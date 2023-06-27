Покашляй на меня! Тестируем новый Huawei Watch 4 Pro

Часы я ношу редко и обычно предпочитаю такие часы, единственная функция которых – показывать время. Поэтому всякий раз, когда я пробую поносить какие-либо умные часы, меня переполняет радость новичка, и я с большим интересом тестирую даже те вещи, которые кажутся очевидными для опытного владельца умных часов. На этот раз расскажу о том, как я в течение полутора недель тестировала самую горячую новинку Huawei – Watch 4 Pro.

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Первое впечатление: мелочь, а приятно

"Ох, какие большие!" — подумала я, вынимая часы из коробки, но, поскольку я уже пробовала носить умные часы Huawei раньше, то не удивилась — эти часы на запястье нельзя не заметить, но по сравнению, например, с часами серии Huawei Watch 3, новая серия имеет более тонкую черную рамку и большее соотношение сторон экрана, что увеличивает дисплей и позволяет видеть больше информации.

В корпусе Huawei Watch 4 Pro использован титан авиационного класса, а экран покрывает сферическое сапфировое стекло. Изогнутое стекло, хотя и кажется мелочью, действительно меняет впечатления от использования по сравнению, например, с некоторыми часами серии GT — оно создает элегантное и футуристическое ощущение, которое еще больше усиливается различными вариантами циферблатов. Их можно настраивать для разных ситуаций: для тренажерного зала — один вариант, а для утонченной встречи с подругами в Тихом центре — совершенно другой.

По словам представителей бренда, часы серии Huawei Watch 4 оснащены низкотемпературным дисплеем из поликристаллического оксида (LTPO), обеспечивающим низкое энергопотребление и длительное время автономной работы, что позволяет наслаждаться всеми функциями дисплея always on без беспокойства о необходимости зарядки.

Используемые материалы обеспечивают долговечность часов, защищают их от царапин, делают их пригодными для погружений на глубину до 30 метров, а также позволяют носить часы в экстремальных погодных условиях — сильной жаре или холоде. Правда, последнее проверить не удалось — если только не считать экстремальной поездку в машине без кондиционера по рижским пробкам в один из самых жарких дней этого лета. К их чести, часы работали блестяще, а я могла наблюдать "в прямом эфире", как в самые напряженные моменты, когда я пытался разделить дорогу с другими водителями, уставшими от рабочего дня и жары, мой пульс превышал 100 ударов в минуту.

Мне также показались стильными новые улучшенные анимации — например, у колец активности, которые придают азарта для достижения поставленных целей в плане новых здоровых привычек. Еще одно нововведение, показавшееся мне удобным: нижняя кнопка дает доступ к трем наиболее часто используемым функциям часов. Это позволяет пользоваться широкими возможностями часов и настраивать их в соответствии со своими потребностями.

Семь показателей здоровья за одну минуту

Поскольку мне и многим тем, кому под сорок, врачи все чаще "намекают" на то, что после 40 лет необходимо будет чаще проходить различные медицинские осмотры, я с интересом опробовала "одноминутную клинику" в Huawei Watch 4 — возможность проверить семь различных показателей за одну минуту.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Процесс начинается с легкого прикосновения пальца к нижней кнопке для выполнения электрокардиограммы, которая проверяет сердечный ритм на предмет нарушений. Следующая проверка может несколько смутить: нужно от души накашлять на часы, чтобы проверить, нет ли проблем с дыханием. Десять дней я изо всех сил кашляла на часы, и два раза в отчете о состоянии здоровья появилось отклонение от нормы — показатель от хорошего упал до среднего, и часы посоветовали мне бросить курить, если я это делаю, больше двигаться, избегать пыли и других вещей, которые могут навредить дыханию. Поскольку большинство тестов больше не показывали никаких отклонений от нормы, я допускаю, что кашляла недостаточно усердно. Однако я держу этот показатель в уме и при следующем посещении семейного врача спрошу, нужно ли провести какие-либо анализы. После электрокардиограммы и проверки дыхания часы также измеряют уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, температуру кожи, уровень стресса и артериальную жесткость.

Все отчеты о проверках здоровья аккуратно хранятся в приложении Huawei Health, где можно легко отслеживать изменения основных показателей. Конечно, это не отменяет визитов к профессионалам, но зная, что часто мы склонны затягивать и откладывать проверки здоровья, это может дать своевременный сигнал, что пришло время записаться к врачу.

Помощник в тренажерном зале и на прогулках

Я в очередной раз убедилась, что умные часы — отличный помощник и мотиватор для более активной жизни. Поскольку я только недавно возобновила тренировки в спортзале, Huawei Watch 4 Pro выступили в роли напарника, который помог мне фиксировать результаты тренировок. На первой тренировке я убедилась, что если недостаточно плотно затянуть ремешок, то часы время от времени перестают фиксировать пульс, поэтому в следующие разы я была умнее и с интересом следила за тренировочной нагрузкой как в самом процессе (тренировку можно удобно отслеживать в плавающем "мяче" задания), так и после. Время тренировки, потребляемые калории, колебания пульса — вся эта

Foto: Privātais arhīvs

информация накапливается в приложении Huawei Health и позволяет сравнивать, казалось бы, похожие тренировки, эффективно отслеживая, как на показатели влияет температура воздуха в тренажерном зале, самочувствие или мотивирующие слова тренера "Ты сможешь!".

Если говорить о тренировках, то неизменно полезными являются пешеходные маршруты, которые позволяют оценить не только улучшение физической формы (или наоборот), но также позволяют вспомнить места, которые вы посетили во время прогулки в другом городе или дальнем путешествии. Также можно поделиться маршрутом с друзьями или, что не менее важно, найти обратный путь, если вы заблудились.

Для управления ежедневными тренировками пригодится еще одно нововведение — сервисный виджет или карточка, где вы можете собрать четыре ваших любимых физических активности (на выбор — более 100 различных режимов тренировок) или другие показатели, связанные с активным образом жизни (количество пройденных шагов, беговая дистанция и т.д.). Вы также можете легко просматривать данные о своем здоровье, погоду, звонки и текстовые сообщения или любую другую информацию, соответствующую вашим привычкам. К тому же, вы можете создавать эти виджеты самостоятельно, комбинируя более 180 различных компонентов.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Что еще обещают эти часы?

На мой взгляд, Huawei Watch 4 Pro слишком велики, чтобы быть вашим ежедневным помощником в тренировках. Но если вы ищете часы, которые замечают и ценят другие, то они могут стать для вас правильным выбором. Несмотря на то, что я носила относительно мужскую модель, за полторы недели получила несколько положительных комментариев и заинтересованных вопросов о выборе часов.

Еще одна новинка серии Huawei Watch 4 — подключение eSIM, которая дает возможность звонить и отправлять SMS-сообщений, не беря с собой смартфон. В часах вы можете использовать уже существующий номер мобильного телефона или подключить к ним другой номер. Как отмечают представители Huawei в Латвии, перед подключением этой услуги необходимо проконсультироваться со своим оператором мобильной связи.

Часы удобно подключаются к беспроводным наушникам (поддерживаются не только наушники Huawei), но, к сожалению, одну из функций, которую я с нетерпением жду с выходом каждых новых часов — подключение к телефонам других производителей, чтобы часы работали как пульт дистанционного управления камерой — эта модель не предлагает, так что функция остается доступной только владельцам телефонов Huawei.

Наряду с подключением eSIM в часах есть карта, позволяющая пользоваться навигацией даже при отсутствии телефона под рукой, точные измерения качества сна, длительное время автономной работы (в стандартном режиме использования Watch Pro 4 обещает четыре с половиной дня работы, а если eSIM не используется, то в энергосберегающем режиме до 21 дня, Watch 4 — три дня), быстрая зарядка, прочность, различные дизайнерские штучки — эти часы могут стать приятным, полезным помощником, и что немаловажно — элегантным и стильным.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Я бы не возражала, если бы футуристический дизайн и бесчисленные возможности также приобрели более женственную и немного более компактную форму, но то, как серия Huawei Watch 4 использует космическую тему, сочетая уже доступные технологии с футуристическим дизайном и прочными материалами (титан авиационного класса на вашем запястье заставит вас чувствовать себя иначе!), то есть соблазн надеть эти часы и отправиться в новые приключения если не в космос, то хотя бы здесь, на Земле. Это мог бы быть далекий поход, где придется переступить границы своего комфорта или стать более продуктивным в своем личном или профессиональном росте, более эффективно использовать возможности независимого общения и умные возможности, предлагаемые серией Huawei Watch 4.