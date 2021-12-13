Получите удовольствие от мягкой и чистой воды, используя фильтры Aquaphor

Проблема очистки воды встаёт практически перед каждым владельцем загородного дома. Вода из скважины, колодца или поселкового водопровода способна не только испортить сантехнику, но и нанести вред здоровью.

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AQUAPHOR А800/ A1000 – серия универсальных установок для умягчения и комплексной очистки воды от минеральных примесей, железа, марганца и т.п. Благодаря высокой производительности, компактным размерам и эффективности работы, устройства идеально подходят для коттеджей и загородных домов с автономной водопроводной системой. Встроенный контроллер обеспечивает удобство их использования, поскольку автоматически отслеживает жесткость очищенной воды и при необходимости запускает регенерацию ионообменного сорбента.

Фильтры AQUAPHOR А800/ A1000 – лучший выбор для дома.

Стандартные умягчители устроены одинаково: сам фильтр («колонна»), управляющий клапан, ионообменная смола, входной и выходной щелевые фильтры («корзинки») и бак для соли. Корпус фильтра может стоять отдельно от солевого бака или устанавливаться в солевой бак.

В системах AQUAPHOR А800/ A1000 сорбент зажат между двумя сетками с ячейкой 100 мкм. Это даёт кардинальное преимущество.

В сравнении с обычными фильтрами, AQUAPHOR А800/ A1000 качественно умягчает и очищает воду от солей магния, кальция, железа и марганца. В процессе его работы используется ионообменная смола, имеющая диаметр гранул до 0,2 мм, за счет чего она создает низкое водное сопротивление и повышенную кинетику ионообменной реакции.

Для сохранения рабочих свойств умягчителя проводится регенерация смолы поваренной солью, которая удаляет из нее ионы кальция и магния. По окончании цикла AQUAPHOR А800/ A1000 вновь готов к дальнейшей эксплуатации, главное – следить за уровнем соли в баке и не допускать ее минимального значения. Лучше всего засыпать таблетированную или гранулированную соль, которая не слеживается и не покрывается коркой, препятствующей регенерационному процессу.

Преимущества умягчителя, обезжелезивателя воды AQUAPHOR А800/ A1000 .

Произведено в EC компанией AQUAPHOR®

Запатентованный, съемный клапан распределения потоков, разработанный специалистами компании AQUAPHOR®

Применение технологии фильтрации и противоточной регенерации в сжатом слое с применением запатентованного распределителя потока Hague Water Quality int.

Мелко дисперсный сорбент (Super Fine) узкого фракционного состава повышенной емкости

Толстостенный, сверхпрочный фильтрационный бак из конструкционного пластика Прочный, но эластичный наружный корпус и крышка из высококачественного пластика

Контроллер с умной системой отслеживания работы и регенерации, имеет большой экран и удобный интерфейс

Компактное исполнение смягчителя типа «Кабинет»

Фильтры AQUAPHOR А800/ A1000 – одни из самых лучших систем, предлагаемых на рынке водоочистки. Их достоинства бесспорны:

умягчают воду с жесткостью до 24 мг-экв/л;

мг-экв/л; снижает концентрацию ионов железа и марганца до Европейских нормативов ;

небольшое время регенерации;

высокая производительность – 1.5 (2.4) м3/ч;

экономия моющих средств, мягкость тканей после стирки;

продлит срок службы водонагревателя и обеспечит его бесперебойную работу.

AQUAPHOR А800/ A1000 реализуется по цене, сопоставимой с ценой на обычные умягчители, которые не "работают" по железу. При этом цена на AQUAPHOR А800/ A1000 значительно ниже чем у конкурирующих систем комплексной очистки (умягчения и обезжелезивания), а рабочие характеристики значительно выше.

Умягчитель, обезжелезиватель воды AQUAPHOR А800/ A1000 - уникальное предложение на рынке Латвии.

Мы поможем подобрать комплексное решение для очистки воды в Вашем доме, производстве, даче, офисе и квартире! Водоподготовка от нашей компании соответствует международным стандартам качества. Сотрудники подберут для вашей семьи надежное и экономичное решение.

Продукцию Aquaphor можно купить по адресу Рига, Маскавас улица 259/5, получить консультацию по телефонам (+371) 27755999 / (+371) 22336877, а также заказать в интернет магазине www.akvafors.lv.