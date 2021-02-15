Помогает ли средство от алкоголизма ФАЦЦЕКС при синдроме вегетативной дистонии?

Препарат Фаццекс создан для поддержки людей, страдающих алкоголизмом, чтобы улучшить качество их физической и духовной жизни, вследствие чего уменьшается их тяга к алкоголю. Продукт разработан "Латвийским институтом органического синтеза" под руководством профессора и ученого Ивара Калвиня. Уже второй год успешно и с хорошими результатами препарат Фаццекс проходит клинические наблюдения в Елгавской психоневрологической больнице "Гинтермуйжа", которые в данный момент находятся в заключительной фазе, и в ближайшее время будут опубликованы их результаты.

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ФАЦЦЕКС и депрессия.

На латвийском рынке Фаццекс доступен с июля 2016 года. Препарат можно приобрести без рецепта в аптеках и на сайте www.faccex.lv. В течение последних лет получены хорошие отзывы, в том числе и от людей, не страдающих алкоголизмом, но мучающихся плохим настроением, вегетативной дистонией, тревожностью, стрессами, признаками выгорания и депрессией. По информативному телефону Фаццекса звонили люди, у которых вследствие приема данного препарата уменьшились симптомы вегетативной дистонии и даже проблемы со стрессом и бессонницей.

Очень часто, ознакомившись с составом препарата, люди спрашивают, можно ли принимать Фаццекс в ежедневных тревожных и стрессовых ситуациях. Ответ — да, потому что Фаццекс не является медикаментом, выдаваемым по рецепту, и в нем нет активных веществ, способных вызвать побочные эффекты и плохое самочувствие. Препарат можно приобрести без рецепта.

Что общего у душевного здоровья и алкоголизма?

Алкоголизм и чрезмерное употребление алкоголя идут рука об руку с синдромом выгорания, тревожностью, бессонницей, депрессией и усиливают симптомы вегетативной дистонии. Очень часто человек начинает употреблять алкоголь для того, чтобы уменьшить симптомы упомянутых заболеваний, становясь в результате зависимым от алкоголя. С учетом данной проблемы, в состав препарата Фаццекс были включены активные вещества, способствующие улучшению работы мозговых клеток, нервной системы и системы вознаграждения при участии "гормонов счастья" катехоламинов, вследствие чего человек чувствует себя лучше.

В контексте душевного здоровья необходимо особо акцентировать находящееся в составе Фаццекса активное вещество экдистерон, выделяемое из корня левзеи сафлоровидной. В народе говорят, что употребляющий его человек "излечивается от четырнадцати болезней и обретает молодость".

При выгорании, вегетативной дистонии и в стрессовых ситуациях нет необходимости принимать Фаццекс курсом, достаточно делать это по индивидуальным ощущениям. В случае употребления алкоголя рекомендуется 27-дневный курс с приемом препарата утром и вечером.

Является ли алкоголизмом регулярное выпивание по выходным?

Этот вопрос задается часто, потому что многим кажется, что употребление алкоголя является неотъемлемой частью современной культуры. Алкоголь можно увидеть чуть ли не на каждом шагу — в кино, в рекламе, на свадьбах, вечеринках и т.д., поэтому социально активному человеку трудно не употреблять крепкие напитки — воздержание не всегда приветствуется. К сожалению, алкоголь вызывает зависимость, и для каждого индивидуума существует определенное количество алкоголя, способное превратить его в алкоголика. Это количество зависит от врожденных, психологических и физиологических особенностей, и его практически невозможно определить. Ясно одно — эта граница может подступить незаметно, и напитки на основе спирта являются хитрым наркотиком, оказывающим влияние на мышление и отрицание алкоголизма.

Наркологи считают, что регулярное выпивание по выходным, очень часто затягивающиеся до утра, заканчивающиеся потерей памяти о предыдущем дне и тяжелым похмельем, совершенно точно является 1-ой стадией алкоголизма, и человек обязательно должен задуматься об уменьшении дозы и частоты потребления алкоголя. Как бы это ни отрицалось обществом, медицина признает: алкоголизм — это тяжелое и трудноизлечимое заболевание, то есть уменьшить употребление алкоголя или прервать его больному не так-то просто. Для алкоголика быть трезвым или "в завязке" — означает испытывать более или менее тяжелые душевные и физические страдания, которые снова и снова приводят к рюмочке, за которой следует другая, и еще одна, и еще, пока человек не напивается до беспамятства.

Быть трезвым — значит страдать. Что делать?

Когда алкоголь больше не приносит прежнего удовольствия и первая рюмка заканчивается запоем длиною в неделю, потому что речь уже не идет об удовольствии, а том, чтобы чувствовать себя хоть сколь-нибудь хорошо — это уже тупик.

Тупик, когда не пить нельзя, потому что быть трезвым — значит страдать.

Что делать? Надо искать помощь, потому что человек, страдающий алкоголизмом, не может победить эту болезнь своими силами.

Как помогает ФАЦЦЕКС?

Препарат создан для уменьшения "вызываемых трезвостью страданий", синдрома похмелья и тяги к алкоголю. Согласно наблюдениям наркологов, принимая Фаццекс, люди становятся более спокойными, уменьшается тревожность. укрепляется сон, вследствие чего существенно улучшается физическое самочувствие, а у мужчин — потенция. Препарат можно принимать и в моменты внезапных рецидивов.

Довольно часто алкоголизм помогает "наломать дров" — портит репутацию, создает другие проблемы. Важно знать и признать, что алкоголизм — это БОЛЕЗНЬ, и не надо этого отрицать. Наоборот! Признать это — значит сделать первый шаг к выздоровлению!

ФАЦЦЕКС:

Разработан учеными

Признан наркологами

Создан и производится в Латвии

100% натурален

Не вызывает привыкания и зависимости

Улучшает и стимулирует способность заниматься умственным трудом

Помогает сохранить позитивный настрой

Не является медикаментом, для приобретения не нужен рецепт

Зарегистрирован в Центре оценки и регистрации ПВС как пищевая добавка за №10258

ФАЦЦЕКС — И ум улыбается!

Подробнее об алкоголизме читайте на: www.faccex.lv

Список аптек, в которых можно приобрести ФАЦЦЕКС, доступен здесь

Также препарат можно приобрести, заказав его на www.faccex.lv

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