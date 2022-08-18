Поврежденное укрепление берега Даугавгривы будет восстановлено

По распоряжению Управления Рижского Свободного порта на этой неделе были начаты работы по ремонту берегового укрепления Даугавгривы или дамбы BKRR. В целях предотвращения дальнейшего размыва береговой линии планируется укрепить 95-метровый участок валунами и грядой гранитных камней, тем самым продолжая уже начатый в 2020 году процесс восстановления данного гидротехнического сооружения.

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После штормов прошлой зимы и в результате повышения уровня моря часть старых береговых укреплений Даугавгривы не выдержала нагрузки и рухнула. В ходе технического обследования территории было установлено, что на поврежденном участке береговых укреплений, состоящего из песчаной насыпи и надстройки из железобетонных плит, бетонные плиты местами были практически разрушены, в некоторых местах они полностью отсутствовали, в то же время, большая часть песчаной насыпи была смыта.

В связи с тем, что Западный мол является популярным местом прогулок жителей, после завершения ремонтных работ на дамбе будет проложена и укреплена пешеходная дорожка.

Восстановительные работы по укреплению берега Даугавгривы проведет SIA ASFALTBŪVE — компания, выбранная в результате открытой процедуры закупки. Согласно контракту, ремонт планируется завершить к концу октября этого года.

Дамба BKRR была построена в 1997 году как берегоукрепляющее сооружение с целью защиты береговой линии от эрозии.

Управление Рижского Свободного порта призывает жителей строго соблюдать правила безопасности при проведении строительных работ, не использовать строительную площадку для прогулок и просит обратить внимание на то, что нахождение посторонних лиц в зоне строительных работ запрещено!