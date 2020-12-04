Почему деревянный 3Д конструктор Ugears это идеальный подарок на любой праздник?

Вот-вот настанет Новый Год и всегда у всех нас одна и та же проблема — это выбор подарков близким, друзьям, знакомым. Компания Ugears желает помочь вам в этом нелегком деле и рассказать немного о себе и о своей продукции.
Услышав слова "деревянный конструктор", "3Д пазл", многие, наверное,
представляют себе этакий Lego, но все гораздо серьезнее. Впрочем,
возможно, вы уже слышали про Ugears — конструкторы из дерева, которые
превращаются в невероятные механизмы. Это подарок не только для детей,
но и для взрослых. И, как показывает наша практика, особенно для взрослых!
Все мы прекрасно знаем, что выбрать классный запоминающийся подарок
всегда сложно. Хочется, чтобы он понравился, не оказался бесполезным и
подарил много ярких эмоций.
Именно для таких случаев придумали деревянные механические модели
UGEARS. Каждый конструктор Ugears — это произведение искусства, где
каждая шестеренка, каждый рычаг, да и весь механизм в целом продуманы до
мельчайших деталей.
Изюминка конструкторов Ugears в том, что их интересно использовать и
после сборки. Если в других конструкторах увлекателен только сам
процесс, то здесь результат не менее важен. Ведь собираемые модели
"оживают": все модельки подвижны!
Конструкторы UGEARS собираются без использования клея и микросхем, делая
их абсолютно ЭКОлогичными и безвредными. В каждом наборе есть инструкция
и пронумерованные детальки. Сами детали крепятся друг к другу по
принципу мозаики, а зубочистки и резинки используются для построения
пусковых элементов.
Изготавливаются конструкторы из натурального материала — настоящего
дерева. Вы явно почувствуете его аромат, когда откроете коробку с
новеньким конструктором, это необыкновенное чувство ни с чем не
сравнить. Готовый конструктор красиво смотрится в любом интерьере и
всегда радует глаз, напоминая о подарившем его человеке.
Собранные модели идеально подойдут для тех, кто стремится окружить себя
натуральными вещами. Конструктор можно оставить в "чистом" виде, а можно
раскрасить акриловыми красками.
В нашем каталоге много моделей разного уровня сложности — как для
"продвинутых инженеров", так и для "начинающих плотников". Выбор
остается за вами! Какой сделаете подарок вы?
Заказы принимаются онлайн через наш интернет-магазин:
https://ugears.lv/catalog/
Скидка 10% всем кто приобретет любую модельку до 31 декабря с
ПРОМОКОДОМ: UGEARS2020