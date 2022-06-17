Первый год работы Coral Travel в странах Балтии

Coral Travel, один из крупнейших туроператоров Турции, начавший свою деятельность в Латвии и других странах Балтии в прошлом году. Четкие цели и последовательная работа помогли новому туроператору всего за год завоевать солидную долю рынка наряду со старожилами компаниями туристического сектора. Первые пакетные туры с возможностью путешествовать в бизнес-классе были успешно приняты в странах Балтии. По данным компании, за первый год работы вылетело более 100 000 пассажиров, а страны Балтии являются одним из самых быстрорастущих рынков во всей группе OTI Holdings.

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Лидирующая позиция Coral Travel Latvia после года на рынке

По словам руководителя Coral Travel Latvia Сабины Сайковской, успешному выходу компании на рынок способствовал единый подход во всех странах. Coral Travel использует туристические агентства в качестве основного канала продаж, а прямые продажи составляют лишь небольшую долю. Поэтому туроператор уделяет большое внимание развитию партнерских отношений с агентствами, работающими в странах Балтии. По словам Сабины, такая стратегия сотрудничества поспособствовала завоевывать устойчивое положение на рынке туризма в сравнительно короткие сроки.

"После первого года работы мы добились того, что занимаем первое место в Латвии в приоритетном для нас направлении — Турции. По нашим оценкам, общее количество клиентов, путешествующих с Coral Travel в странах Балтии за этот период, превысило 100 000 человек. Поэтому вместе с Германией и Польшей мы стали одним из самых быстрорастущих рынков во всей международной группе OTI Holding, к которой мы относимся", — делится прекрасными результатами Сайковская.

Достойная история и опыт компании способствуют продажам

Говоря об успешном входе на рынок, Сайковская подчеркивает, что очень важным фактором является многолетний опыт турецкого туроператора, услуги которого отличаются высоким качеством и адаптированы для путешественников из стран Балтии.

"Во-первых, мы четко обозначили наш приоритет — Турция. В Латвии около 60 процентов всех предлагаемых турпакетов покупаются по этому направлению. Наша материнская компания, которая в настоящее время работает в 10 странах, находится в Турции. Поэтому, помимо многолетнего опыта, наш холдинг отличается одним из самых широких ассортиментов из более чем 500 гостиниц.

Еще одним очень важным аспектом является то, что все туристические услуги и операции осуществляются напрямую, без посредников. Поэтому нам удается гарантировать высокое качество всех услуг на каждом этапе и избегать дополнительных издержек, что положительно сказывается на конечной цене туристического пакета", — говорит глава Coral Travel Latvia.

По словам Сайковской, у компании изначально не было цели занять наибольшую долю рынка среди туроператоров. Напротив, бескомпромиссное качество продукта и удовлетворение желаний туристов стали основными критериями эффективности.

"Мы хорошо осознаем преференции потенциального клиента и фокусировались конкретно на этом. С первого дня работы в странах Балтии, мы не ставили перед собой цели достичь рекордов по пассажиропотоку. Основными ценностями нашей компании и всей группы являются предоставление услуг наивысшего качества и уважение к клиенту. Поэтому мы не идем на компромиссы — чтобы обеспечить качество и максимальный комфорт, приходится даже отказываться от некоторых идей и планов. Наша деятельность основана на понимании потребностей пассажиров, прислушивании к клиенту и доступности для него в любое время. Я считаю, что стремительный рост доли рынка показал эффективность такой стратегии", — говорит лидер латвийского офиса.

Чтобы выполнить обещание качества, данное пассажирам, и выделиться среди других участников рынка, Coral Travel первой на Балтийском рынке запустила эксклюзивную услугу, ориентированную на отдыхающих, которые ценят отдых премиум-класса. Мы летаем современными и комфортными самолетами авиакомпании Turkish Airlines, поэтому можно выбрать место в самолете не только в экономклассе, но и в бизнес-классе, а лучшее питание, мультимедиа и багаж (30 кг + 8 кг) уже включены в стоимость турпакета", — говорит Сабина.

В будущем появятся новые направления и еще больше довольных клиентов

Оценивая летний сезон этого года, Сайковская отмечает, что Coral Travel уже выполнила все планы продаж, поставленные на этот сезон в Латвии. По ее словам, в туристическом секторе Латвии часто случается, что в начале сезона туроператоры объявляют чрезвычайно амбициозное количество поездок, а в течение сезона начинают отменять рейсы.

"При выходе на новый рынок мы ставили цели с определенным запасом, поэтому к концу летнего сезона планируем удвоить их. Тем временем мы планируем расширить нашу программу зимних направлений, включив в нее новые направления для отдыха на популярных египетских курортах Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе. Летняя программа тоже будет дополняться эксклюзивными туристическими направления, которые пока даже не представлены ни одним другим туроператором. Кроме того, в следующем году летняя программа дополнится направлениями на греческие курорты.

Если смотреть еще дальше, у нас большой географический потенциал — международная туристическая группа, к которой мы относимся, организует поездки в 40 стран мира, предлагая отдых в 90 различных регионах. Так что куда нам расширяться дальше, определяют наши путешествующие и сам рынок", — делится планами на будущее Сайковская.

Coral Travel является частью OTI Holding Group, которая существует уже 30 лет и объединяет более 7000 профессионалов по всему миру. 28 миллионов отдыхающих путешествовали с Coral Travel. OTI Holding работает в 40 странах и 90 направлениях по всему миру и управляет сетью отелей OTIUM в Турции, Египте и Тунисе, 5-звездочным отелем Seven Seas Hotels и 5-звездочным отелем Xanadu Resort с высоким уровнем обслуживания в Турции и Египте.