Почему вы употребляете алкоголь?

Как возникает зависимость? Почему вы так ждете вечера, когда сможете открыть пиво, бутылку вина или сделать какой-нибудь коктейль?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Непреодолимое желание приема алкоголя вызвано психологической зависимостью, и эта зависимость называется болезнью.

Любому человеку нужны положительные чувства — счастье, радость, удовлетворение, наслаждение. Без них невозможно жить. За эти положительные чувства отвечают так называемые гормоны счастья — серотонин, дофамин, эндорфин и другие.

И эти "гормоны счастья" отвечают за то, чувствует ли человек себя счастливым, радостным или наоборот — несчастным и в отчаянии. Чувства и эмоции контролируются именно этими "гормонами счастья". Это очень тонкий механизм, который в медицине называется "катехоламиновой системой вознаграждения". Эта система отвечает за ощущение счастья человека.

Что происходит, когда человек регулярно употребляет алкоголь?

Алкоголизм разрушает истинную систему вознаграждения чувств. Вместо нее создается ощущение, которое искусственно стимулируется алкоголем.

Это значит, что, употребляя алкоголь, вы подавили этот тонкий, естественный механизм и заменили его искусственным — стимулируемой алкоголем системой, требующей все большей дозы алкоголя. Человек пьет, когда хочет, а потом начинает пить и тогда, когда совсем не хочет. Это ловушка!

Что будет, если сократить или уменьшить употребление алкоголя?

Вы будете чувствовать себя лучше, чем употребляя алкоголь.

Повысится работоспособность.

Снизится лишний вес (алкоголь содержит много калорий).

Процесс восстановления будет легче, появится интерес к жизни.

Улучшится сон.

Улучшится способность думать и концентрироваться.

Усилится иммунитет.

Укрепится центральная нервная система.

Улучшится половая функция.

Самое главное — восстановится естественный баланс катехоламиновой системы вознаграждения или "гормонов счастья", который в дальнейшем поможет снизить тягу к алкоголю.

FACCEX — помощь в борьбе с алкоголизмом

Человеческий организм обладает способностью к самообновлению, но это происходит индивидуально — в зависимости от того, в какой степени физическое и психическое здоровье человека уже пострадало от алкоголизма.

Зависимым от алкоголя людям трудно бросить пить самостоятельно.

Для них трезвость — это состояние страдания! А это означает плохое настроение, тревогу, депрессию, бессонницу, а также физическое недомогание.

Ученые Латвийского института органического синтеза под руководством профессора Ивара Калвиньша разработали 100% натуральный растительный препарат FACCEX.

FACCEX разработан для поддержки людей с алкоголизмом в восстановлении после чрезмерного употребления алкоголя во время похмелья и для улучшения физического и психического качества их жизни в непьющий период, что приводит к снижению тяги к алкоголю.

FACCEX®:

научно разработан;

придуман и произведен в Латвии;

100% натуральный;

не вызывает привыкания и зависимости;

имеет стимулирующие и адаптогенные свойства;

улучшает настроение и работоспособность;

не является медикаментом, не требует рецепта.

FACCEX® — это душевное спокойствие!

Более подробно на: www.faccex.lv

Перечень аптек, в которых можно купить FACCEX®, доступен здесь.

Препарат также можно приобрести, оформив заказ на www.faccex.lv

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ