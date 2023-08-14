Откройте для себя захватывающий мир снов вместе с LEGO DREAMZzz

Вы ищете что-то особенное, что принесет радость и обеспечит часы захватывающей игры для вашего ребенка? LEGO DREAMZzz — новейшая серия наборов LEGO, предлагающая неограниченные возможности для творчества и воображения. Новые игровые наборы разнообразны и позволяют маленьким мастерам погрузиться в мир своей фантазии. LEGO DREAMZzz — это не только игрушка, но и возможность вместе создавать моменты, которые ребенок запомнит на всю жизнь. Это как способ путешествовать по мирам грез, где вы можете придумывать и создавать свои собственные истории. LEGO DREAMZzz — это путь к творчеству, где каждый момент — это новая возможность строить и мечтать.

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Научите своего ребенка тому, что добро всегда побеждает зло, с помощью игрового набора LEGO DREAMZzz Z-Blob the Robot (71454). Основанный на истории из нового шоу LEGO DREAMZzz, этот набор позволяет детям превратить Z-Blob в доброго робота, чтобы помочь Матео спасти Джейдена, похищенного кошмарным монстром. Большой робот Z-Blob имеет полностью сочлененное туловище, руки и ноги. Дети могут использовать прилагаемые аксессуары, чтобы дать Z-Blob реактивные двигатели для рук и плеч или летательный аппарат и шлем, что дает детям возможность дать волю своему воображению и удвоить удовольствие.

Основываясь на захватывающей истории из телешоу, Izzie and Bunchu the Bunny (71453) позволяет детям помочь главной героине Иззи создать большую версию ее любимой глиняной игрушки, чтобы спасти мягкую игрушку, похищенную чудовищем Гримспауна. Большая живая версия Банча имеет полностью подвижные шею, руки и ноги. Во время сборки дети могут использовать свое воображение и следовать сюжетным инструкциям по сборке, чтобы выбрать, снабдить ли его роликовыми коньками и перчатками или крыльями пчелы и жалом. Подробная минифигурка Иззи также помогает оживить историю и разыграть весь сценарий с аксессуарами, включая доспехи, меч и песочные часы.

Stable of Dream Creatures (71459) — это набор, который понравится всем любителям природы — он позволяет детям познакомиться с мифическими существами и вырастить волшебные цветы. Набор полон удивительных деталей, которые помогут расцвести воображению вашего ребенка. Дети будут рады открыть для себя работающую ветряную мельницу, исследовать амбар с открытыми окнами и воротами и встретить своих новых мифических друзей. В набор входят 2 варианта сборки — дети могут выбрать игрушечного оленя в виде летающего пегаса или красивого лесного стража. Это не только поощряет творчество, но и удваивает время, которое дети могут наслаждаться игрой, развивая различные навыки.

В свою очередь для юных любителей автомобилей представляем комплект Mrs. Castillo's Turtle Van (71456). С ним дети могут построить автомобиль своей мечты двумя способами. В базовой форме игрушка Черепаший фургон миссис Кастильо имеет движущиеся колеса и съемную крышу. Дети могут часами настраивать его двумя разными способами, используя инструкции по раскадровке. В режиме вечеринки фургон-черепаха может быть оборудован движущимся деревом, вращающимся кактусом и открывающимся сундуком с сокровищами. В режиме летающей подводной лодки фургон-черепаха может быть оснащен ракетой и подвижным перископом. В последнем режиме также есть летающая версия Cat Cactus, которая может путешествовать с ним. Это поощряет творчество и удваивает время, которое дети могут наслаждаться игрой с каждым набором. В набор входят минифигурки миссис Кастильо, Матео и Зои, которые помещаются в фургон.

В наборе Pegasus Flying Horse (71457) рассказывается история Зои, которая спасает свою подругу Нову, захваченную кошмарным существом Сьюзен на Летающем коне-пегасе! Сюжетные инструкции по сборке позволяют детям погрузиться в действие и дать волю своему воображению, определяя маршрут Зои и ход событий. Чтобы помочь Зои спасти Нову, дети могут сделать ей компаньона в виде птицы или дать ей крылья, чтобы преследовать ее в кошмарах. В дополнение к творчеству и воображению поощряются 2 варианта сборки для удвоения игрового времени. Игрушка летающая лошадь Пегас имеет изогнутую голову, бедра, копыта и хвост, так что дети могут легко позировать и играть с ней. И детализированный трон Короля Кошмаров, и птица Зои могут соединяться со спиной существа.

Волшебное существо и фантастические детали! Crocodile Car (71458) игрушка-летающая лошадь-пегас имеет изогнутую голову, бедра, копыта и хвост, чтобы с ней было легко позировать и играть. Игровой набор включает в себя несколько сюжетных инструкций, которые побуждают детей выбирать собственные приключения и разнообразить свое игровое время. Ребенок может построить автомобиль-крокодил, чтобы бороться с кошмарами, или сверхбыстрый внедорожник и мини-лодку, чтобы отгонять их. В режиме крокодила у машины есть выдвижные руки и ноги, а также пусковая установка для дисков, спрятанная в передней решетке, чтобы дети могли стрелять дисками изо рта крокодила. В режиме грузовика у автомобиля есть катящиеся колеса и съемная крыша, на которую можно поместить минифигурку.

Подробнее о серии наборов LEGO DREAMZzz для детей разного возраста можно узнать переходя по ссылке.