неподдельной радости и удовлетворения своими достижениями на виртуальном поле боя.

Лазертаг переносит посетителей в таинственный, великолепный и пронизанный опасностями мир, где можно на мгновение забыть о повседневных обязанностях и дать волю первобытным чувствам. Добавленную ценность этому мероприятию придает тот факт, что рисунки с мотивами джунглей, которые можно увидеть в помещениях для лазертага, сделаны вручную эстонскими художниками.

"В Латвии несколько лазертаг-парков, но, как говорят специалисты в этой отрасли — предлагаемый нами лазертаг — это совсем другое, это совершенно другой опыт. Здесь это такая классная штука, в которую можно играть в командах или в варианте "каждый сам за себя". Взрослые могут снова почувствовать себя детьми. Коллеги могут забыть о должностях и почувствовать себя свободными от формального этикета, потому что в лазертаге все равны", — говорит представитель развлекательного заведения.

В лазертаг одновременно могут играть 26 игроков, но с тем же успехом свои силы друг против друга может попробовать парочка, которая понимает, что романтическое свидание можно провести, не только наблюдая закат на море. Лазертаг предназначен для людей от семи лет и старше, а также важно отметить, что благодаря электронной системе билет на желаемое время можно легко и быстро забронировать онлайн. Вы можете сделать это здесь (https://e-olearys.lv/lasertag/).

Идеальное место для корпоративов и сплочения команды



"Одной из наших целевых аудиторий являются компании, которым мы можем предложить целый развлекательный пакет — отличное мероприятие по сплочению команды, которое начинается с разминки в боулинге, с закусками и напитками, и продолжается увлекательной пробежкой в лазертаге, после чего участников вечера ждет вкусный ужин", — рассказывает представитель компании.

В O'Learys достаточно сидячих мест — места хватит на всех. Тут есть отдельные помещения для вечеринок по случаю дня рождения или корпоративных мероприятий вместимостью до 40 человек. При необходимости можно использовать экран телевизора, например, для демонстрации презентации или специального приветственного видео. Кроме того, для тех, кто любит работать вне офиса, обязательно найдется более тихий уголок для беспрепятственной работы за своим компьютером.

С началом активного осеннего сезона в O'Learys запланированы различные скидки и специальные предложения при резервации времени для боулинга или лазертага в электронной системе. Кроме того, O'Learys наладили успешное сотрудничество с компанией Lieliska dāvana, которая занимается подарками. Новейшая и актуальная информация об акциях, предстоящих событиях и прямых трансляциях игр можно узнать на странице спортивного бара в Facebook.

"Я чувствую себя здесь как дома, у меня горят глаза и эта работа для меня как хобби. Я также передаю эту философию своим сотрудникам: если я чувствую себя как дома, сотрудники тоже должны чувствовать это, и тогда наши клиенты, соответственно, тоже будут чувствовать себя здесь желанными гостями. Это место, куда можно прийти, чтобы проветрить голову, встретиться с друзьями, вкусно поесть, хорошо повеселиться, посмотреть спортивное шоу или поработать — здесь можно провести целый день. Мне нравится эта суета, клиенты, которые приходят к нам, их смех, их громкость. Когда идут прямые спортивные трансляции, здесь в большом количестве собираются фанаты и дают волю своим эмоциям", — добавляет Ренарс.

