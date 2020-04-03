Онлайн-шоппингу не мешают закрытые границы: некоторые грузоперевозчики работают без остановок

Пандемия заставляет людей менять свои привычки во всех сферах жизни. Покупка товаров и интернет-магазинах не является исключением. В связи с закрытием физических магазинов и ограничениями посещений торговых центров, электронная торговля вышла на первый план — как в Латвии, так и зарубежом.

В интернет-магазинах во всех областях наблюдается растущий спрос — такие товары как например, одежда, косметика или электроника, а также продукты питания, товары для дома, сада и медицинские товары — все приобретают в интернет-магазинах.

Хотя некоторые транспортные компании были приостановлены из-за карантина, есть также те, кто приспособился к ситуации и продолжает успешно работать. Одной из таких компаний является интернет-сайт пересылки посылок Perceu.lv, действующая в странах Балтии, которая до сих пор доставляет грузы покупателям из Германии, Англии, Польши, Франции и особенно пострадавшей от воздействия вируса Covid-19 Италии.

"Во время карантина нам, как никогда, важно обеспечить бесперебойную доставку товаров. Клиенты заказывают товары в интернет-магазинах, таких как Amazon, Ebay, Lidl, Tesco, а также медицинские товары или другие препараты без рецепта в аптечных интернет-магазинах, которые они не могут найти в Латвии", — объясняет Тomas Bacys, глава платформы Perceu.lv.

Служба транспортировки посылок Perceu.lv также позволяет вам заказывать товары в тех зарубежных интернет-магазинах, которые не отправляют товары напрямую в Латвию, кроме того, она позволяет покупателям объединить товары, заказанные в разных магазинах, в одну посылку, что делает транспортировку проще и дешевле.

T. Bacys, владелец фирмы, отметил, что количество поставок в последнее время значительно возросло. Клиенты все чаще покупают товары повседневного спроса в зарубежных интернет-магазинах - бытовую химию, косметику, подгузники, детские смеси и другие детские товары, автозапчасти и даже продукты питания с длительным сроком хранения.

В последние дни из-за закрытия государственных границ и ужесточения требований к грузовым перевозкам стало известно, что доставка товаров из-за границы может быть отложена.

Люди также не уверены, безопасно ли заказывать товары из зараженных вирусом регионов. Хотя Всемирная Организация Здравоохранения не предусматривает каких-либо торговых ограничений, многие перевозчики применяют различные меры безопасности.

Поскольку многие европейские страны применили строгие карантинные меры, клиенты стали интересоваться, не была ли приостановлена ​​доставка грузов или существуют ли какие-либо ограничения на покупку в заребежных интернет-магазинах.

«Это логично, что клиенты обеспокоены и напуганы. Тем не менее, важно понимать, что все страны в настоящее время пытаются обеспечить бесперебойную доставку товаров, поэтому мы не применяем никаких ограничений на перевозку товаров. Платформа Perceu.lv будет продолжать предоставлять свои услуги без сбоев, все наши склады зарубежом работают также, товары из разных зарубежных магазинов также поступают бесперебойно», - поясняет Т.Bacys.

Покупки в Интернете - это не только принудительный выбор, но и одна из мер

предосторожности, позволяющих избежать контакта с людьми и помочь остановить распространение вируса Covid-19.

«Заботясь о безопасности клиентов и сотрудников, отправляемые «OstaEU» товары дезинфицируются, оплата услуг произвоится исключительно только с помощью предоплаты черех интернет-банк», - подчеркивает Т.Bacys с владелец вирмы Perceu.lv.