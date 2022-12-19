От адаптации — к трансформации и эмпатии. Что нового в управлении персоналом?

Иногда можно услышать вопрос: а чем вообще занимаются эти люди в отделе кадров? Распространено ошибочное мнение, будто здесь только принимают людей на работу или увольняют, решают вопросы вознаграждения. На самом деле грамотное управление персоналом — это двигатель организации, обеспечивающий перемены, поддерживающий корпоративную культуру и заботящийся о благополучии и росте сотрудников. О новейших веяниях в сфере управления персоналом, или HR, рассказывает руководитель департамента управления персоналом LPB Bank Агия Фрейберга.

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Мы живем в эпоху стремительных перемен, когда необходимо быстро реагировать. Мы не должны расслабляться ни на минуту, так как это будет прямой угрозой конкурентоспособности банка. Не всем легко принять перемены, но без них невозможно развитие. Важно иметь мужество продолжать начатое, быстро адаптироваться к новым условиям и принимать новые вызовы. Итак, с точки зрения HR нам надо опередить скоростной поезд и приложить все наши усилия и финансовые ресурсы на повышение квалификации наших сотрудников.

О тенденциях в управлении персоналом последнее время невозможно говорить, не упомянув пандемию Covid-19. С 2020 года самыми горячими темами остаются работа в удаленном режиме, выгорание, самочувствие и душевное здоровье, так как время локдауна никому не далось легко. В 2021 году работодатели стали больше задумываться о том, где будет трудиться персонал, а 2022 год принес еще один вопрос: когда сотрудник будет выполнять работу? Это потребовало разработки новых методов управления персоналом. Функцией прямых руководителей и HR была помощь команде в определении общего времени работы для всех и самого продуктивного — для каждого сотрудника индивидуально, помочь коллегам найти баланс между рабочими задачами и личной жизнью. До сих пор нельзя сказать, что ситуация в мире и в Латвии стабилизировалась, но люди более-менее освоились в условиях кризиса. Можно говорить о периоде трансформации, сменившем затянувшуюся адаптацию.

"Для того, чтобы сформировать новые бизнес-процессы, неизбежно сопутствующие модели работы в удаленном или гибридном режиме, необходимы не только навыки и опыт руководства, но и значительная доля доверия своим сотрудникам, а также эмпатия. На мой взгляд, руководитель службы персонала отчасти неизбежно выполняет работу психолога и психотерапевта, ведь люди часто обращаются в HR за помощью по множеству вопросов, непосредственно не связанных с условиями труда. Поэтому я всегда говорю коллегам, что мои двери для них всегда открыты. Иногда достаточно выслушать человека, уделив ему 20 минут, чтобы достичь большего, чем очередная презентация о душевном здоровье. Если HR-руководитель делает это от чистого сердца, а не просто для галочки, то это помогает выстроить отношения между сотрудниками и предприятием, повышает их лояльность", — убеждена Агия Фрейберга.

Компания Gartner провела опрос 500 руководителей служб персонала, в ходе которого выяснилось: 95% из них ожидают, что часть сотрудников продолжат работать удаленно. Агия Фрейберга убеждена, что переоценка и преобразование моделей труда не прекратятся. "Конечно, не все предприятия и не все профессии позволяют удаленную работу, но эта тенденция набрала обороты, и все больше претендентов на вакансии интересуются возможностями работы в удаленном и гибридном режимах. Латвийские компании учли это явление и сейчас сокращают офисные площади, роль которых видоизменяется. Офис становится местом не для выполнения повседневных заданий, а для творческого решения задач и социализации. Коллеги собираются вместе или небольшими группами для того, чтобы организовать сессию стратегического планирования, мозговой штурм или мероприятие по сплочению коллектива", — делится своими наблюдениями Агия Фрейберга.

Руководитель департамента управления персоналом LPB Bank отмечает, что многие эксперты говорят об эмпатии как о "горячей" тенденции управления кадрами в 2023 году: "Пришла пора настоящей эмпатии. Мы все часто слышим, как компании объявляют — мол, да, люди нам важны, мы к ним прислушиваемся. Но это зачастую только слова, ведь компания и ее цели в действительности остаются на первом месте, а люди — на втором. Настало время подумать: отвечает ли наша компания пожеланиям, потребностям и способностям наших сотрудников? Даем ли мы им инструменты для развития и самосовершенствования? Глава Virgin Ричард Брэнсон однажды заявил, что если сотрудники довольны, то они сделают все для того, чтобы и клиенты были удовлетворены.

Руководство банка поддерживает ориентированный на человека стиль управления. Нам не стыдно просить о помощи, потому что это, на наш взгляд, первый шаг к росту. Работник не должен бояться собственной тени.

В этом году мы провели небольшой внутренний опрос об удовлетворенности и благополучии сотрудников и были приятно удивлены результатами. Для понимания я приведу несколько примеров: 94% сотрудников отметили, что они могут свободно вступать в дискуссии с руководством и коллегами по любым вопросам; 92% рекомендовали бы наш банк как отличное место для работы; 92% считают, что работают в команде для достижения общей цели, 92% отметили, что их непосредственный руководитель помогает и поддерживает их. Для нас эти показатели очень важны, потому что отражают атмосферу доверия и открытости, которую мы смогли создать в коллективе".

Помимо эмпатии специалисты в сфере HR говорят о такой тенденции, как обучение жизни (life coaching), которое обеспечивает работодатель. "Когда-то компании заявляли, что не могут и не хотят вторгаться в аспекты жизни персонала, не связанные с работой. То, чем они занимаются в личной жизни, их отношения с друзьями и близкими — не наше, дескать, дело. Следует отметить, что здесь наметился явный прогресс. Видно, что во всем мире компании уделяют этому больше внимания, чтобы помочь людям стать лучше не только на службе, но и в личной жизни. Например, лучше распоряжаться финансами, научиться лучше общаться с окружающими и расти вне работы. В латвийском бизнесе это пока мало распространено, но со временем подобная практика приживется и на местных предприятиях, если специалисты в сфере управления персоналом возьмут на себя ответственность за благополучие сотрудников", — считает Агия Фрейберга, отмечая, что ответственность, в том числе и социальная, является важной составляющей управления персоналом.

"Одной из глобальных тенденций, которую я замечаю и в Латвии, в том числе на основании научных исследований, стала корпоративная социальная ответственность. В этом году исследование Brand Capital показало, что из года в год растет количество респондентов, считающих обязанностью компаний помощь в решении актуальных для общества проблем. Поэтому я считаю, что HR-специалисты должны стать в своих учреждениях двигателями прогресса, активистами, которые не только озвучивают позицию компании о какой-либо ситуации, но и действуют сообразно ей. То же касается любых инициатив ESG (Environmental, Social, Governance — окружающая среда, общество, управление). Например, чтобы компания вела деятельность устойчивым образом, можно начать с очень простых вещей: выключать свет, меньше расходовать бумагу в принтере, сортировать мусор и стремиться не создавать его, принимать участие в субботниках и т. п.", — призывает Агия Фрейберга.

Почему профессионалы выбирают работу в LPB Bank?

"Следует признать, что банки некоторое время назад утратили свой престиж как работодатели, но за последние пять лет благодаря сочетанию отраслей ситуация изменилась — каждый сектор сливается со смежными. Телекоммуникационные компании переходят к развитию 5G и начинают заниматься медиа, издательской деятельностью и развлечениями. Розничные торговцы интересуются мобильной торговлей, дистрибуцией и логистикой. Банки, в свою очередь, становятся более технологичными компаниями, сотрудничая с сектором финансовых технологий (FinTech), и их привлекательность среди специалистов снова растет. Появляется множество новых интересных ролей, проектов и задач", — поясняет Агия Фрейберга.

LPB Bank — один из первых игроков банковского сектора Латвии, который начал развивать направление FinTech, создавая инновационные решения для небанковских компаний. Согласно данным исследователей CB Insights, в 2021 году мировой объем инвестиций в этот сектор достиг исторического рекорда — 132 миллиардов долларов. С учетом развития цифровых услуг FinTech становится перспективной отраслью для людей, стремящихся к профессиональному развитию в быстрорастущей, динамичной отрасли. Здесь, несомненно, пригодятся любознательность и желание непрерывно учиться.

"Компании всегда обучали своих сотрудников, но трансформации наблюдаются и здесь. Речь идет уже не о том, как достичь большего на определенном карьерном пути, а скорее о создании множества карьерных путей, обучении людей таким профессиям, с которыми они до сих пор не были знакомы, но о которых хотят узнать больше. В управлении персоналом все большую популярность приобретает переквалификация (upskill/reskill): финансовые аудиторы становятся специалистами по кибербезопасности, а администраторы больниц перенимают роли в обслуживании клиентов. В свою очередь, HR-специалисты занимаются связями с общественностью, исследованием данных — приобретают деловой опыт за пределами кадровых функций, который пригодится им в профессиональной деятельности. В будущем это будет очень важно, поэтому LPB Bank много внимания уделяет непрерывному обучению своих коллег. Мы организуем обучение на месте работы и на курсах в Интернете, содействуем участию в престижных выставках, устраиваем командировки к коллегам по отрасли для обмена опытом. Так мы обеспечиваем каждому возможность развития на собственном карьерном пути, заботясь при этом о трудовой мобильности внутри компании, позволяя каждому расти и наполнять трудовые будни новыми интересными задачами", — поясняет руководитель департамента управления персоналом. По ее словам, команда LPB Bank в продвижении вперед руководствуется четко сформулированной целью: обеспечивать своим клиентам современные и качественные решения в сфере банковских услуг, FinTech и э-коммерции, закладывая в основу каждого рода деятельности свой слоган: "Больше, чем обычный банк".

"Современные сотрудники ищут не только комфортную рабочую среду, но и возможности обучения; не только заботу и эмпатию со стороны работодателя, но и работу, которая вселяет чувство собственной значимости и самореализации. LPB Bank дает им все эти возможности", — резюмирует Агия Фрейберга.