Partly — самый удобный способ выполнить задуманное

Латвийский стартап Partly продолжает свое цифровое развитие и расширяет спектр услуг, чтобы облегчить людям повседневную жизнь, помогая им разбираться с домашними делами удобным и безопасным способом.

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Мы живем в то время, когда можем заказывать еду, вызывать такси и бронировать гостиницу при помощи своего смартфона. В то же время найти таким образом качественного и надежного мастера очень трудно или даже невозможно. В других странах Европы поставщики различных услуг, мастера ремонтных работ и другие ремесленники "обитают" только в Интернете и цифровой среде, с удовольствием едут на небольшие вызовы, а также всегда доступны.

Именно такую проблему и решает мобильное приложение Partly, созданное, чтобы и в Латвии мастера и ремесленники стали доступнее, предлагая качественные услуги как можно более широкому кругу людей.

- Какие возможности дает мобильное приложение Partly?

Partly — это мобильное приложение, которое помогает людям разбираться с различными домашними делами удобным и цифровым способом.

На данный момент через Partly можно заказать услуги электрика, сантехника, сборку мебели, услуги плотника, различные ремонтные работы, уборку, чистку одежды, перевозку вещей при переезде и услуги арбориста. Пока приложение охватывает Ригу и ее окрестности, но в ближайшие месяцы эти услуги будут предлагаться и в других городах.

Partly сотрудничает с такими брендами, как Irve и K-Senukai, цифровизируя таким образом услуги этих предприятий. Среди партнеров есть и несколько домоуправлений, которые доверили Partly часть работ в своих квартирных зданиях.

- Чем уникально это решение?

Уникальность Partly скрывается в опыте пользователя, безопасности и бизнес-модели. Это единственное в Балтии приложение для домашних дел, где весь опыт клиента полностью цифровой. Оно разработано вместе с предприятиями, которые ежедневно оказывают эти услуги. Заказывая услугу, клиент соединяется с лучшим доступным поставщиком услуг, чтобы необходимая работа была выполнена в сравнительно короткие сроки. Если клиента не устраивает поставщик услуги, то он может бесплатно поменять его.

Заказ услуг в приложении совершенно безопасный. На данный момент на рынке нет подобных решений, которые бы предлагали цифровой денежный оборот вместе с умелыми, надежными поставщиками услуг, прошедшими проверку личности.

В отличие от других платформ, предлагать и получать услуги на Partly могут как частные лица, так и предприятия. Платформа соединяет всех потенциальных участников рынка, создавая таким образом экосистему домашних дел.

- Почему заказывать услуги через Partly безопасно?

Безопасности клиента уделяется очень много внимания, так как безопасность и надежность лежат в основе платформы Partly. Мастера проверены, перед началом сотрудничества прошли также проверку личности. Если мастер ее не прошел, тогда ему запрещено записываться на работы. Еще один важный аспект безопасности — все платежи цифровые. Это удобно и мастерам, которые могут быть уверены, что им заплатят за работу, и клиентам, которые в случае проблем могут подать заявку на возмещение. Partly предлагает возможность возврата денег, если работа выполнена некачественно.

Перед выполнением работы клиент утверждает в приложении предстоящие расходы, а если недоволен полученным ценовым предложением, то может смело его отклонить. Также клиент имеет возможность менять предлагаемого поставщика услуг, пока не найдет наиболее подходящего. Процесс обработки работ в приложении прозрачный и понятный. Клиенту предлагается также поддержка на протяжении всего времени выполнения заказа.

- Какие отзывы пользователей? Какие предложения ищут больше всего?

В целом отзывы пользователей положительные. Пользователи и поставщики услуг имеют возможность делиться своими идеями для дальнейшего развития и улучшения продукта. Partly постоянно общается с клиентами, чтобы улучшать качество услуги и пользовательский опыт. Как показывают данные, те клиенты, которые однажды пробовали заказывать услуги, пользовались услугами и после. Клиенты очень ценят безопасность и поддержку, которая предоставляется во время исполнения заказа.

Чаще всего клиенты заказывают различные ремонтные работы и услуги по уборке. Новая услуга — чистка одежды, которую Partly предлагает в сотрудничестве с Irve. Клиент имеет возможность передать свою одежду курьеру Irve, который прибудет по указанному адресу, чтобы забрать одежду, а после чистки вернет ее бесплатной бесконтактной доставкой.

- Поставщики каких услуг могут присоединиться к платформе и как это сделать?

Присоединиться к платформе и оказывать свои услуги могут и самозанятые, и предприятия. Поставщики услуг могут пройти цифровую регистрацию через мобильное приложение, где поставщик услуг должен указать требуемую информацию. Перед началом работы Partly свяжется с поставщиком услуги, чтобы выполнить окончательное подтверждение.

- Кто может заказывать услуги? Где искать приложение?

Услуги может заказывать любой — и частное лицо, и предприятие. Все, что должен сделать клиент, это заполнить довольно простой бланк заказа, добавить банковскую карту и дождаться соединения с поставщиком услуги. После каждого заказа клиент сможет оценить поставщика услуг, а также получит цифровой счет.

Приложение можно найти на GooglePlay и в AppStore.