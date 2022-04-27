Опасно не делать

Бесшовные лапароскопические операции – счастье хирурга и пациента

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Известный врач развенчивает мифы о пустяковости грыжи живота и камней в желчном. По словам опытного доктора, есть проблемы со здоровьем, которые следует решать у хирурга и как можно быстрее. Чтобы не получилось, как это бывает, слишком поздно.

Рассказывает доктор медицины, директор многопрофильной клиники хирургии AIWA Clinic Сергей ЛЕБЕДЬКОВ.

Не ущемляйте себя

– Доктор, почему-то считается, что такую "ерунду", как паховая грыжа, не стоит брать во внимание — само пройдет…

– За 40 лет в профессии и более 14 000 проведенных операций, в том числе онкологических — на толстой кишке и желудке, уверяю вас, что в медицине в принципе нет мелочей. Если говорить о грыжах — этот диагноз коварен до изумления.

Проблема в том, что недеченная грыжа в любой момент может ущемиться, и если ее не прооперировать в течение первых шести часов, начинается беда. Происходит сдавливание в области грыжевых ворот, через которые происходит выпячивание внутренних органов из брюшной полости, и такой человек может погибнуть с большой долей вероятности. Запускается процесс омертвения тканей, начинается острое воспаление брюшной стенки, что беда-беда.

Если посмотреть международную статистику, вы удивитесь, сколь огромное количество людей умирает от последствий ущемления грыжи.

– Объясните, если можно, популярно: что такое грыжа живота?

– Это не что иное, как слабое место в плотных тканях передней брюшной стенки, — отверстие, через которое под кожу выдавливаются органы или жировая ткань.

В результате такого непорядка на животе (часто в его паховой области) образуется более или менее заметная подкожная выпуклость. Очень часто выходящие в грыжевой мешок ткани оказываются сдавленными, отсюда — боль и дискомфорт. Чаще всего выпадают петли кишечника.

При неоказании помощи в острой ситуации, еще раз хочу уточнить, нередко развивается некроз содержимого грыжи, его нагноение, что может вести к самым неприятным, в том числе летальным, исходам.

Есть грыжи как послеоперационное осложнение. В этом случае органы брюшной полости выпячиваются под кожу в области послеоперационного рубца.

Структурно, если говорить метафорами, грыжа живота напоминает шишку на автомобильном колесе, когда через порванный корд боковой части шины под воздействием нагрузок резина начинает выбухать изнутри наружу.

Надо понимать, что какой–то момент грыжа ведет себя как паинька, — ее выпячивание необременительно и безболезненно, имеет мягко–эластичную консистенцию, но может увеличиваться в положении стоя и на фоне физических нагрузок. В положении же лежа грыжа может исчезать из поля зрения, но это не означает, что она неопасна стратегически.

История каждой конкретной грыжи может быть обусловлена тем фактом, какой орган в нее выходит. Скажем, при наличии в грыже мочевого пузыря у человека могут наблюдаться проблемы с мочеиспусканием, а при наличии толстой кишки — с дефекацией… Об этом можно рассказывать бесконечно долго.

Практически любая грыжа требует вмешательства хирурга и лучше делать это заблаговременного. Приведу один только пример из тех времен, когда я работал на санитарной авиации и меня в составе бригады хирургов доставляли в отдаленные уголки, где каким–то людям требовалась экстренная помощь из Риги.

Запомнился случай: в маленькой больнице оказался мужчина с острыми болями за грудиной, и можно было подумать, что у него случился инфаркт, показатели сердца были так себе… Три дня человек мучился, и становилось только хуже. Тогда местные врачи, которые просто никогда не сталкивались с диафрагмальными грыжами (такое редко, но случается) решили вызвать на помощь более опытного хирурга. И я диагностировал у пациента ущемление диафрагмальной грыжи. К сожалению, к тому часу уже развилась гангрена желудка, и мне пришлось этому мужчине удалить желудок полностью. И я был счастлив, что в конечном итоге все тогда закончилось хорошо.

Лапароскопия — это космос!

– В AIWA Clinic вы каким-то особенным способом оперируете эти самые грыжи?

– В 95 — 97% делаем все лапароскопически, без швов, через три-четыре микроразреза. В случае грыж — с применением сетчатых имплантов c противоспаечными компонентами. Это такая особая сетка из специальных высококачественных материалов, которую мы аккуратненько встраиваем в брюшную стенку и которая впоследствии обрастает собственными тканями организма пациента, что создает безболезненный надежный защитный каркас.

В результате мы добиваемся быстрой реабилитации пациента и сокращения рецидивов до минимальных 0,5%.

При лапароскопии нет больших разрезов, поэтому наши пациенты в бодром настроении на следующий день уходят домой.

Будешь тут желчным…

– Знаю, что с 1994 года вы провели более двух тысяч операций желчного пузыря. Скажите, почему многие сталкивающиеся с желчнокаменной болезнью тоже затягивают с визитом к хирургам?

– Желчнокаменная болезнь — штука, как и грыжа брюшной полости, очень коварная. Диагноз опасен своими осложнениями, среди которых — тяжелые воспаления, желтуха, перитонит и панкреатит.

Особенно опасно, когда камни в желчном меньше сантиметра в диаметре: подобные крохи легко выдавливаются из желчного пузыря и, двигаясь по желчным протокам, способны провоцировать тяжелейшие воспаления поджелудочной железы (панкреатит). А при закупорке общего желчного протока и нарушениях оттока желчи у человека нередко возникает так называемая механическая желтуха. Такие состояния являются уже серьезной угрозой для жизни — следовательно, этого желательно не допускать!

Расскажу вам еще один случай из моей долгой врачебной практики — страшный и горький. У мамы трех ребятишек были установлены четкие показания к операции по удалению камней в желчном пузыре. Но люди, которым она безгранично доверяла, уговорили ее не идти на операцию. Через два месяца после проведенной диагностики эта женщина поступила в больницу во второй раз — уже с жестоким приступом холецистита. Однако про операцию, на которой я категорически настаивал, она и слышать не хотела. Не удалось уговорить — не связывать же пациентку!

Еще через два месяца у бедняжки начался тяжелейший панкреатит, который, к сожалению, развивался по типу молниеобразной аллергической реакции. Тридцатилетняя женщина погибла, буквально сгорела в течение двух дней. Мышцы ее сердца, как показало вскрытие, расплавились: это произошло в результате гиперинтоксикации, связанной с панкреатитом. Такая вот трагедия…

Поэтому советую всем — если при желчнокаменной болезни есть показания к хирургическому вмешательству, не стоит игнорировать эту рекомендацию врача.

Метод лечения желчнокаменной болезни — это лапароскопическая холецистэктомия, то есть удаление желчного пузыря без обычных разрезов. Чаще всего мы в нашей клинике ограничиваемся четырьмя маленькими дырочками от 0,5 до трех см. Операция занимает менее часа и всего один день пребывания пациента в клинике. Большинство через неделю могут выйти на работу, реабилитация быстрая.

Кстати, если у человека удален желчный пузырь, он продолжает жить полноценно, питаться по своему усмотрению. Диету, причем весьма строгую, как раз вынуждены соблюдать те, у кого камни сидят в желчном и провоцируют воспаления.

Госквоты на операции и очереди

- А теперь вопрос "на засыпку": частная AIWA Clinic, известная как одна из лучших в стране, предлагает ли операции желчного пузыря и грыжи брюшной полости по госквотам?

- Да, как и многие другие востребованные операции. Госпрограмма желает быть более объемной, поэтому у нас существуют большие или меньшие очереди. И конечно всегда можно прооперироваться по страховке или платно.

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.

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