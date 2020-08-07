Отказ от личной машины – новый стандарт комфортной жизни в городе

Завтра город будет оцениваться по тому, как развивается концепции совместного использования. Чем больше будет видов транспорта, общественных пространств, информации, новых услуг, тем привлекательнее будет город.

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Мы находимся на стадии, когда люди, особенно молодежь, хочет иметь выбор: пользоваться автомобилем или нет. 20-30-летние представители поколения "Y", так называемого поколения Миллениума, реже хотят иметь что-либо в собственности, в отличие от их предшественников — поколения бэби-бумеров. Исследования показывает, что единственный ценный предмет для молодежи сегодня — смартфон, и будущее транспорта зависит не от личных автомобилей, а от мобильности как услуги.

Руководитель компании Carguru, Владимир Рескайс уверен, что сейчас в обществе есть запрос на альтернативу собственному автомобилю, и многие города Европы отвечают на этот вызов. "Частные автомобили скоро исчезнут", — говорит он. — "Использовать личный автомобиль городах сегодня просто не рационально". В качестве аргумента он приводит статистические данные: 96% времени автомобиль просто стоит на улице, не используется и обесценивается. В то время как личным автомобилем пользуется один человек или семья, машина каршеринга может быть полезной для шестидесяти человек.

"Революция мобильности уже происходит и будет только ускоряться", — считает Владимир. Мы видим это и на примере Риги, ведь еще три года назад Carguru была основоположником каршеринга в городе, а сейчас большинство населения знает, что такое каршеринг, спрос на услугу растет, а сервисы мобильности появляются как грибы после дождя.

Когда же каршеринг станет еще более доступным и полностью заменит личный автомобиль?

Владимир Рескайс дает развернутый ответ: "Во многом это зависит от политики города. В начале этого года из 27 городов, которые были представлены к награде за развитие мобильности в городе и поддержку каршеринга на уровне законодательства — 2020 CARSHARE CITY AWARDS, Гент и Милан стали победителями, за ними следуют Берген, Бремен, Любляна, Лиссабон, Мюнхен, Ванкувер, Париж и Мадрид. Поддержка альтернативного транспорта становится частью городского плана по развитию и оптимизации инфраструктуры.

В основном, для каршеринга, поддержка заключается в бесплатной муниципальной парковке, станций зарядки для электромобилей, а также выделением бюджета на рекламную компанию нацеленной на популяризацию альтернативных видов транспорта; велосипед, общественный транспорт, каршеринг, пешие прогулки и т.д."

Жители Бремена без ума от каршеринга. Статистические данные показывают, что 79% пользователей каршеринга в Бремене не имеют собственного автомобиля. Таким образом, их модель мобильности основана на пеших прогулках, использовании каршеринга, велосипеда и общественного транспорта и т. д. У города больше нет необходимости в обустройстве новых парковочных мест в городе, а также пользователи каршеринга зачастую способствуют поддержке местных производителей, делая покупки не в больших торговых центрах, которые находятся за городом, а на местных рынках, магазинах.

Гент за последние пять лет утроил количество пользователей каршеринга. Муниципалитет Гента создал массовую рекламную кампанию по всему городу с лозунгами — "Если ты хочешь молока, ты ведь не покупаешь корову"; чтобы посмотреть футбольный матч, ты ведь не задумываешься о покупке стадиона"; "Ты ведь не будешь покупать пивоварню, чтобы выпить пива."

План по развитию мобильности в Мюнхене подразумевает, что до 2050 года велосипеды и более эффективный общественный транспорт станут нормой и даже для поездок за город жители будут арендовать автомобили каршеринга.

План "Smart City Mobility" в Хельсинки, уверенно прогнозирует: "Будущий житель Хельсинки не будет владеть автомобилем". Хельсинки переходит на электрический общественный транспорт, поддерживает каршеринг и другие виды альтернативного транспорта.

В перечисленных городах изменения произошли довольно просто, т.к. правительство на уровне законодательства выступает за новую мобильность, поддерживая альтернативный вид транспорта, таким образом существенно ограничивая выбросы CO2 и делая город более безопасным для людей.

В других случаях, например в Лондоне, который в 5 раз больше Бремена по площади, дать какой-то прогноз сложно. Несмотря на это Департамент транспорта Лондона имеет оптимистичную цель, что к 2041 году, 80% поездок жители будут совершать, используя велосипед, общественный транспорт, каршеринг и др. Многие новые высотные здания не будут располагать автомобильной парковкой для жильцов; основные магистрали в центре города заменят на бульвары; все больше места будет отдаваться под велодорожки. Муниципальный совет в свою очередь гарантирует альтернативы личному автотранспорту, включая обещание, что машины каршеринга будут доступны в радиусе трехминутной ходьбы.

Даже в вечно стоящем в пробках, зажатом в автомобильных тисках мегаполисе Мумбаи есть зачатки анти-автомобильного лобби, которое набирает популярность.

Примеров городов, с которых нам следует брать пример, десятки. В Риге жители регулярно сталкиваются с нехваткой парковки во дворах спальных районов. Новостройки предлагают ограниченное количество парковочных мест. Зачастую жители тратят на содержание авто гораздо больше, чем потратили бы на каршеринг, в то время как улицы Риги просто загромождены машинами. Когда Рига обратить внимание на соседей и примеры других европейских городов, где проблемы подобного рода отчасти решаются с помощью каршеринга?