Партнерство Huawei Ads и Joom: эффективная реклама и завоевание международных рынков

Предприниматели, успешно создавшие международную торговую платформу, всегда будут искать новых клиентов и возможности развития. Для Joom, международного мобильного маркетплейса, который предлагает покупателям широкий ассортимент товаров с использованием мобильных и интернет-приложений, дальнейший успех означал расширение за пределы уже созданной 350-миллионной базы клиентов.

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Основанная в 2016 году в Риге компания, главный офис которой находится в Латвии, своим цифровым подходом к электронной коммерции завоевала заметное место в индустрии онлайн-торговли. Благодаря внутренней логистике компании, высокоразвитым технологиям и услугам инфраструктуры клиенты не только получают выгоду от бесплатных доставок и персонализированных скидок, но и наслаждаются цифровым клиентским опытом, что способствовало популярности компании уже с первых дней ее существования.

Несмотря на то, что компания уже привлекла 25 миллионов ежемесячных активных пользователей и 20 миллионов активных покупателей, она признает, что важно продолжать привлечение новых пользователей и обеспечить удовлетворение потребностей существующих клиентов. Для этого Joom обратилась к технологической компании Huawei, и в рамках сотрудничества смогла достичь показателя в 730 миллионов активных пользователей устройств во всем мире. «Команда Huawei была ориентирована на клиента и его пожелания, предлагая нам необходимую поддержку, начиная от разработки стратегии кампании и заканчивая исполнением творческих идей», – комментирует руководитель отдела маркетинговой коммуникации Joom Камилла Двораковская (Kamilla Dvorakovskaya).

Кампания Черной пятницы

Одним из наиболее успешных проектов, в котором Joom применила преимущества Huawei Ads, была кампания Черной пятницы. Эта платформа мобильной рекламы разработана для того, чтобы помочь всем разработчикам приложений, например, Joom, публиковать, показывать и зарабатывать на своей рекламе, которая адаптирована к пользователям устройств Huawei с использованием широких возможностей данных технологической компании во всей экосистеме HMS (Huawei Mobile Services). Первая разработанная с помощью команды Huawei Ads рекламная кампания была направлена на стимуляцию новых скачиваний, а вторая стимулировала активность среди уже имеющихся клиентов. Обе кампании опирались на адаптированные рекламные стратегии и анализ рынка, что позволило улучшить размещение рекламы для разных аудиторий.

Эта кампания и широкая глобальная аудитория Huawei помогла Joom открыть новые рынки и расширить базу своих пользователей за пределами традиционно сильных рынков Польши, Румынии и Украины. Во время кампании Черной пятницы Joom по сравнению с предыдущей кампанией конверсия добавленных реклам увеличилась в 37 раз, конверсия покупок - в 3,9 раза, а отдача от вложенных в рекламу средств - в 4,8 раза.

Взаимовыгодное сотрудничество

Однако для разработчиков приложений, которые сотрудничают с Huawei, опыт Joom не является чем-то необычным. Технологическая компания стремится строить сильные и долгосрочные отношения, которые позволяют достичь главных целей независимо от того, делается ли это за счет увеличения количества скачиваний, влияния на новые рынки или расширения базы пользователей.

Роль AppGallery в содействии этому партнерству является решающей – будучи частью HMS, ориентированной на потребителя, магазин приложений Huawei может помериться силами со своими глобальными конкурентами, предложив широкий выбор приложений, что не только стремительно увеличивает количество пользователей, но и завоевывает сердца пользователей смартфонов Huawei и их лояльность во всем мире. Большое значение имеет качество предлагаемых приложений, потому что AppGallery обеспечивает различные услуги и инструменты, которые гарантируют пользователям продуманный опыт.

Вице-президент Huawei по вопросам мобильных услуг Джейми Гонсало (Jaime Gonzalo) сказал: «Высококачественные услуги, например, Joom, являются движущей силой AppGallery и наших каналов HMS, а также причиной, по которой пользователи возвращаются за новыми услугами. Поэтому мы тесно сотрудничаем с партнерами и разработчиками приложений, чтобы усилить их послание и подчеркнуть услуги, функции, преимущества и возможности развлечений, которые они предлагают. Чем больше мы можем помочь партнерам добиться успеха на нашей платформе, тем лучший результат получают и их клиенты, и Huawei. Это взаимовыгодная ситуация».

О Huawei Ads

Huawei Ads – это адаптированная к устройствам Huawei платформа мобильного маркетинга. Интегрируя основные имеющиеся алгоритмы и архитектуру, эта платформа предоставляет рекламодателям уникальные способы охвата глобальной аудитории пользователей смартфонов. Более чем 730 миллионам пользователей устройств Huawei во всем мире она предлагает широкий спектр ключевых рекламных форматов на экране и в каналах поиска, в том числе местную рекламу, баннеры, видео и оплаченную рекламу. Помимо платформы Huawei Ads, которая предназначена для доставки рекламы, также доступна услуга издателей Huawei Ads, которая позволяет разработчикам интегрировать комплект Huawei Ads и получить дополнительный доход от своих приложений.

Больше информации о Huawei Ads можно найти здесь: https://ads.huawei.com/.