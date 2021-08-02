Победное шествие airBaltic с решениями от Apple

Американская компания информационных технологий Apple продолжает свое победное шествие по всему миру. Компании удалось подняться на вершину ТОР самых узнаваемых брендов, что связано с головокружительным спросом на иконы дизайна от Apple — смартфоны, компьютеры и другие решения — во все большем количестве компаний и отраслей. Почему продукты Apple становятся значимой составной частью философии как международных, так и национальных компаний?

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Компании начинают постепенно переориентироваться и адаптировать свою деятельность к реальностям пандемии, в свою очередь люди осваивают навыки, необходимые для того, чтобы полностью удаленно управлять своей жизнью. Но отдельные компании, например, Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, предприняли шаги в направлении дигитализации еще до Covid-19. Какой получилась история успеха нашей авиакомпании в тандеме с устройствами Apple?

35 килограммов — таким был объем информации на бумаге, необходимый одному экипажу самолета для обеспечения успешной подготовки к полету, взлету и посадке. Доступность и точность важной информации исторически оперативно обеспечивали производимые вручную обновления, в том числе ревизии и распечатки специализированных книг, которые осуществляла команда из нескольких человек. Благодаря продуктам Apple, airBaltic сейчас реализует коммуникацию о полетах в цифровой экосистеме.

"Обмен информацией, ее доступность и подготовка к рейсам. С помощью iPad можно подготовиться к рейсу функционально быстрее, чем прежде. Например, самолет вылетает из Риги в Мюнхен, а затем летит обратно в Ригу. Раньше подготовка, например, занимала 50 минут, а теперь это могут быть 40 минут. Сейчас информацию больше не надо распечатывать и передавать экипажу, потому что она поступает на iPad в электронном виде в результате нажатия кнопки синхронизации. Отбор информации и калькуляция в электронном формате также требуют намного меньше времени, чем при выполнении вручную на бумаге. С помощью Apple удалось также заменить книги и распечатки материалов, необходимые для обучения, что позитивно оценивают пилоты и стюарды", — объясняет системный аналитик airBaltic Андрей Чупец.

Каждому пилоту и членам экипажа в салоне доступен iPad. Это значит, что сдавать отчеты, регистрировать активность продаж, получать доступ к детальной информации о рейсе и о текстах объявлений экипажа стало намного проще и быстрее.

Ключом к успеху является направленный на пользователя дизайн и функциональность решения, обеспечивающие фантастический опыт. Благодаря использованию аппликации облегчается выполнение специфических для авиационной отрасли расчетов. Перед каждым прилетом и вылетом надо рассчитывать летно-технические характеристики самолета, зависящие от веса, центровки, скорости самолета и погодных условий. Если раньше получение упомянутых характеристик требовало исследования таблиц с большим объемом данных, то сейчас исходные данные надо просто ввести в программу на iPad. Планшет выполнит точные расчеты, позволяющие не только быстрее готовиться к полету, но и экономить горючее.

Все массивы данных обновляются несколько раз в день. В результате этого использование iPad не только уменьшает общий вес самолета, по сравнению с использовавшимся ранее объемом бумаг, но и обеспечивает оперативный доступ к актуальной и точной информации.

Интересу авиационной компании к устройствам Apple, учитывая специфику отрасли и высокие требования к качеству, способствовала также концепция приложений iOS. Все приложения изолированы друг от друга, что способствует дополнительной безопасности информации.

Латвийская национальная авиакомпания приглашает и другие компании рассмотреть возможность адаптации решений Apple к своим рабочим процессам. Продукты Apple позволяют не только повысить эффективность рабочих процессов, но и улучшить удовлетворенность работников, одновременно создавая устойчивые решения для заботы об окружающей среде.