Основы современного строительства. О чем расскажет сериал "Древние конструкторы"?

Гигантские пирамиды, таинственные храмы, впечатляющие корабли — все это одни из величайших инженерных прорывов в истории. Документальный сериал "Древние конструкторы", показ которого начинается на канале Viasat History, рассказывает нам, как удалось достичь таких потрясающих успехов в эпоху, когда не было ни электроинструментов, ни компьютерного проектирования.

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В новым документальном фильме изучаются и демонстрируются сооружения и изобретения, которые потрясали не только в свое время, но и продолжают вдохновлять современных инженеров. Основы архитектурных чудес современного мира были заложены древними цивилизациями. В нашей статье мы рассказываем о чудесах, которые сегодня могут показаться совершенно обыденными, хотя их корни уходят в глубь тысячелетий.

Колесо и дороги были неотделимы друг от друга на протяжении тысячелетий

Следы самого древнего колеса были обнаружены в Словении, недалеко от Любляны. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст находки составляет примерно 5000 лет, причем само колесо было вырезано из ясеня, а его оси — из дуба. Возможно, путешествовать и перевозить грузы на повозках и телегах стало в разы проще и экономичнее, но для преодоления расстояний требовались и дороги, и в авангарде дорожного строительства стояли древние римляне: они построили и содержали на протяжении веков около 80 000 километров дорожной сети, соединявшей Европу, Ближний Восток и Северную Африку. Дорожная сеть, которую построили римляне, пережила их империю, и по ней проходят важнейшие торговые пути современности.

Нельзя построить дом без стен

Стены обеспечивают безопасность, создают личное пространство, защищают от холода, ветра и врагов. Возраст первой стены, построенной для обороны, приблизительно равен возрасту самой человеческой цивилизации — даже самые первые города, построенные 12 000 лет назад, были окружены стенами. Что касается размеров, то и здесь римляне были лидерами: 120-километровая стена Адриана, возведенная в Британии, отделяла империю от варваров. Но была еще одна стена, которая превосходила стены римлян и была построена более двух тысяч лет назад — Великая Китайская стена. Реальная длина этой стены, которую возводили миллионы рабочих и которая проходила через несколько регионов по пустыням, рекам и горам, до сих пор обсуждается экспертами, поскольку до сих пор обнаруживаются все новые и новые ее участки. Если участки, построенные до н. э., были сделаны из насыпанной земли, то части, возведенные во времена династии Мин, уже были построены из кирпича, а в качестве раствора использовалась смесь глины, извести и клейкого риса. Эти участки стоят и сегодня, что свидетельствует о таланте инженеров древности.

Кто господствует на воде, тот управляет миром

В среднем человек может прожить без питьевой воды всего три дня, а современные крупные города потребляют невероятное количество воды в день — один только Нью-Йорк использует почти 4 миллиона кубометров воды. Возможно, никого не удивит тот факт, что более двух миллиардов человек в мире не имеют доступа к достаточному количеству воды. Тысячи лет назад самой сложная задача заключалась не в том, чтобы найти питьевую воду, а чтобы транспортировать ее. Первая система городского водоснабжения была построена древними греками в VII веке до н. э., но настоящими мастерами водопровода были римляне, которые за 500 лет построили 11 различных акведуков, способных доставлять воду на расстояние до 100 километров от источника. Один из них, Аква Вирго, построенный в 19 году до н. э., действует и по сей день и снабжает водой знаменитый фонтан Треви в Риме.

Сериал "Древние конструкторы" раскрывает секреты каменного века, рассказывает о Тадж-Махале и пирамидах, а также демонстрирует самые большие корабли на земле. В нем уникальные конструкции сравниваются с предметами, без которых мы теперь не можем обойтись, и отмечается, что то, что когда-то считалось чудом, сегодня стало частью нашей повседневной жизни — только на Viasat History 5 июля, в 22:00.

