Подарок на праздники: денежный перевод через KoronaPay в Россию и другие страны

До Русского рождества остаются считанные дни. К сожалению, у многих сложилось так, что даже самые близкие люди встречают новогодние праздники очень далеко от нас. Границы, локдауны, визы, билеты: много преград, которые не позволяет нам подарить тепло любимым людям.

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KoronaPay дает возможность порадовать ваших близких, которые сейчас не находятся с вами рядом, рассказать о своей любви к ним не только по телефону, а проявить ее по-настоящему.

Это сделать гораздо проще, чем может показаться, при помощи мгновенных денежных переводов без комиссии в Россию, Украину, Узбекистан и другие страны. Для этого установите приложение KoronaPay, укажите сумму и счет либо телефонный номер получателя. Также возможна услуга перевода наличных денег. В любом случае, деньги переводятся практически моментально, без комиссии и по самому выгодному курсу.

Мобильное приложение KoronaPay устанавливается абсолютно бесплатно и работает со всеми картами VISA и Mastercard любого европейского банка. В свою очередь, получатель должен либо указать желаемое место получение наличного платежа. Пользоваться приложением очень просто — интерфейс удобный и интуитивно понятный.

KoronaPay стремительно развивается и динамично расширяет свои возможности для потребителей. В 2021 году число скачиваний приложения превысило 10 миллионов. Увеличилось количество охваченных стран, стала еще более оперативной интерактивная служба поддержки. Повышен лимит отправки: пользователи KoronaPay теперь могут отправлять до 1000 евро за три месяца, без каких-либо подтверждений и лишней бюрократии. С подтверждением личности сумма вырастает до 7.5 тысяч евро в течение полгода.

Сегодня, когда мы все чаще слышим о новых и новых ограничениях, KoronaPay старается сделать жизнь своих друзей максимально простой и удобной.

Принято говорить, что деньги не пахнут. KoronaPay в этом году постарается сделать все для того, чтобы разрушить этот стереотип. И эти праздники деньги будут пахнуть мандаринами и новогодней елкой: у вас и у ваших друзей.

С праздниками! И пусть 2022 откроет для вас еще больше возможностей.

Скачать приложение можно по ссылке (https://koronapay.com/m/lv1), а более подробную информацию можно узнать на https://koronapay.lv