Мечтаете об эксклюзивном и незабываемом отдыхе, чтобы элегантность переплеталась с аутентичностью, природа поражала своей девственной красотой, а время повoрачивалось вспять? Чтобы можно было наслаждаться моментом здесь и сейчас? Звучит как сказка? Но это реальность - представляем вам жемчужину Белдиби, отель Риксос.

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Rixos Beldibi расположился у пляжа в двадцати пяти километрах от центра Антальи, где от чистоты воздуха хочется взлететь. Из номеров открываются чарующие виды на море, сад или горы. Современные интерьеры и потрясающие виды на морские пейзажи или живописную природу - залог идеального отдыха.

Расслабьтесь и наберитесь сил в одном из самых больших спа-центров региона Anjana Spa, широкий выбор процедур которого поможет вам погрузится в полное расслабление и позабыть на время обо всех проблемах. Тем временем о ваших детях тоже позаботяться - они станут участниками увлекательных мероприятий в Rixy Kids Club.

Семь гастрономических заведений и пять баров — не позволят гостям отеля Rixos Beldibi проголодаться или испытать жажду. Посетите изысканный A'la Carte ресторан Mermaid, где подают отличные морепродукты, или ресторан BBQ, где можно отведать мясные изыски и традиционный кебаб. За дополнительную плату предлагаем пообедать в итальянском ресторане La Rosetta или французском ресторане Sparx. Вечером гостей отеля ждет пляжный бар, а также витаминный бар, ирландский паб и лаундж-бар Rixos.

Оставаться в форме после посещения ресторанов помогут занятия с профессиональными тренерами в Exclusive Sports Club. Тем, кто хочет расширить горизонты своего отдыха, точно понравятся потрясающие природные и культурные богатства. В богатом меню поездок можно найти предложение на любой вкус - от захватывающих прогулок по тропкам скалистых Таврских гор до посещения объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы уже мечтаете об отдыхе в Rixos Beldibi?

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