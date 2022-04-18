Помогает ли средство от алкоголизма Фаццекс при синдроме вегетативной дистонии?

Препарат Фаццекс создан для поддержки людей, страдающих алкоголизмом, чтобы улучшить качество их физической и духовной жизни - благодаря этому уменьшается их тяга к алкоголю. Продукт разработан "Латвийским институтом органического синтеза" под руководством профессора Ивара Калвиньша. Уже второй год препарат Фаццекс успешно проходит клинические наблюдения в Елгавской психоневрологической больнице "Гинтермуйжа". Сегодня они находятся в заключительной фазе, а в ближайшее время будут опубликованы результаты.

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Фаццекс и депрессия

На латвийском рынке Фаццекс доступен с июля 2016 года. Препарат можно приобрести без рецепта в аптеках и на сайте www.faccex.lv. В течение последних лет получены хорошие отзывы в том числе и от людей, не страдающих алкоголизмом, но мучающихся от плохого настроения, вегетативной дистонии, тревожности, стрессов, признаков выгорания и депрессии. По информативному телефону Фаццекса звонили люди, у которых после приема препарата уменьшились симптомы вегетативной дистонии, снизился уровень стресса и пропадла бессонница.

Очень часто, ознакомившись с составом препарата, люди спрашивают, можно ли принимать Фаццекс в ежедневных тревожных и стрессовых ситуациях. Ответ — да, потому что Фаццекс не является медикаментом, выдаваемым по рецепту, в нем нет активных веществ, способных вызвать побочные эффекты и плохое самочувствие. Препарат можно приобрести без рецепта.

Что общего у душевного здоровья и алкоголизма?

Алкоголизм и чрезмерное употребление алкоголя идут рука об руку с синдромом выгорания, тревожностью, бессонницей, депрессией и усиливают симптомы вегетативной дистонии. Зачастую человек начинает употреблять алкоголь для того, чтобы уменьшить симптомы упомянутых заболеваний, становясь в результате зависимым от алкоголя. С учетом данной проблемы, в состав препарата Фаццекс были включены активные вещества, способствующие улучшению работы мозговых клеток, нервной системы и системы вознаграждения при участии "гормонов счастья" катехоламинов, вследствие чего человек чувствует себя лучше.

В контексте душевного здоровья необходимо особо акцентировать входящее в состав Фаццекса активное вещество экдистерон, выделяемое из корня левзеи сафлоровидной. В народе говорят, что употребляющий его человек "излечивается от четырнадцати болезней и обретает молодость".

При выгорании, вегетативной дистонии и в стрессовых ситуациях нет необходимости принимать Фаццекс курсом, достаточно делать это по индивидуальным ощущениям. В случае употребления алкоголя рекомендуется 27-дневный курс с приемом препарата утром и вечером.

Является ли алкоголизмом регулярное выпивание по выходным?

Этот вопрос задается часто, потому что многим кажется, что употребление алкоголя - неотъемлемая часть современной культуры. Алкоголь можно увидеть чуть ли не на каждом шагу — в кино, в рекламе, на свадьбах, вечеринках и т.д., поэтому социально активному человеку трудно не употреблять крепкие напитки — воздержание не всегда приветствуется. К сожалению, алкоголь вызывает зависимость, и для каждого существует определенное количество алкоголя, способное превратить его в алкоголика. Это количество зависит от врожденных, психологических и физиологических особенностей - его практически невозможно определить. Ясно одно — эта граница может подступить незаметно, а напитки на основе спирта - хитрый наркотик, оказывающий влияние на мышление и отрицание алкоголизма.

Наркологи считают, что регулярное выпивание по выходным, очень часто затягивающееся до утра, после чего человек мучится похмельем и не помнит предыдущего дня, совершенно точно является 1-ой стадией алкоголизма. Надо обязательно задуматься об уменьшении дозы и частоты потребления алкоголя. Как бы это ни отрицалось обществом, медицина признает: алкоголизм — это тяжелое и трудноизлечимое заболевание, то есть уменьшить употребление алкоголя или прервать его больному не так-то просто. Для алкоголика быть трезвым или "в завязке" — означает испытывать разной степени тяжести душевные и физические страдания, которые снова и снова приводят к рюмочке, за чем следует другая, еще одна и еще, пока человек не напивается до беспамятства.

Быть трезвым — значит страдать. Что делать?

Когда алкоголь больше не приносит прежнего удовольствия, а первая же рюмка заканчивается запоем длиной в неделю, речь уже не идет об удовольствии, а том, чтобы чувствовать себя хоть сколь-нибудь хорошо — это тупик. Не пить нельзя, потому что быть трезвым — значит, страдать. Что делать? Надо искать помощь, потому что человек, страдающий алкоголизмом, не может победить эту болезнь своими силами.

Как помогает Фаццекс?

Препарат создан для уменьшения "вызываемых трезвостью страданий", синдрома похмелья и тяги к алкоголю. По наблюдениям наркологов, принимая Фаццекс, люди становятся более спокойными, уменьшается тревожность. укрепляется сон, вследствие чего существенно улучшается физическое самочувствие, а у мужчин — потенция. Препарат можно принимать и в моменты внезапных рецидивов.

Довольно часто алкоголизм помогает "наломать дров" — портит репутацию, создает другие проблемы. Важно знать и признать, что алкоголизм — это БОЛЕЗНЬ, и не надо этого отрицать. Наоборот! Признать это — значит, сделать первый шаг к выздоровлению!

Фаццекс:

Разработан учеными

Признан наркологами

Создан и производится в Латвии

100% натурален

Не вызывает привыкания и зависимости

Не является медикаментом, для приобретения не нужен рецепт

Зарегистрирован в Центре оценки и регистрации ПВС как пищевая добавка за №10258

ФАЦЦЕКС — и ум улыбается!

Подробнее об алкоголизме читайте на: www.faccex.lv

Список аптек, в которых можно приобрести ФАЦЦЕКС, доступен здесь

Также препарат можно приобрести, заказав его на www.faccex.lv

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