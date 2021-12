Пакруойская усадьба приглашает отметить праздники на крупнейшем зимнем фестивале в Балтии

Еще в ноябре в самом большом поместье Литвы, расположенном совсем рядом с латвийской границей, засия крупнейший рождественский праздник в странах Балтии и Северной Европы. Сотни уникальных сияющих шелковых скульптур создают рождественскую атмосферу для всей семьи – Пакруойская усадьба приглашает латвийские семьи окунуться в сказку зимних праздников, посетив 4-й Фестиваль фонарей "Страна чудес".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Šogad festivāls smēlies iedvesmu no Luisa Kerola pasakas „Alise Brīnumzemē" pasaules ar simtiem gaismas skulptūru, ilūzijām, brīnumiem, kuri pārceļ citā ar skaņas un gaismas efektiem radītā realitātē, kura ne reizi liks aizdomāties, kas ir realitāte, bet kas ilūzija. Festivāls pārsteidz ne tikai ar gaismas efektiem, bet arī ar visā teritorijā skanošu īpašu mūziku, kuru speciāli šim festivālam sacerēja elektroniskās mūzikas komponists un izpildītājs Leon Somov. Svētku noskaņojumu pasākumā rada arī krāsaini tēli, Ziemassvētku tirdziņš, atrakciju parks un muižas dzīves ainas. Kā teica Pakroja muižas Barons, „Tas ir spilgtākais pasākums, kas ļauj šajā grūtajā un izaicinājumu pilnajā, tumšajā ziemas laikā iepriecināt dvēseli dodoties maģiskā gaismas ceļojumā pa brīnumzemi, gūt iedvesmu jaunajam gadam un jauniem darbiem. Neapšaubāmi, kopā ar mums, lietuviešiem aicinām to darīt arī mūsu brāļu tautu no Latvijas, kurai šoziem Ziemassvētku laiks nav īpaši priecīgs. Tādēļ mēs vienmēr esam tepat līdzās, tikai pusotras stundas braucienā no Rīgas".

Lielākais ziemas festivāls Pakroja muižā notiek visās decembra ceturtdienās un katru piektdienu (izņemot 24. decembri), sestdienu un svētdienu līdz pat 16. janvārim.

Pakroja muiža – lielākais ne tikai Lietuvā saglabājies muižas komplekss, bet arī viens no 18 pievilcīgākajiem kultūras tūrisma objektiem Eiropā, kurš ne reizi vien ir atzīts par „Gada tūrisma objektu" Lietuvā, kur atjaunotas XIX gadsimta beigu – XX gadsimta sākuma muižas dzīves tradīcijas.