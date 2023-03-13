Почему стоит выбрать международное образование?

«Я работал в разных международных школах — четыре года в Бразилии, три года в Индонезии, пять лет в Латвии. Могу однозначно сказать, что наша школа уникальна. Она предлагает дружелюбную и развивающую учебную среду, которая способствует международному мышлению и мультиязычию», — говорит Артурс Пилкевичс, директор Международной школы «Exupery». В школе начался набор на новый учебный год.

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Exupery International School (EIS) — это школа с дипломной программой международного бакалавриата (IB DP), авторизованная Всемирной ассоциацией школ, которая предлагает международные учебные программы для учащихся от дошкольного (от 2,5 лет) до старшей школы, предоставляя выпускникам возможность продолжить свое образование в самых престижных университетах мира. Помимо международных разрешений, EIS получила лицензию Министерства образования Латвии на работу по международной образовательной программе в Латвии. Это означает, что студентам предоставляется образование, официально признанное как национальными, так и международными учреждениями. EIS — это школа, которая развивает лучшее в каждом ученике.

В чем уникальность Международной высшей школы "Exupery"?

Во-первых, у нас уникальная языковая программа — уроки ведутся на английском языке со специальной поддержкой. Признавая, что большинство наших студентов не происходят из англоязычных семей, у нас есть очень сильная программа поддержки английского языка, где детям оказывается особая помощь с целью достижения желаемого языкового уровня. Есть и другие методы поддержки — в дошкольные группы (2,5-6 лет) мы стратегически стараемся нанимать местных учителей с очень хорошим английским языком, которые преподают язык и в то же время могут хорошо ладить с детьми и их родителями. В то время как в начальной школе (1-5 классы) работают замечательные педагоги из-за рубежа, но у каждого есть помощник, способный общаться с детьми и родителями на их родном языке.

С другой стороны, мы также особо поддерживаем изучение родного языка. Исследования показывают, что родной язык является основой для развития других языков и приобретения всех знаний. Поэтому, в отличие от многих других международных школ, мы не просто предлагаем изучать второй язык, а предоставляем каждому ученику возможность углубленно изучать родной язык 2-3 раза в неделю, начиная с дошкольного возраста и заканчивая старшей школой. Все это работает очень хорошо — уже в 6 классе ученики достаточно свободно говорят и пишут по-английски, а большинство наших учеников могут получить двуязычный диплом после окончания 12 класса. Это огромная ценность, и она отличает нашу школу от других.

Во-вторых, у нас не только действительно интернациональный и высококвалифицированный преподавательский состав, но и особая коллективная сплоченность. Это не просто субъективное наблюдение, это показывают цифры — у нас нетипично низкая текучесть кадров, а отзывы учителей очень положительные.

Преподаватели остаются с нами, они хотят здесь работать, потому что ценят не только зарплату, но и особенно сплоченный коллектив. Исследования доказывают, что коллективная эффективность учителей является одним из решающих факторов, положительно влияющих на рост учащихся.

А что еще, как не рост учеников, является признаком качества школы? Доказательство снова в цифрах. Только прошлым летом к нам присоединилось более 100 детей, а в течение года еще 30. Всего у нас 369 учеников, а в этом году у нас уже первый выпуск 12-х классов.

В-третьих, у нас действительно особенные школьные здания. Оба здания отмечены архитектурными наградами, и мы являемся единственной международной школой-пансионом в регионе — у нас есть здание пансиона, в котором уже проживает более 20 учеников. Оба здания очень современные и технологичные, современно оборудованные, поэтому главное, что при входе в школу дизайн и структура здания создают ощущение уюта, открытости, естественности, прозрачности, легкости.

Обязательно ли ребенку знать английский язык для поступления в школу?

В связи с тем, что обучение ведется на английском языке, у нас есть определенные требования. До начальной школы мы принимаем детей без знания английского языка, но у нас проходят беседы и тестовые дни, чтобы понять, готов ли ребенок к изучению иностранного языка. Начиная с начальной школы у нас есть вступительные испытания по английскому языку, но, конечно, требования повышаются по мере взросления детей. Мы используем Общеевропейскую языковую шкалу и если в 3 классе требование уровень А1, то в 11 классе уже В2.

Дети каких национальностей учатся в вашей школе?

У нас учатся дети из самых разных стран — из более близких Украины, Армении, Грузии, России, Франции, Англии и Казахстана, а также из далеких Мексики, Бразилии и Китая. И уникально то, что всем детям здесь хорошо, здесь нет места политике.

На самом деле у нас есть уникальная возможность через образование изменить мировоззрение и отстаивать международные ценности — мир, дипломатическое разрешение конфликтов, межкультурную сплоченность и взаимопонимание. В нашей школе дети учатся по международной программе, у культурно разных и опытных педагогов, многие из которых преподавали в международных школах по всему миру и представляют высокие академические стандарты. Они учатся жить в постоянно меняющемся мире, и мы стремимся предоставить им безопасную и благоприятную среду обучения, которая способствует международному мышлению и многоязычию.

Наши сотрудники привносят в класс разнообразный глобальный опыт и знания, помогая создать мультикультурную среду. Кто еще изменит этот мир, если не дети?

Сколько учителей работает в школе?

В школе работает 111 сотрудников, из них около 70 учителей. Учителя, помощники учителей, няни, вспомогательный персонал. И все они жемчужины, суперзвезды. Среди наших преподавателей балетмейстеры, дизайнеры, предприниматели, изобретатели, врачи, профессиональные художники и спортсмены, ученые, лингвисты. У нас очень, очень хорошая база учителей. Они также очень амбициозны, чтобы обеспечить участие студентов в различных учебных олимпиадах.

По сравнению с другими международными школами мы больше всего участвуем в олимпиадах и имеем медали по математике, физике, химии, истории, а также языкам, в том числе латышскому. Это особое достижение для англоязычной школы.

Почему стоит выбрать международное образование?

Потому что это прогрессивное образование. Школа работает в соответствии с системой Международного Бакалавриата и стандартами ООН, предлагая детям уникальную образовательную среду, учитывающую последние тенденции и лучшие образовательные практики. Как команда профессионалов с международным мышлением, мы интегрируем технологии в нашу практику преподавания и внедряем инновационные технологии, чтобы предоставить учащимся самые современные ресурсы, доступные для улучшения их обучения и подготовки к жизни после школы. В этой программе дети приобретают не только знания, но и навыки их применения.

Учатся рассуждать, сравнивать, анализировать, работать со статистикой, а также приобретать межкультурное понимание. Ключом является процесс поиска решения, а не просто обучение. Это научный подход, использующий различные инструменты и практические знания, который готовит студентов к реальной жизни и выбору будущей профессии.

Сегодня мир очень поляризован — все становится белым или черным, сложно подумать самому, и это показала пандемия ковида, а теперь еще и война в Украине. Как оставаться уравновешенным, уметь говорить уравновешенно в этой поляризованной среде? Думать, взвешивать, анализировать, понимать, рассуждать — на это очень ориентировано международное образование. Кроме того, оно многоязычно — по окончании средней школы молодой человек может в полной мере овладеть и общаться на двух-трех языках.

Диплом программы IB также является признаком высокого качества образования, "бесплатным билетом" в университет, поскольку он уже хорошо известен своими академически строгими экзаменами и направленностью на самостоятельную деятельность студентов, индивидуальные исследования и развитие навыков.

Выпускники международных средних школ — это отдельный профиль молодежи — двуязычные, очень самостоятельные, способные учиться, анализировать и рассуждать. Диплом IB имеет знак качества. Это признанный лидер международных образовательных программ во всем мире. Большое количество лучших университетов мира принимает студентов, получивших высокие оценки на экзаменах IB, без дополнительных вступительных экзаменов.

Задача международной школы не просто дать знания, а такое образование, чтобы молодой человек был способен адаптироваться к жизни в любой точке мира, чтобы он ничего не боялся. И я уверен, что наши выпускники средней школы не потеряются в жизни, смогут найти свой путь, легче приспособятся к различным жизненным условиям, будут сотрудничать с людьми разных культур и происхождения, будут открыты новому опыту и свободны в их выборе.

Помогает ли и как Международная высшая школа "Exupery" своим ученикам в выборе следующего профессионального пути?





Да, мы даем ценные советы, которые обеспечивают доступ к лучшим высшим учебным заведениям мира. Учебная программа и система экзаменов в вузах разных стран могут существенно отличаться, поэтому в нашей школе есть высококвалифицированный специалист (College Counselor), который работает удаленно и имеет помощника на месте. Эта команда поможет вам сориентироваться во всем этом. Консультируют каждого ребенка и семью индивидуально — когда обращаться, чтобы не опоздать, как написать сочинение, как составить резюме, чтобы выделить и подчеркнуть. Все это очень важно для продвижения вперед, потому что конкуренция очень высока. Также к нам приезжают представители престижных университетов — из Италии, Голландии, Америки, чтобы познакомить учащихся 9-10-х классов со своими академическими программами и возможностями обучения. Мы также были первыми, кто недавно организовал выставку местных университетов для программ на английском языке — таких программ в Латвии становится все больше, и они становятся очень конкурентоспособными.

Каковы текущие проблемы?

Мы мыслим вызовами и задачами. И одна из сложных задач — это финансовое планирование школы. Вообще, наверное, из-за платы за обучение в обществе сложилось мнение, что международные школы купаются в деньгах. Но когда сложить все воедино, становится понятно, что это вообще не так. Около 70% доходов идет на зарплату учителям. К тому же школа имеет площадь 12 000 квадратных метров. С ростом цен на энергию и отопление у нас огромные расходы.

Но мы справляемся и даже занимаемся благотворительностью. В прошлом году было принято решение объявить специальную помощь для украинских детей, предложив скидку на вступительный взнос и возможность бесплатного проживания в интернате. У нас есть программа стипендий для пяти учеников в год, которая покрывает до 90% годовой платы за обучение для талантливых детей из государственных школ.

При этом, благодаря нашему независимому статусу, государственные гранты минимальны — меньше полпроцента от бюджета школы. У нас также нет налоговых льгот. Сложив эти факторы вместе, финансовое планирование представляет собой сложную задачу, и мы все еще живем на финансовую поддержку основателей школы.

Предлагает ли школа какие-либо внеклассные спортивные мероприятия?

Конечно, у нас достаточно широкое предложение внеклассных занятий для всестороннего развития творческих и физических навыков — как спортивных, так и кружков по интересам, а также курсов дополнительного образования. При этом в спорте наша цель не конкурировать с предложением профессиональных, разнообразных и финансово доступных спортивных школ вокруг нас. Поэтому мы предлагаем инклюзивные спортивные занятия с различными спортивными играми и делаем упор на оригинальные, академические, технологические кружки, такие как шахматы, дроны, парламентские симуляции, современный танец, балет, керамика, мозаика, кружки искусства и даже кулинарный клуб, где дети готовят в сопровождении наших дружелюбных поваров 36-й линии. В скором времени в школе появится и автошкола!

Каковы стратегические направления будущего развития школы?

Мы стремимся стать центром повышения квалификации учителей. Мы уже организуем образовательные конференции, согласованные с муниципалитетом, в качестве курсов повышения квалификации для учителей. В планах расширить это направление путем сотрудничества с педагогическими факультетами Латвии и предложить возможности для обучения учителей, практики и обмена опытом. Что касается университетов, мы активно работаем над сотрудничеством с лучшими местными университетами, такими как Стокгольмская школа экономики, РСУ, РТУ, ЛУ. Мы стараемся дать нашим студентам возможность пользоваться университетскими помещениями, лабораториями, посещать лекции, а также приглашаем к нам лекторов, стараясь подготовить студентов к постоянному выбору профессии.

Вы сами учились в международной школе?

Я не учился в международной школе, но мой университетский опыт был весьма интернациональным. Сначала я учился в местной школе, потом еще и в бизнес-колледже. После первого года обучения в латвийском университете я поехал в Германию играть в баскетбол, и там начал учебу в университете. Я продолжил обучение в США и в итоге получил степень бакалавра непосредственно в Америке (Университет Оглторп, 2007). После этого здесь, в Латвии, я получил две степени магистра — в области управления образованием в Латвийском университете (2011 г.) и в области спортивных наук с квалификацией преподавателя Латвийской академии спортивной педагогики (2014 г.).

Как давно вы работаете учителем?

Я проработал в сфере международного образования 15 лет, девять из них преподавателем. По собственному опыту понимаю и высоко ценю труд и решающую роль учителей. Я считаю, что самая большая проблема директора школы — найти учителей-жемчужин. Учитель имеет второе (после родителей) влияние на траекторию жизненного развития ребенка и даже на выбор профессии. К сожалению, в нашей стране труд педагога не уважается и не оценивается должным образом. В Латвии еще многое предстоит сделать для повышения осведомленности о том, насколько сложна, многогранна и священна работа учителя.

Это тоже работа директора школы?

Международная гимназия "Exupery" — новая школа, и передо мной как перед директором стоит задача создать культуру школы. То, как мы работаем, является основой будущего успеха школы, ведь школа — это не просто здание — это люди, это команда, это отношения со студентами и их родителями. Поддержание и развитие школьной культуры всегда является большой проблемой, но я чувствую, что мы на верном пути. Все уже привыкли к тому, что я открыт для общения — не сижу в офисе, а каждый день стараюсь обойти школу, зайти в классы, посмотреть, как идет процесс обучения, поговорить с детьми и молодые люди, поддерживайте связь. Мой еженедельный распорядок также включает встречи с детьми и семьями, когда они приходят в школу утром, и приветствие их. Думаю, это и формирует школьную культуру, в которой отмечаются открытость, доступность, заинтересованность в развитии каждого ребенка и семьи.

EXUPERY.LV