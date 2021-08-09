Почему не случился обвал?

Или ипотека в условиях пандемии

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С наступлением пандемии многие латвийцы ждали "чуда" в виде… стремительного падения цен на недвижимость. Однако время шло, заболеваемость Covid-19, к сожалению, тоже росла, а вот обвала на рынке недвижимости так и не случилось. Более того, не наблюдалось даже незначительного снижения стоимости жилья. В лучшем случае, цены просто "замирали". В чем же дело? Почему не произошло повторения ситуации, которая имела место во время прошлого экономического кризиса — в 2008-м году? Свою экспертную оценку специально для читателей Rus.Delfi.LV дает финансовый эксперт Сергей Маликов (West Kredit), который имеет большой опыт работы и на рынке недвижимости.

- Господин Маликов, вызванный пандемией экономический кризис уже продолжается более года. Почему же цены на недвижимость не снижаются?

- Во-первых, все-таки природа нынешнего кризиса иная. В отличии от прошлого кризиса — 2008-2012-ых годов, — сегодняшний не связан с негативными структурными изменениями в экономике и в финансовой системе. Мировая экономика к моменту наступления пандемии была достаточно устойчивая и настувший кризис в значительной степени искусcтвенный. Остается надеться, что по мере выхода из пандемии экономика вновь заработает в полную силу.

Во-вторых, цены на недвижимость, особенно новую, в Латвии не могут упасть по объективным причинам. Дело в том, что заметно подорожал весь процесс строительства — начиная от проектных заданий и заканчивая стройматериалами, а также зарплатами на рабочую силу. К тому же от нулевой стадии, то есть приобретения земли и создания проекта, и до сдачи дома под ключ проходит минимум два года. Минимум! Иногда же процесс строительства растягивается на 4-5 лет… Таким образом, сегодня на рынке появляются новые проекты, которые начинались еще в 2017-2018-м годах, когда мы и в страшных снах не могли представить какую-то пандемию.

Поэтому будем реалистами — если вы решили приобрести дом или квартиру, то уже сейчас можно начинать этот процесс приобретения или строительства дома. Конечно, покупка квартиры на вторичном рынке — это самый легкий вариант. Если же вы все-таки решили приобрести земельный участок, чтобы потом построить на нем домик, то это требует куда больших знаний и опыта. Если же опыта и знаний недостаточно, то не стесняйтесь обращаться к специалистам, которые знают все подводные камни, начиная от покупки участка и заканчивая сдачей объекта под ключ.

- Может, тем, кто никогда сам не занимался строительством дома, вообще лучше не стоит и браться за этот процесс? То есть лучше просто пойти, как вы сказали, по легкому пути и приобрести квартиру или готовый дом

- Реальность такова, что все больше молодых семей отдают предпочтение именно небольшому домику — чаще всего в Рижском районе. Конечно, легче было бы приобрести уже готовый дом, но во-первых, цена такого дома для молодых семей просто неподъемная (тут и кредит не поможет), а во-вторых, всегда приятнее построить что-то на свой вкус, причем более компактное. Но что же нужно учитывать и проверять, присмотрев подходящий участок под застройку? Необходимо обратить внимание, разумеется, на место расположения участка — не находится ли он в зоне возможного подтопления, не расположен ли он "в красных линиях", то есть, когда участок находится в промышленной зоне или в природоохранной зоне и строительство жилого дома в этом случае запрещено. Разумеется, следует проверить, нет ли обременений и отягощений. Важный момент — наличие коммуникаций или близость доступа к коммуникациям. Если до трансформатора или до газопровода очень большое расстояние, то проведение коммуникаций обойдется вам очень дорого! Очень много нюансов возникнет и при самом процессе строительства. Например, не все компании, которые предлагают возвести дом, сразу же включают в смету и все побочные расходы. Конечно, ознакомившись с такой сметой, вам может показаться, что стоимость строительства дома очень даже "вкусная", однако в процессе стройки обязательно вылезут дополнительные работы, которые едва ли вы сможете сделать сами. То есть все равно придеться заказывать осуществление этих работ той же строительной компании. И хорошо, если вы это все-таки предусмотрели и у вас есть денежный запас на такие дополнительные работы. А если нет?

- Получается, что нужно брать ипотеку "с запасом"?

- Я бы сформулировал это иначе: специалисты по ипотеке подскажут вам, какие еще обязательные работы вам потребуются в процессе строительства, и вы уже сможете получить у исполнителя работ полную смету. И тогда уже велика вероятность, что сумма кредита покроет все расходы по возведению дома и, что крайне важно, сдаче его в эксплуатацию.

- Действительно ли сейчас и в банках, и во внебанковском секторе ужесточились условия выдачи кредита, в том числе и ипотечного?

- Парадокс в том, что, с одной стороны, у банков достаточно денег на кредитование. Я бы даже сказал, что денег очень много! Но, с другой стороны, прошли те времена, когда кредит можно было получить очень легко и, образно говоря, банки чуть ли не бежали за клиентом, уговаривая его взять займ.

Чтобы претендовать на получение кредита нужно иметь стабильную зарплату, причем при оценке вашей кредитной способности учитывается и то, останется ли у вас достаточно денег на повседневные расходы после ежемесячной уплаты процентов и основной суммы кредита. Если ваших доходов в месяц недостаточно, то скорее всего вам в кредите откажут. Важный момент — из процесса покупки недвижимости с 2019-го года полностью исключены наличные средства. Даже первый взнос оформляется только через банковский перевод. Причем, банки проверяют и происхождение этих средств на первый взнос. Мало сейчас объяснить происхождение денег "бабушкиным наследством" — банк от вас потребует документы о том, что действительно вы получили наследство от бабушки. Нынче все слова, все утверждения о происхождении (наличии) финансовых средств должны быть подтверждены документально.

Если речь идет, например, о получении ипотеки на покупку дома молодой семьи с детьми, то чаще всего такая семья направляется в банк, поскольку банк имеет возможность выдать кредит под недвижимость аж на 20-30 лет под гарантии первого взноса госагентства Altum. Есть соответствующая госпрограмма поддержки ипотечного кредитования семей с детьми и молодых специалистов. Если же нужен кредит на более короткий срок, причем деньги требуются довольно быстро, то потенциальный кредитополучатель обращается во внебанковский сектор. Внебанковские финансовые компании работают более гибко, оперативнее, но, разумеется, тоже тщательно проверяют доход потенциального клиента, наличие залога и т. п.

В любом случае, нужно понимать, что кредитование — это совершенно неотъемлемая часть нашей жизни. Весь цивилизованный мир живет в кредит.