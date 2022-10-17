Паланга для вашего благополучия: первоклассный отдых для тела и души

Курортный город Паланга круглый год предлагает не только спа и косметические процедуры, но и оздоровительно-лечебные. Хотите курорт с бассейном только для вас и вашей семьи, или, может быть, хотите провести выходные вдвоем, наслаждаясь незабываемыми процедурами? Или, возможно, вы хотите изысканные и эксклюзивные велнесс-программы, созданные специально для вас? В Паланге вы найдете все!

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Городской бассейн Паланги: в оздоровительной зоне находятся бассейны площадью 125 кв.м и 18 кв.м для взрослых и детей с дюжиной вариантов отдыха, массажными системами, современной системой освещения, а также бассейном для малышей. В свою очередь, джакузи площадью 22 кв. м. может вместить около 15 посетителей. Кроме того, в этой зоне есть пять душевых, две современные парные и одна сауна со стеной из натуральной гималайской соли.

Pushų paunksnöje ("В сосновом лесу"): этот первоклассный пятизвездочный отель известного баскетболиста Арвидаса Сабониса и его жены Ингриды уже много лет соблазняет отличным отдыхом. Отель расположен в тихом месте рядом с парком Бирутес и Музеем янтаря. Он славится не только своим впечатляющим внешним видом или тем, что здесь готовят один из лучших завтраков в Паланге, но и своими первоклассными спа-процедурами. К тому же, здесь есть замечательный комплекс бань и бассейнов, где вас ждет море настоящего удовольствия.

Atostogų parkas ("Парк отдыха"): медицинский центр Natura Termo SPA, расположенный в комплексе отдыха и хорошего самочувствия, предлагает уникальные спа-услуги: лечебные сапропелевые процедуры для здоровья кожи и волос, процедуры для лечения болей в спине и суставах, терапевтические процедуры "Минеральное море" из минеральной геотермальной воды, массажи янтарем, в которых используется косметика с янтарной пылью. Этот комплекс также активно способствует культивированию банной культуры в Литве. Здесь проводятся высокоуровневые тренинги для банщиков, куда приезжают банщики со всей Литвы, чтобы узнать секреты банного искусства, а бани здесь строятся в соответствии со знаниями и традициями, накопленными предками.

Life Balance SPA: роскошный оазис в пятизвездочном отеле, где тщательно продумана каждая деталь. Тут сочетается любовь к природе, продуманные интерьерные решения, усовершенствованные и индивидуально подобранные процедуры от спа-мастеров и высококачественная косметика. Все это сделано для того, чтобы гости, приезжая сюда на день или всего лишь на несколько часов, могли полностью расслабиться, отдохнуть и успокоить свои мысли. Расслабьтесь в крытых и открытых бассейнах с минеральной водой, ваннах или римском бассейне, насладитесь четырьмя разными банями или поймайте момент покоя в эксклюзивной комнате отдыха, наполненной ароматами природы!

Amsterdam plaza: в отеле Amsterdam plaza гостей ждут уютные, теплые спа-залы для частного отдыха. Здесь работает зона SPA Rytai с паровой баней, гидромассажной ванной и ритуалом хаммам, а также джакузи с водой 38ºC рядом с сауной. В отдельной комнате находится мраморная кровать для процедур хаммам, нагретая до ~40ºC. После приятного расслабления здесь вам сделают скраб для тела и массаж в облаке ароматной мыльной пены.

В SPA Vakarai есть сауна, гидромассажная ванна и массажный душ. Самое жаркое место в Amsterdam plaza — это сауна, где температура воздуха достигает 90ºC. Тепло в сауне расслабляет мышцы тела, снимает стресс и стимулирует выброс эндорфинов, а гидромассажные струи ванны стимулируют кровообращение, успокаивают, расслабляют и углубляют дыхание. Горизонтальный гидромассажный душ отлично массирует усталые ноги, плечевой пояс и спину.

Gabija: В этом комплексе бассейнов и бань вы найдете турецкие, финские и паровые бани, бассейн площадью 35 кв.м., современный тренажерный зал и зоны отдыха. Подарите своему телу силы и освежитесь в обширном спа-комплексе отеля. Здесь вы можете насладиться бассейном с подводным течением, гидромассажной ванной, сауной и турецкой паровой баней, а также хорошенько размяться в современном тренажерном зале. В массажном кабинете вас ждут горячие камни, янтарь, мед, классические, расслабляющие и другие массажи, скрабы для тела и обертывания, а также косметические процедуры. Здесь есть популярные процедуры для тела и разума, которые поднимают настроение и благотворно влияют на эмоции, а также широкий выбор процедур, вдохновленных прибрежными ветрами Бретани во Франции. Здесь также работает спортивная студия Gabifit, где проводятся EMS-тренировки (это воздействие на мышцы устройством, которое посылает электрические сигналы через электроды, закрепленные на поверхности кожи).

Amberton Green: здесь гостей ждет спа-центр площадью 120 кв.м. с большим бассейном и несколькими саунами. Начните день, наполнив себя освежающим плаванием в бассейне или снимите вечернюю усталость, отдыхая в водной зоне для релаксации!

Gradiali: этот спа-отель балует своих клиентов очень широким спектром процедур — в общей сложности более 100! Спа-процедуры, моделирование тела, процедуры омоложения лица с помощью новейшего оборудованием LPG CELL M6 помогают решить проблемы старения кожи, а янтарная терапия и различные массажи помогают расслабиться, "выключить" ненадолго рутину и беспокойство. Спа-центр в Паланге также предлагает спа-процедуры Phytomer и водную терапию. Особенно глубокое физическое и психическое расслабление дает сеанс флоатинга, который происходит в капсуле, вода в которой насыщена солью магния. Для удобства и максимального комфорта гостей в бассейне созданы две отдельные зоны — для взрослых и родителей с детьми.

Kerpė: в этом спа-центре вас ждут гидромассажная ванна, паровая баня и ванна с ледяной водой, турецкая паровая баня с джакузи, которую также можно зарезервировать для частного отдыха. Наслаждайтесь!

Vanagupė: эксклюзивный спа-комплекс отеля Vanagupė – это место, где вы обретете спокойствие и испытаете незабываемые моменты. Отдохните в роскошном комплексе саун, бассейнов и летнего открытого бассейна, где красота и гармония окружают со всех сторон. Выберите спа-процедуры, программы или ритуалы, подходящие для вас, пары или всей семьи, чтобы расслабиться, восстановить силы, забыть о стрессе и усталости, а также побаловать себя косметическими процедурами. Еще одна услуга – гидротерапия – отличный способ избавиться от стресса, боли и снова почувствовать гармонию в своем теле и духе. Профессиональная команда спа-специалистов всегда готова предоставить первоклассный сервис.

Центр отдыха и реабилитации Pušynas: здесь предоставляются профессиональные реабилитационные и лечебные услуги. В центре работают и консультируют специалисты по физической медицине и реабилитации, специалисты по гинекологии, эндокринологии и кардиологии, диетологи и другие профессионалы. Комплексы для улучшения здоровья, состоящие из всех процедур, доступных в центре после консультации врача, можно приобрести на все дни недели. Есть возможность приобрести коммерческий лечебный комплекс, амбулаторную реабилитацию для пациентов с проживанием и трехкратным питанием, консультации и различные процедуры: массаж с эфирными маслами, подводный массаж, пневмопульсация, лимфодренаж, процедура с компрессионным терапевтическим оборудованием, жемчужные ванны с лечебной грязью, ароматические соли чайного дерева, эвкалипта, лаванды, сосны, душ Шарко и циркуляционный душ, физиотерапевтические процедуры с магнитным полем, лазером, ультразвуком, электростимуляцией, кислородной терапией, ингаляциями, групповое расслабление или индивидуальная психотерапия и т. д.

Оздоровительный центр Energetikas в Швянтойи: лечебный центр, который начал свою деятельность еще в 1986 году. С самого своего основания здесь исцеляются, отдыхают и пользуются оздоровительными процедурами не только местные жители, но и иностранные гости. Посетителей консультируют высококвалифицированные врачи и подбирают лечение с учетом состояния здоровья гостя. Здесь доступны многодневные программы по улучшению здоровья, реабилитация, лечение в санатории, различные методы лечения, массаж и т. д. Спа-комплексы доступны в отелях, которые полюбились отдыхающим, – Palango vėtra, Prie parko, Palanga zuvėdra, Medūza и т. д.

Дополнительную информацию о мероприятиях и достопримечательностях Паланги можно найти на домашней странице или в туристическом инфо-центре Паланги по адресу ул. Витаутаса 94.