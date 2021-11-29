PHH Group приглашает продавцов вести интернет-торговлю без абонентской платы

В связи со все более строгими ограничениями работы физических магазинов, самое большое в странах Балтии и Финляндии общество электронной коммерции PHH Group открывает двери для торговли новым продавцам. Компания предлагает начать торговлю пo упрощенных условиях — без абонентской платы — на всех своих онлайн-платформах: 220.lv в Латвии, Pigu.lt в Литве, Kaup24.ee в Эстонии. Абонентская плата не будет взиматься PHH Group в течение шести месяцев после подписания договора.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"К этому шагу нас подтолкнули новые карантинные ограничения в Латвии. Мы хотели бы способствовать развитию бизнеса, помочь не опускать руки и напомнить, что перенос торговли из физических магазинов в онлайн-пространство может не только сохранить деятельность, но и расширить бизнес. В данный момент мы чувствуем большую заинтересованность нашей интернет-платформой в Латвии со стороны бизнеса. Мы создаем благоприятные условия для сотрудничества с желающими присоединиться к нашей торговой платформе продавцами во всех трех странах Балтии", — говорит руководитель PHH Group Дэйнюс Люлис.

Опыт PHH Group показывает, что успех сопутствовал многим продавцам, присоединившимся к платформам группы во время предыдущего карантина.

"Мы знаем представителей бизнеса, которые начали во время карантина вести интернет-торговлю в торговом центре в интернете в Литве и позже расширились до торговли в Латвии и Эстонии, их продажи выросли на 50% и даже больше. Однако на карантине рост интернет-торговли не остановился. Мы и дальше продолжаем расширяться во странах Балтии и хотим поделиться успехом с еще большим кругом продавцов", — утверждает Дэйнюс Люлис.

По данным PHH Group, за время рождественского периода продажи вырастают в 2,3 раза. За последнии три месяца года — октябрь, ноябрь и декабрь — компания планирует достичь оборота в 80 млн. евро. "Цифры по-настоящему впечатляющие. Они еще раз подтверждают, что для коммерции в интернете места хватит всем. Каждый сможет здесь заработать, особенно при возможности вести деятельность на нескольких рынках сразу", — говорит Дэйнюс Люлис.

PHH Group снижает барьеры на пути к интернет-торговле не только посредством упрощения финансовых обязательств, но и многими другими способами. К каждому присоединившемуся продавцу назначаетса менеджер, который сопровождает на протяжении всего пути — от самого старта на платформе до успешных продаж и роста.

Компания мотивирует начать деятельность в интернет-торговле и ознакомлению с ее возможностями с помощью обучающих курсов. PHH Group организовывает бесплатый цикл семинаров Learning Fridays. На семинарах все желающие могут узнать все об использовании торговой платформы, а также углубить свои знания в области электронной коммерции: что необходимо для успешных продаж, что сделать для роста прибыли, а также про особенности работы на разных рынках.

"В электронной торговле мы уже 14 лет. Начав с одного онлайн-магазина в Литве, расширялись на рынки других стран, а сейчас функционируем как торговая платформа. Именно такая модель интернет-торговли все больше укореняется во всем мире. Мы накопили очень много знаний и опыта, которыми хотим поделиться. Чем больше будет успешного бизнеса в нашем регионе, тем лучше мы все будем жить", — добавляет Д. Люлис.

Самое большое в странах Балтии общество электронной коммерции – PHH Group — было сформировано посредством объединения Pigu.lt и гигантом торговли в Финляндии — Hobby Hall. PHH Group владеет онлайн-магазинами и торговыми платформами в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве. На таких платформах ведут торговлю более трех тысяч продавцов, ассортимент состоит из более двух миллионов товаров. Количество покупателей в год достигает 145 миллионов.