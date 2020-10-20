Покупаете землю для строительства дома? Узнай, что нужно учесть

Рассматриваете возможность приобрести участок для застройки? В этой статье Вы узнаете важнейшие вопросы, на которые нужно найти ответ при покупке земли, и мы также рассмотрим, действительно ли более дешевый земельный участок означает экономию в долгосрочной перспективе?

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Самое главное – понять, где хотите строить дом

Первый и важнейший шаг в строительстве дома – это, конечно, тщательно выбрать местонахождение нового дома – в Риге, в окрестностях Риги, в другом городе или в деревне. Делая этот выбор, нужно понимать:

Каков твой образ жизни в данный момент – и не менее важно – планируемый в будущем?

То есть, если Вы выберете приобрести землю сравнительно далеко от города, Вас ожидают большие сложности в процессе строительства. Дом-оазис на берегу озера в Латгале или посреди леса в Курземе звучит фантастически, но нужно считаться с тем, что в этом случае поблизости не будет коммуникаций, электричества, воды, или, например, будет еще необходимо получить разрешение на строительство.

Действительно ли более низкая цена гарантирует экономию?

Более дешевая без коммуникаций (или с неполными коммуникациями) или более дорогая земля, где все готово к строительству, – вечно актуальный вопрос. Нужно тщательно изучить все "за" и "против", потому что может случиться так, что, покупая дешевле, в долгосрочной перспективе Вы заплатите больше. Вот, например, два сценария в окрестностях Риги.

Земельный участок с неполными коммуникациями

Земельный участок под застройку с основными коммуникациями в окрестностях Риги стоит, например, 20 EUR/м2. Начальное вложение кажется сравнительно небольшим, но в процессе строительства могут открыться разные "подводные камни".

Например, может оказаться, что подъездная дорога является частной собственностью продавца земли. В таком случае продавец может потребовать денег за обслуживание дороги, таким образом выравнивая разницу цен за проданный дешевле земельный участок.

Земельный участок с полными коммуникациями

Если для участка под застройку в окрестностях Риги обеспечены все коммуникации, его цена будет, например, 40 EUR/м2. Да, начальное вложение намного больше, но в этом случае не нужно будет тратить свое время для устройства дополнительных коммуникаций.

Например, при покупке земли стоимостью 40 000 евро, где собственными силами нужно будет устроить коммуникации, экономия в сравнении с землей, на которой уже есть полные коммуникации, будет примерно 2000-3000 евро. Но стоит ли это вложенного времени и усилий?

Важнейшие вопросы, которые нужно выяснить при покупке земельной собственности

Перед приобретением участка под застройку нужно тщательно изучить абсолютно каждую деталь его существующего состояния и понять, что в будущем может вызвать дополнительные затраты. Вот важнейшие вопросы, которые нужно учесть при покупке участка под застройку:

Желаем удачи в строительстве Вашего нового жилья!