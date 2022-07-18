Почему ожидание — худшая стратегия, которую сейчас может выбрать компания?

В ближайшие месяцы бизнес столкнется с многочисленными вызовами. И главное сейчас — не останавливаться и не ждать, а активно использовать возможности, которые предлагают государство и банки, сделав, таким образом, предприятие более устойчивым к кризисам.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Когда в начале года казалось, что мы наконец-то находимся на волне постпандемийного оптимизма, началась война. Довольно быстро это серьезно сказалось на том, как латвийские малые и средние предприятия смотрят в будущее. Если в ходе опроса компаний, проведенного банком SEB в январе, преобладало осторожно оптимистичное настроение, то в майском опросе уже более половины предприятий прогнозировали спад и отмечали значительное снижение собственной готовности инвестировать. Многие еще только пытаются осознать новую реальность, надеясь, что со временем неопределенность уменьшится.

"Самое важное послание, которое я хотел бы передать предпринимателям: более благоприятного времени для инвестиций может и не быть, поэтому главное сейчас — не застывать в выжидающей позиции, а решительно действовать", — говорит Элина Длохи, руководитель сегмента малых и средних предприятий банка SEB.

Ждать лучших времен — рискованное решение



Сейчас самая серьезная проблема для предприятий по всей Европе — это рост расходов на энергию и нарушения в цепочках поставок. К этому добавился вызванный неопределенностью психологический и физический дискомфорт: его испытывают не только руководители, но и работники.

"Понимая, что впереди — трудная осень и зима, что связано не только с растущими расходами и инфляцией, но и возможным возвращением в повестку дня пандемии, предприятиям сейчас стоило бы интенсивно думать о том, как защитить себя от различных рисков и — делать необходимые инвестиции", — считает Длохи.

Например, если компания использует для отопления в основном газ, то не нужно надеяться, что он в какой-то момент снова станет дешевле: следует рационально оценить свои привычки использования энергоресурсов и найти соответствующие альтернативные виды отопления, что позволило бы в долгосрочной перспективе обезопасить себя от непрогнозируемых колебаний цен.

Сейчас банк SEB предлагает особо выгодные условия на кредиты, которые связаны с улучшением энергоэффективности предприятий и альтернативными источниками энергии. К тому же государство разработало несколько программ поддержки, в рамках которых бизнес может освоить часть инвестиций в виде грантов.

Вложения с целью сэкономить в долгосрочной перспективе



Та точка зрения, что во времена нестабильности не стоит брать на себя дополнительный риск, заимствуя средства, сейчас себя не оправдывает. И тому есть ряд причин. Во-первых, нестабильность следует принять как новую норму — как минимум на ближайшие пару лет, и единственное решение тут — адаптироваться. Во-вторых, как отмечает Длохи, чтобы затормозить темпы инфляции, Европейский центробанк, скорее всего, уже в июле повысит базовые ставки, которые годами оставались негативными, и это значит, что больше не будет таких дешевых как сейчас кредитов. В-третьих, не подготовившись своевременно, предприятия рискуют столкнуться с более высокими расходами именно в тот момент, когда уже начнут "захлебываться".

Следует учитывать, что в Латвии сейчас уровень долгов частного сектора низкий в масштабе не только Европы, но и Балтии. Возможно, что в свое время под влиянием особенно тяжелых последствий финансового кризиса мы ментально стали менее готовыми брать кредиты. Однако это также означает, что мы начинаем отставать от соседей в плане благосостояния, поскольку оно невозможно без инвестиций, как и богатое и развитое государство вообще. Хорошая новость в том, что латвийские предприятия ждут кризиса с большой гибкостью и хорошим соотношением кредитов и вкладов. К тому же сейчас финансирование, которое предлагают банки, по-прежнему дешевое.

Банк SEB, например, предлагает адаптированные под нужды бизнеса виды микрокредитов, позволяющие эффективнее добиваться поставленных целей. Для микрокредита с гарантией ALTUM не требуется дополнительное обеспечение: компания может получить заем на сумму до 40 000 евро и использовать средства для инвестиций, приобретения основных средств или улучшения помещений.

В свою очередь микрокредит для сельскохозяйственных предприятий позволяет делать инвестиции в оборудование, модернизацию хозяйства или покупку основных средств или запасов/минеральных удобрений. Максимально доступная сумма займа в данном случае составляет 20 000 евро.

Также особо стоит выделить зеленый микрокредит для малых и средних предприятий, предусмотренный для установки солнечных панелей (для собственного потребления) или приобретения станций зарядки электромобилей: этот вид займа позволяет без обеспечения получить до 20 000 евро. К тому же у него низкая процентная ставка и более длительный срок погашения.

Куда сейчас стоит инвестировать?



Говоря об оборотных средствах, Элина Длохи отмечает два важных аспекта. Чтобы обезопасить себя от нарушений цепочек поставок и роста цен на сырье, следовало бы направить инвестиции на закупку запасов, которых хватит на длительное время. И обязательно нужно думать о работниках — их удовлетворенность идет рука об руку с благополучием; в тот момент, когда жизнь стремительно дорожает, повышение зарплат может стать необходимостью.

Хотя небольшие предприятия не могут повлиять на то, насколько быстро в Латвии будут построены ветряные парки и начнет производиться альтернативная энергия, они могут изменить свое потребление и инвестировать в устойчивость предприятия. Поэтому одна из важнейших целей инвестирования для бизнеса сейчас — это улучшение энергоэффективности, например, замена неэффективного оборудования на эффективное, а также внедрение своих источников альтернативной энергии для собственного потребления (будь то установка солнечных панелей на крыше или небольшого ветряного генератора) и другие способы стать более энергонезависимыми. В настоящий момент это одно из приоритетных инвестиционных направлений — поддержку предприятиям оказывает государство, охотно идут навстречу и банки, позволяя таким образом уменьшать нагрузку в плане расходов.

В целом об инвестициях сейчас нужно сказать следующее: в Европе меняются цепочки поставок и бизнес-модели, в результате военных действий на рынке труда появляются новые люди, начался новый период освоения фондов Евросоюза, а также продолжается реализация проекта Rail Baltica и процесс усиления присутствия НАТО. Для местных малых и средних предприятий все это может открыть новые возможности развития.