Подходящее время, чтобы подумать о своей индивидуальной стратегии и стратегии компании

Пандемия Covid-19 требует пересмотра многих наших повседневных привычек. В нынешней ситуации сложно планировать не только будущее, но и завтрашний день, однако эксперты признают, что сейчас самое подходящее время для получения высшего образования, расширяя тем самым кругозор и навыки.

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События во всем мире и в Латвии, заставляют нас остановиться на мгновение, поэтому в этот момент мы можем посвятить время учебе, саморазвитию, подготовиться к будущему и стать более конкурентоспособными. В настоящее время в Рижской бизнес-школе РТУ (RTU Rīgas Biznesa skola (RBS)) открыт зимний набор на магистерские программы (программы MBA). Обучение происходит в режиме онлайн-обучения, сохраняя при этом главную цель — предоставить студентам практическую информацию и знания о том, как интегрировать полученное образование в их повседневную и профессиональную деятельность.

Личная стратегия — путь к успеху

"В период неопределенности необходимо осваивать что-то новое и развить свои навыки. Трудно предсказать, что произойдет после пандемии, но безусловно надо подготовиться к следующему этапу. Чем больше мы сделаем сейчас, узнаем, изучим, тем уверенней и быстрее мы сможем отреагировать на изменения в будущем. Хорошее образование, в свою очередь, обеспечит возможность дальнейшему развитию и готовности не только адаптироваться к изменениям, но и стимулировать изменения, направленные на развитие", — говорит Алдис Грейтанс, директор магистерских программ RBS.

Важность стратегии понимали древние греки еще до нашей эры. Даже сегодня, мы опираемся на фундамент созданный древними цивилизациями, изменилась только окружающая среда. Самый важный аспект стратегии — конкурентоспособны ли вы в своей области и чем вы отличаетесь от других. Ответ довольно прост: если вы выше среднего, то у вас есть преимущество.

"После этого, 2020 года, мир будет другим, но никто пока не может сказать, что именно изменится и какой будет новая реальность. Исторически мир всегда менялся, и каждый кризис приносил много положительного. Это идеальное время, чтобы подумать о себе, проанализировать свои способности и подумать о том, каких знаний все еще не хватает. То же самое применимо и для компаний, которым сейчас необходимо пересмотреть свои процессы, поставить цели развития, понять что нужно изменить, и быть готовыми к достижению новых высот, когда мир откроется и ситуация начнет стабилизироваться", — убежден доцент RTU RBS Андрейс Дзедонс.

Преимущество МВА программы в RBS — гибкость. В каждом семестре есть возможность выбрать индивидуальное количество курсов, поэтому студенты могут планировать свое собственное время обучения для получения степени магистра — в более короткий или более длительный период времени, в зависимости от временных и финансовых ресурсов.

Цель обучения сегодня — постоянно адаптироваться к изменениям, обеспечивая при этом качество и дальнейшее совершенствование магистерских программ в соответствии с требованиями студентов и текущими событиями в мире.

Поощряйте думать разносторонне, а не предоставлять готовое решение

"Основная задача МВА программы предоставить студентам RBS набор навыков и способностей ориентироваться в том, что происходит в компании, в отрасли и в бизнесе в целом как развивается сейчас и как будет развиваться в будущем. В свою очередь, студенты имеют возможность ежедневно применять полученные знания и навыки в своей компании. Сегодняшние студенты требовательны, для них важно связать полученные в университете знания с реальностью, а именно как они могут наилучшим образом интегрировать их в свою повседневную работу, насколько они применимы на практике", — говорит Грейтанс.

С января 2021 года мы добавим новый учебный курс "Цифровая трансформация (Digital transformation)". Курс предназначен для тех студентов, которые не являются ИТ-специалистами. Содержание курса актуально для современной реалии — бизнес-стратегия и управление изменениями, то есть как компания может трансформироваться, чтобы иметь возможность использовать существующие и технологии будущего в своей деятельности.

Преодоление вызова новой реальности

Несмотря на все изменения, теперь мы можем оценить накопленный опыт. Опыт, который позволяет продолжать предоставлять RBS качественное образование и обучать существующих и будущих лидеров. После первой чрезвычайной ситуации в марте этого года, RBS был готов перейти на онлайн-обучение в течение 24 часов.

Важно подчеркнуть, что он-лайн обучение это не то же самое, что дистанционное обучение. Дистанционное обучение дает доступ к ресурсам, которые учащийся изучает самостоятельно, в то время как он-лайн обучение происходит в режиме живого общения в присутствии преподавателя и других студентов.

"Цифровая трансформация это часть изменения бизнес-модели, которую мы тоже прошли в RBS. Основная задача в сфере образования в то время, когда все учатся на расстоянии, — наладить взаимодействие между преподавателем и студентом. Времена, когда лектор говорил, а ученики только что записывали, прошли безвозвратно. Поэтому преподаватели используют в своих лекциях различные интерактивные методы, чтобы наладить контакт, получить обратную связь и удержать внимание студентов", — говорит Грейтанс.

Существует много мнений о том, повышает или понижает он-лайн обучение качество образования. Онлайн среда никогда не заменит обучение в классах. Однако, следует помнить, что он-лайн обучение тоже временное решение. "С одной стороны, сейчас нам нужно больше мотивации и самодисциплины; с другой стороны, если в прошлом было невозможно посещать лекции из-за командировок, работы или семейных обстоятельств, то теперь технологии дают нам большую гибкость и учат адаптироваться", уверен Дзедонс.