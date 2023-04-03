Пасхальные выходные в аутлет-городке, в Пиньки

Пасха — это и важный христианский праздник, и праздник весеннего солнцестояния. Аутлет-городок в Пиньки организовал особенный праздник, полный традиций и разнообразных активностей. 7 и 8 апреля с 12:00 — 16:00 взрослые и дети приглашаются на фестиваль для всей семьи.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

У детей будет возможность познакомиться со сказочными персонажами, принять участие в разных занятиях и выиграть призы: катание яиц с Цыпленком, весенний оркестр с Цветочницей, мини-гольф с Енотом, лягушачий пруд с Лягушками, ловля комаров с Пчелой и не только! Будет возможность самостоятельно построить птичью клетку, покрасить яйца в красильной мастерской, встретить главного гостя праздника — Зайца, посетить кроличий городок, отведать бесплатных блинчиков и многое другое.

В то же время родителей ждут гриль-дуэли и вкусные дегустации на центральной площади аутлет-городка и, конечно же, праздничные акции и спецпредложения в магазинах со скидками до -70%.

Via Jurmala Outlet Village стала излюбленным местом для многих семей, ведь в аутлет-городке можно не только выгодно делать покупки в более чем 60 различных магазинах, но и пообедать или поужинать в ресторанах, развлечь детей на детской площадке и просто прогуляться по красивым средиземноморском улицам.

7 и 8 апреля встречаемся в аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village в Пиньки!