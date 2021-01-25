Отличное зрение после 40: как улучшить зрение и освободиться от очков

Ухудшение зрения вблизи – распространенное явление среди людей в возрасте 40-45 лет. В этот период хрусталик глаза уплотняется и утрачивает свою эластичность. В результате способность глаза отчетливо видеть предметы, расположенные на разных расстояниях, стремительно снижается. Кроме того, со временем происходит помутнение хрусталика (развивается катаракта), в результате чего снижается острота зрения. Профессор и хирург-офтальмолог Игорь Соломатин рассказывает, как современные технологии позволяют быстро и безболезненно победить катаракту и дальнозоркость одновременно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Возрастные изменения, происходящие в глазах, вызывают ряд неудобств, когда человек затрудняется выполнять привычные для него действия с той же эффективностью и комфортом, что и раньше. Особенно сложно приходится тем, чья деятельность требует отличного зрения и концентрации внимания.

Пожалуй, самый популярный способ восстановления зрения – классическая лазерная коррекция. В случае с возрастными изменениями глаза, лазерная коррекция зрения не всегда является оптимальным вариантом, так как имеет ряд противопоказаний и не помогает остановить развитие катаракты и возрастной дальнозоркости.

Для таких случаев в Клинике др. Соломатина доступен особый лазер, который воздействует не на роговицу (лазерная коррекция зрения проходит на роговице), а на хрусталик глаза, осуществляя его замену на искусственный хрусталик премиум-класса – мультифокальную линзу. Проверенная революционная технология – имплантация мультифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) – позволяет эффективно лечить возрастную дальнозоркость (пресбиопии) и катаракту, восстанавливая зрение.

Мультифокальная ИОЛ – инновационная искусственная линза, которая максимально точно имитирует работу естественного хрусталика глаза, что позволяет человеку отлично видеть на разных расстояниях. Острота зрения достигается за счет уникального дизайна оптики самой линзы: создается эффект псевдоаккомодации (фокусировки), то есть свет фокусируется на сетчатке так, что изображение становится четким как вблизи, так и вдали, и на среднем расстоянии. Такая линза позволяет получить качественное зрение и повысить четкость изображения.

Имплантация мультифокальных ИОЛ премиум-класса практически исключает необходимость ношения очков и контактных линз для коррекции зрения, позволяя пациенту обрести свободу и легкость.

Операция по замене естественного хрусталика на мультифокальную ИОЛ занимает около 20 минут и проводится амбулаторно. Во время безболезненной процедуры хирург производит удаление хрусталика с помощью лазера и единовременно имплантирует линзу.

Учитывая микроскопический объем хирургического вмешательства и надежность операции, зрение восстанавливается практически сразу, и уже через пару дней пациент может вернуться к привычному ритму жизни.

Важным этапом перед назначением и проведением операции является углубленное обследование глаз пациента квалифицированным офтальмологом. Данные диагностики позволят врачу выбрать мультифокальную линзу, наиболее подходящую для нужд и анатомических особенностей пациента.

Сложность оптического устройства ИОЛ, высокотехнологичное оборудование для проведения имплантации и особая квалификация хирурга обуславливают не только стоимость операции, но и особые условия для ее проведения.

Ключевыми показаниями для проведения операции являются: возрастная дальнозоркость, возраст пациента от 45 лет. В случае обнаружения противопоказаний врач проводит комплексную оценку данных диагностики и анамнеза, после чего помогает пациенту подобрать доступные и безопасные для него решения.

В Клинике др. Соломатина используются различные модели ИОЛ. Хирурги клиники проводят операции с использованием мультифокальных ИОЛ уже более 10 лет, что позволяет наиболее точно подбирать подходящую пациенту модель линзы и прогнозировать результат. Опираясь на свой опыт и знания, специалисты клиники провели несколько тысяч успешных операций, помогая пациентам вновь обрести зрение, как в молодости.

На сегодняшний день имплантация мультифокальных ИОЛ – это возможность обрести свободу от очков, которая ощутимо улучшает качество жизни. Работа ИОЛ премиум-класса максимально приближена к работе естественного хрусталика глаза, обеспечивая при этом высокую остроту зрения на всех расстояниях, а также позволяя освободиться от очковой коррекции.

Серьезный опыт работы хирургов Клиники др. Соломатина с высокотехнологичной имплантацией ИОЛ обеспечивает пациентам безопасность, спокойствие и уверенность как во время операции, так и после нее. Замененный хрусталик идеально служит пациенту и позволяет добиться отличного зрения.

Контактная информация

Клиника др. Соломатина

www.acucentrs.lv

Тел.: 67 217 317

Э-почта: acucentrs@acucentrs.lv