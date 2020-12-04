Почему деревянный 3Д конструктор Ugears это идеальный подарок на любой праздник?

Вот-вот настанет Новый Год и всегда у всех нас одна и та же проблема — это выбор подарков близким, друзьям, знакомым. Компания Ugears желает помочь вам в этом нелегком деле и рассказать немного о себе и о своей продукции.

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Услышав слова "деревянный конструктор", "3Д пазл", многие, наверное,

представляют себе этакий Lego, но все гораздо серьезнее. Впрочем,

возможно, вы уже слышали про Ugears — конструкторы из дерева, которые

превращаются в невероятные механизмы. Это подарок не только для детей,

но и для взрослых. И, как показывает наша практика, особенно для взрослых!

Все мы прекрасно знаем, что выбрать классный запоминающийся подарок

всегда сложно. Хочется, чтобы он понравился, не оказался бесполезным и

подарил много ярких эмоций.

Именно для таких случаев придумали деревянные механические модели

UGEARS. Каждый конструктор Ugears — это произведение искусства, где

каждая шестеренка, каждый рычаг, да и весь механизм в целом продуманы до

мельчайших деталей.

Изюминка конструкторов Ugears в том, что их интересно использовать и

после сборки. Если в других конструкторах увлекателен только сам

процесс, то здесь результат не менее важен. Ведь собираемые модели

"оживают": все модельки подвижны!

Конструкторы UGEARS собираются без использования клея и микросхем, делая

их абсолютно ЭКОлогичными и безвредными. В каждом наборе есть инструкция

и пронумерованные детальки. Сами детали крепятся друг к другу по

принципу мозаики, а зубочистки и резинки используются для построения

пусковых элементов.

Изготавливаются конструкторы из натурального материала — настоящего

дерева. Вы явно почувствуете его аромат, когда откроете коробку с

новеньким конструктором, это необыкновенное чувство ни с чем не

сравнить. Готовый конструктор красиво смотрится в любом интерьере и

всегда радует глаз, напоминая о подарившем его человеке.

Собранные модели идеально подойдут для тех, кто стремится окружить себя

натуральными вещами. Конструктор можно оставить в "чистом" виде, а можно

раскрасить акриловыми красками.

В нашем каталоге много моделей разного уровня сложности — как для

"продвинутых инженеров", так и для "начинающих плотников". Выбор

остается за вами! Какой сделаете подарок вы?

Заказы принимаются онлайн через наш интернет-магазин:

https://ugears.lv/catalog/

Скидка 10% всем кто приобретет любую модельку до 31 декабря с

ПРОМОКОДОМ: UGEARS2020