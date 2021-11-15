Останутся ли шины эксклюзивным товаром?

Китайские шины подорожают до 100%

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Согласно недавним исследованиям, в последние годы более 40% латвийцев выбирают китайские шины. Во многом это связано с привлекательной ценой, качественной рекламой и, конечно же, улучшением качества самих шин. Доля китайских шин также увеличивается и на Европейском рынке, но не так выражено, как в Латвии, потому что понятно, что уровень жизни там выше и автомобилисты могут позволить себе более качественные шины.

Интарс Эшенбергс, владелец Tireshop.lv, объясняет, почему во многих местах продажи шин будет наблюдаться дефицит.

Как известно, стоимость доставки контейнеров из Китая выросла почти в 10 раз. Это означает, что те крупные дилеры, которые получили шины 7 месяцев назад, купили шины по очень выгодным ценам. Однако таких импортеров, которые заказывают зимние шины на год вперед, немного. В результате китайские зимние шины испытывают дефицит по всей Европе, где зимние шины пользуются наибольшим спросом. Это связано с тем, что большая часть дилеров заказывала шины европейского производства по более выгодным ценам и более высокого качества. Но, конечно, это не решает и не решит проблему, потому что европейские производители шин из-за большого объема не могут произвести шины для всей Европы, России и даже для рынка Северной Америки. Даже в лучшем случае цены на шины останутся на этом уровне как минимум еще год.

Как владелец шинного центра Tireshop объявил — в Tireshop.lv не будет дефицита шин, поскольку они создали крупнейшую шинную платформу в Северной Европе, которая объединяет более 50 складов со всей Европы. Склад Tireshop пополняется каждые две недели — мы ищем лучшие цены по всей Европе, мы очень тесно сотрудничаем с крупными импортерами в Германии и Франции, поэтому все эксклюзивные шины, которые не доступны в Латвии, доставляются в Латвию за несколько дней. Мы поставляем шины большинству владельцев электромобилей, потому что они также доступны нам. Отвечая на вопрос, будут ли шины эксклюзивным продуктом: "Я скажу нет, потому что сейчас цены растут на все, в том числе на лес и продукты питания, но это также связано с ростом цен на нефть и электроэнергию. Эксклюзивность присутствует только тогда, когда необходимо снарядить автомобили зимними шинами. Шин хватит на всех, спекуляции будут только о конкретных размерах и марках, которые не будут доступны в больших количествах.

Поэтому рекомендация всем — до середины ноября оснастить свой автомобиль зимней резиной.

Шинный центр Tireshop, безусловно, является одним из самых качественных и надежных шинных центров в Риге, где есть четыре пункта смены шин. Вы можете записаться на замену шин через электронную регистрацию или по телефону 26606262. Одним из бонусов Tireshop является специальный бокс для смены шин для тех, кто планирует менять шины спонтанно и хочет сделать это в "живой очереди".

В соответствии с национальными правилами безопасности шинный центр предлагает бесконтактную оплату прямо в сервисе, не выходя из машины.



