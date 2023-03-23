Pepco отмечает пятилетний юбилей в Латвии и дарит клиентам особую лотерею

Уже пять лет любимый латвийцами бренд Pepco заботится о комфорте покупателей, предлагая возможность приобретать по доступной цене разные предметы быта в одном месте — от одежды для всей семьи до стильных аксессуаров интерьера и других полезных вещей для дома. Отмечая стремительный рост компании и пять лет работы в Латвии, Pepco проводит для своих клиентов праздничную лотерею.

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"Юбилей — важное событие не только для сотрудников Pepco, но и для клиентов. Поэтому мы подготовили полезный и ценный подарок. В качестве благодарности за эти пять лет, которые мы провели вместе с нашими клиентами, приглашаем всех в выходные дни принять участие в лотерее дня рождения. Победителем станет каждый, ибо получит скидки на будущие покупки!" — приглашает Эрика Мажелиене (Erika Maželienė), руководитель Pepco в странах Балтии.

За пять лет с момента начала деятельности в Латвии Pepco быстро и постоянно расширялся. Было открыто 55 магазинов во всех крупных торговых центрах, как в Риге, так и в других городах и регионах, где до прихода Pepco не хватало магазинов такого формата, с удобной возможностью купить в одном месте как одежду для всей семьи, так и вещи, необходимые для обустройства и содержания дома. В настоящее время Pepco обеспечивает более 450 рабочих мест в Риге и регионах, а также постоянно создает новые рабочие места вместе с открытием новых магазинов. В этом году также планируется открыть до 10 новых магазинов.

Pepco очень быстро развивается и расширяется по всему миру — в течение последних трех лет ежегодно осваиваются новые рынки как минимум в двух странах. Поэтому вполне естественно, что и в Латвии развитие предприятия тоже происходило весьма стремительно. Следуя пожеланиям клиентов, постоянно расширяется и ассортимент: предлагается одежда из органического хлопка, отмеченного сертификатами OEKO-TEX® или GOTS, а также продукция с использованием переработанного полиэстера. Постоянно совершенствуется и предложение отдела предметов для дома, где имеется широкий выбор современных аксессуаров и всегда по низкой цене.

"Спустя всего пять лет работы в Латвии мы уже считаем себя зрелой компанией, способной не только открыть, но и при необходимости построить новый магазин. Мы постоянно расширяем ассортимент и открываем новые магазины с новым дизайном — новым логотипом, интерьером, более широким ассортиментом товаров. В течение нескольких лет мы планируем обновить интерьер и внешний вид всех магазинов, что станет новым шагом для Pepco в Латвии", — рассказывает Эрика Мажелиене.

Также Pepco уже несколько лет тесно сотрудничает с социальными партнерами — Junior Achievement и "Детскими деревнями-SOS" в Латвии, а с прошлого года оказывает поддержку детям, которые пострадали от войны в Украине и были вынуждены покинуть свои дома. "Детские деревни-SOS" являются одним из основных социальных партнеров Pepco во всех странах Европы, и в общей сложности Pepco пожертвовало им более 500 000 евро.

В честь пятилетия Pepco в Латвии каждый клиент, совершивший покупку на сумму не менее 20 евро, получит лотерейный билет со скидкой на следующую покупку. Лотерея Pepco пройдет во всех магазинах Pepco с 23 по 26 марта, а скидки будут прятаться во всех лотерейных билетах.