Основа безупречного ухода — высококачественные подгузники и здоровая кожа

Когда мы заботимся о близком человеке, очень важно уделять особое внимание состоянию его кожи; особенно это касается пожилых людей, малоподвижных или лежачих больных. С возрастом увеличивается не только количество морщин, но и меняется состояние кожи – она становится более тонкой, нежной, чувствительной, ее легче поранить и она дольше заживает. Исследования показывают, что при недержании мочи самый большой вред коже наносит дополнительная влага, а раздражители, содержащиеся в моче или фекалиях, усиливают его и способствуют размножению вредных микроорганизмов. Это может привести к серьезным повреждениям кожи, которые потребуют длительного и зачастую дорогостоящего лечения.

Даже если обеспечивается безупречный уход за кожей с соблюдением чистоты и гигиены, не всегда удается избежать появления покраснений, высыпаний или воспалений, особенно в чувствительных интимных зонах, которые подвергаются еще большему воздействию не только мочи, но и дополнительных факторов — пота, сухого воздуха, недостаточного приема жидкости, плохого питания, стресса и др.

Малоподвижным пациентам, находящимся в лежачем положении и страдающим поносом или недержанием мочи в средней или тяжелой степени, рекомендуется пользоваться воздухопроницаемыми анатомическими подгузниками TENA Slip из линии продуктов ProSkin. Если выбран правильный размер подгузников, то они хорошо прилегают к любой фигуре. TENA Slip, изготовленные по специальной технологии FeelDry AdvancedTM, сразу же отводят жидкость с поверхности в более глубокие слои, поддерживая таким образом сухость кожи. Эффективная система контроля запахов не допустит распространения неприятных запахов. При регулярном использовании TENA Slip ухаживать за близкими становится намного проще: липкие застежки можно отклеивать и приклеивать несколько раз, поэтому подгузники можно отрегулировать так, чтобы они прилегали плотно и не доставляли неудобств. Меняющий цвет индикатор влажности покажет, когда придет время сменить подгузник. Это позволит рационально и бережно их использовать.

Заботясь о пожилом человеке, важно не только вовремя менять ему подгузники, чтобы не допустить протекания, но и поддерживать здоровье кожи. Каждый раз при смене подгузника очищайте кожу промежности специальными очищающими средствами, которые не требуется смывать водой. Кожу можно очистить с помощью перчатки для мытья TENA Wash Glove и крема TENA Wash Cream. Смочите перчатку теплой водой, нанесите крем и круговыми движениями сделайте легкий массаж, который одновременно поможет улучшить циркуляцию крови. Крем эффективно удаляет загрязнения, увлажняет и защищает кожу.

При появлении первых признаков раздражения рекомендуем использовать цинковый крем TENA Zinc Cream. Он эффективно успокаивает покрасневшую, раздраженную кожу, уменьшает зуд и позволяет предотвратить дальнейшее раздражение. TENA Zinc Cream состоит всего из пяти ингредиентов (это актуально для людей, имеющих аллергию: чем меньше ингредиентов, тем меньше вероятность появления аллергии). Рапсовое масло уменьшает чувство жжения нежной кожи, а витамин Е смягчает и увлажняет. Безупречный крем с оксидом цинка легко наносится и быстро впитывается (его не нужно сильно втирать). Крем в тюбике очень удобен и гигиеничен в употреблении: не нужно мазать кремом пальцы, рискуя испачкать упаковку.

Изделия из линии продуктов TENA ProSkin позволяют сохранить здоровье чувствительной и нежной кожи. Все продукты проверены дерматологами, аккредитованы независимой организацией — Альянсом здоровья кожи (Skin Health Alliance), что гарантирует строгое соблюдение стандартов безопасности, эффективности, этики и экологичности.

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