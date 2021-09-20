Теперь, когда дни становятся короче, а потребность в свете возрастает — самое время уделить внимание освещению дома. Выбор освещения зависит от потребностей жильцов и использования пространства в разное время суток. Выбрав правильный тип освещения, можно создать желаемую атмосферу, выделить предметы, поддержать работоспособность, помочь сосредоточиться и повысить безопасность. Светильники LEDVANCE для различных жилых помещений сочетают в себе привлекательный дизайн и современные светодиодные технологии и функции.

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Наружное освещение дома и сада

Хорошо продуманное наружное освещение важно во многих отношениях. Холодный свет обеспечивает безопасность вокруг дома, в то время как теплый свет создает в саду уютную, приятную атмосферу, например, во время семейного торжества или встречи с друзьями на свежем воздухе.

Наружные светодиодные светильники предлагаются как с прямым, так и с отраженным светом. Настенное или подвесное наружное освещение не только осветит террасу энергосберегающими светодиодными лампами, но и идеально подойдет для входных дверей дома или проездов. Для освещения дорожек светодиодные светильники предлагаются в виде фонарей, столбов или опор. Они будут освещать дорожку или подъездную дорогу, вырисовывая ее контур. Светодиодные прожекторы обладают очень высокой осветительной мощностью и оптимальным распределением света. Они идеально подходят, например, для освещения гаража.

Внутреннее освещение

Каждая часть дома нуждается в разном освещении. Например, оно может быть функциональным, атмосферным, эмоциональным, стимулирующим или расслабляющим. Настольные лампы и напольные торшеры создают приятный свет в самых темных уголках комнаты или могут выделить отдельные предметы как элементы декора. Современные потолочные и подвесные светильники улучшают вид помещений и создают желаемый стиль. К тому же, эстетичные потолочные светильники с гравированным стеклом придают интерьеру особый вид, проецируя красивые узоры на окружающие поверхности ближайшие предметы Требования к освещению в каждой части вашего дома различаются. Например, он может быть функциональным, атмосферным, эмоциональным, стимулирующим или расслабляющим. Настольные и напольные светильники приятно освещают самые темные участки комнаты или могут выделить детали в качестве декоративных элементов. Современные и дизайнерские потолочные и подвесные светильники придают помещению вид и привносят в него желаемый стиль. Кроме того, эстетичные подвесные светильники с резной стеклянной крышкой привносят в интерьер свой оттенок, проецируя красивые узоры на близлежащие поверхности.

Обычно жизнь сосредоточена вокруг кухни: готовка, еда, разговоры. И все это требует разных условий освещения в зависимости от конкретного места на кухне и, конечно же, ваших потребностей. Основное освещение должно ярко освещать кухню всегда. Хорошее освещение незаменимо на кухне. Обычно это место, где вы готовите еду. Направленный свет дополняет кухонное освещение. Подвесной светильник над обеденным столом на кухне обеспечивает оптимальное освещение во время еды. Декоративное освещение придает завершающий штрих вашему освещению.

В подвале или гараже требования к светильникам могут отличаться от требований к основным жилым помещениям. Тогда вам подойдут влагозащищенные светильники с корпусом из ударопрочного поликарбоната.

Требования к освещению в подвале или гараже могут отличаться от требований в жилых помещениях. Например, если вы ищете надежный, долговечный, энергоэффективный светильник с защитой IP65 и вам важно, чтобы он прослужил долго, вам подойдет влагозащищенные светильники с ударопрочным корпусом.

Небольшое дополнительное освещение

Оно незаменимо, если, возвращаясь вечером из театра, вы хотите, чтобы у порога был свет, или если вы хотите, чтобы ночью детям было легче добраться до туалета, или спокойно спуститься по лестнице. Работающий на батарейке светильник с датчиком прост в установке и обеспечивает дополнительное освещение при необходимости внутри или снаружи. Он оснащен датчиком "день-ночь" и датчиком движения.

Smart+ WiFi: новый вид освещения

Благодаря светильникам и продуктам SMART + Wi-Fi вы получите более индивидуальное и универсальное освещение. Светодиодные светильники SMART + Wi-Fi имеют функцию затемнения, регулируемую цветовую температуру от теплого до белого дневного освещения и изменение цвета (RGBW) — все эти функции легко контролируются изнутри или снаружи с помощью приложения или голосовой команды. С помощью решений для умного дома Smart Home вы можете осветить свой дом и сад с помощью новейших технологий.

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