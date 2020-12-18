ПК как мотивация к учебе
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Ученые всего мира до сих не пришли к единому мнению о том, насколько велика роль детей в распространении коронавируса.

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Тем не менее, во многих странах учебные заведения (школьные и высшие) продолжают работать в удаленном режиме в период пандемии. Как ученикам и их родителям приспособиться к новому учебному процессу? О чем стоит задуматься во время домашнего обучения? Конечно же, о здоровье и знаниях учащихся. Так или иначе ситуация в мире вскоре стабилизируется, и каким учеником, успевающим или отстающим, окажется ребенок по итогу, во многом зависит от его родителей. Так как домашнее обучение является дистанционным, учащимся необходимы персональные компьютеры. Им должно быть комфортно и интересно. Учебный процесс на хорошей модели компьютера становится захватывающим. А в перерывах между учебой мощные компьютеры позволяют поиграть в увлекательные и познавательные игры, пообщаться с друзьями на огромном мониторе, смонтировать свой первый фильм, и заняться другими полезными вещами на компьютере. Ваш ребенок в домашних условиях при наличии ПК получает неограниченные возможности для учебы и развлечений. И представляете, какой хорошей мотивацией к хорошим оценкам могут стать современные персональные компьютеры для детей, особенно, в преддверии Рождества и Нового года.

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