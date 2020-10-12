Paysera Checkout — лучшее решение по приему платежей для интернет-магазинов

Более 930 интернет-магазинов в Латвии и тысячи интернет-магазинов в Европе используют наше решение по приему платежей в интернет-магазинах Paysera Checkout.

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В условиях пандемии Covid 19 наблюдается лавинообразный рост новых интернет-магазинов и онлайн площадок во всем мире и Латвия не является исключением.

Мы гордимся успехами латвийских предпринимателей, которые развивают бизнес онлайн-продаж в наше непростое время.

Для всех тех, кто только планирует открыть интернет-магазин или уже активно развивает интернет-торговлю мы хотим поделиться следующей полезной информацией, которая поможет Вам привлечь внимание новых клиентов и сделать процесс приема платежей для Ваших клиентов проще и удобнее.

По статистике — до 40% покупок в интернет-магазинах — носят характер, так называемых, эмоциональных покупок, когда клиент хочет совершить покупку именно здесь и сейчас. В случае, если клиент, не переходит в окно оплаты сразу, вынужден ждать инвойс или по каким-то причинам, не может быстро совершить покупку способом, который предлагает конкретный интернет-магазин, то большинство таких клиентов либо отказываются от покупки, либо переходят на другой сайт, где они могут оплатить покупку моментально.

В Старой Европе, где культура использования платежных карт имеет многолетнюю историю, до 90% покупок совершается именно с помощью кредитных карт или платежных систем, привязанных к картам.

Абсолютно противоположная ситуация наблюдается в странах Балтии и Восточной Европы. Исторически, покупатели интернет-магазинов из этих стран, большую часть покупок осуществляют с помощью интернет-банкинга.

Особенно ярко это выражено в Латвии, Литве и Эстонии, где SWEDBANK, SEB, LUMINOR и CITADELE охватывают до 95% владельцев частных банковских счетов.

Поэтому, анализируя статистику покупок в интернет-магазинах, подключенных к системе PAYSERA CHEKOUT, мы видим, что лишь 15-20 процентов покупок оплачиваются с помощью карточек, а все остальные сделки происходят с использованием интернет-банков.

Поэтому наше решение "PAYSERA CHECKOUT" для приема платежей в интернет-магазинах является удобным и недорогим решением для владельцев интернет-площадок.

В одном решении Вы получаете возможность принимать платежи от владельцев счетов пяти крупнейших латвийских финансовых институций : Swedbank, SEB, Luminor и Citadele и PAYSERA LT, а также платежи с помощью платежных карт и альтернативных способов оплат. Наши цены и простота подключения системы PAYSERA CHECKOUT к Вашему сайту приятно удивят Вас.

Подробно с условиями подключения и тарифами Вы можете ознакомиться здесь : https://www.paysera.lv/v2/ru-LV/sbor-platezhej

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по условиям подключения PAYSERA CH

В течении всего октября для новых клиентов, подключивших своим интернет-магазинам услугу приема платежей Paysera Checkout мы предлагаем отмену комиссии за содержание бизнес-счета в системе Paysera на 6 месяцев и особо выгодные тарифы на использование системы Paysera Checkout.

Ждем Вас также на выставке RigaComm 2020, наш стенд B20, здесь можно подробнее ознакомиться с предложениями Paysera Checkout, другими нашими услугами и новостями!

https://www.paysera.com/v2/lv/maksajumi-interneta

https://www.paysera.com/v2/ru/sbor-platezhej

Как открыть счет



Как создать проект приема платежей в системе Paysera: