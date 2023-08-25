Посетителей Пакруойской усадьбы завораживает рекордных размеров цветник площадью 2300 квадратных метров

Знаете ли вы, что летом по соседству в Литве можно увидеть не одно, а два разных моря, которые успокаивают и вдохновляют отдохнуть от повседневной жизни? Первое — Балтийское море, а второе находится в Пакруойской усадьбе, всего в 2 часах езды от Риги и 60 км от Бауски, и создано из великолепных цветов, их сочетаний и ароматов. Лучше всего это ощущение передает рекордных размеров цветник в центре Летнего цветочного фестиваля, площадь которого достигает 2300 квадратных метров!

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В море летних цветов — гармония красок и литовская лаванда

Уникальность крупнейшего цветочного фестиваля Северной Европы кроется в трудно поддающемся подсчету количестве сортов цветов и захватывающем дух цветочном саду площадью 2300 квадратных метров. Внутри он окружен белыми, голубоватыми, розовыми и даже черными цветами, а также огромными полями шалфея, называемого литовской лавандой. Рядом с ними также цветут красные астры, черные васильки, кружевные зонтики орлайя, космея, "мексиканские колокольчики" (руэллия) и многие другие цветы, создавая гармонию, олицетворяющую бесконечные волны и краски моря.

"При выборе растений мы обращали внимание на то, чтобы они сменяли друг друга во время цветения, а также красиво выглядели, когда распустились цветы и созрели семена, чтобы их семенные коробочки были более интересными", — рассказывает Кристина Иванченко, создатель фестиваля. "Такой океан, постоянно пополняющийся и меняющийся, прекрасен не только летом, но радует цветущими "волнами" до осенних заморозков", — добавляет она. На территории усадьбы цветы удивляют не только в этом цветнике, они распускаются в огромных скульптурах, вдохновленных пьесой В. Шекспира "Сон в летнюю ночь", а также на зданиях и даже в воздухе. Всего на этом летнем фестивале можно увидеть более чем 200 различных видов цветов, которые будут радовать вас до второй половины осени.

Станьте капитаном корабля в море цветов

Летний фестиваль цветов каждый год преподносит новые сюрпризы. Одна из новинок юбилейного фестиваля — корабли, плывущие по огромному океану цветов! Между цветочными волнами качаются настоящие корабли из летних цветов, в них можно попасть, сфотографироваться на фоне усадьбы или просто неторопливо полюбоваться прекрасными цветочными полями сверху. А какое море без рыбы? На волнах рядом с кораблями плавают и рыбы, то выныривая, то скрываясь в цветочном изобилии.

Уникальные открытия и развлечения в любую погоду

Несмотря на переменчивую погоду, Летний фестиваль в Пакруойскрй усадьбе каждый день предлагает множество мероприятий, не зависящих от погоды. Фестиваль цветов, искусства и любви приглашает своих посетителей — и маленьких, и взрослых — быть не только наблюдателями, но и участниками театрально-цирковой программы в течение всего дня. Здесь можно стать актером или поучиться у профессиональных цирковых артистов, например, ходить по канату.

Когда погода ухудшается и хочется остаться под крышей, обновленные развлекательные и познавательные помещения крупнейшего усадебного комплекса Литвы приглашают вас испытать вторую часть программы дня: здесь вы можете посетить выставку старинной техники и автомобилей, зал ретро-игровых автоматов, ремесленные мастерские с интересными занятиями — изготовлением керамики, валянием шерсти или производством парфюмерии. В поместье вы также найдете зал костюмов, Паноптикум, известный своей коллекцией диковин, а также зал наказаний с такими экспонатами, как гильотина и даже электрический стул. Чтобы добавить приключениям вкуса, рестораны усадьбы, исторический винокуренный завод и пивоварня открыты ежедневно.

Каждый день до первых морозов

Уникальный океан летнего цветочного фестиваля Пакруойской усадьбы удивит и позволит весело и интересно провести целый день всей семьей, открывая для себя цветочный рай, которому нет равных в Европе. Фестиваль цветов, искусства и любви проходит каждый день до первых осенних заморозков.

Пакруойская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы, всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года 2018, 2019, 2021, 2022". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн, а также возрождение сцен усадебной жизни 19 века.

Дополнительная информация и билеты: www.pakrojasmuiza.lv.