Правильная эксплуатация и техническое обслуживание отопительной установки

При правильной эксплуатации отопительных печей и котлов, их регулярной чистке и обслуживании можно не только достичь высоких показателей тепловой эффективности, но и уменьшить негативное воздействие загрязнения воздуха на здоровье общества.

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Системы отопления, установленные 20 лет назад и раньше, – дровяные печи и котлы, – скорее всего, уже отслужили свой срок и не отвечают нынешним требованиям к отоплению, поскольку прежде дровяное отопление стоило дешево и никто особенно не задумывался о его экологичности. Как правильно использовать новое оборудование и регулярно проводить его техническое обслуживание, советы дают эксперты: руководитель проектов SIA Ekodoma – инженерно-консультативного предприятия, консультирующего в сфере окружающей среды, энергетики и энергоэффективности, энергоаудитор Томс Проданюкс (Toms Prodaņuks) и руководитель проектов отопления SIA SB Янис Грашс (Jānis Grašs).

Как указал производитель

Первый совет владельцам новых и сравнительно новых отопительных установок: следовать инструкциям производителя по правильной установке и эксплуатации отопительного прибора и самому регулярно следить за работой техники. Правильность выполнения данных действий зависит как от вида отопления, так и от конкретной установки: что можно сделать самостоятельно, а что – поручить сервисному специалисту. Однако необходимо считаться с тем, что каждый сезон потребуется проводить "технический осмотр" отопительного прибора. Кроме того, не стоит экономить на обслуживании, потому что иногда котел нужно разобрать – точно так же, как в более сложных случаях мы обращаемся к автомеханикам и доверяем ремонт своего автомобиля профессионалу, добавляют специалисты.

Неправильное горение – главный виновник загрязнения

Самая большая проблема котлов отопления, работающих на гранулах, дровах или брикетах, – так называемые мелкие частицы (обозначаются PM), которые выводятся через дымоход в окружающую среду. Различают два вида мелких частиц – PM 2,5 и PM 10 , которые являются одним из основных видов загрязнения воздуха в Латвии. Это микроскопические пылинки, невидимые человеческому глазу (иногда также в виде аэрозоля), которые попадают в воздух и воздействуют на дыхательные пути, легкие, сердце и кровеносную систему. В Латвии наиболее популярным видом топлива в домашних хозяйствах все еще остаются дрова, и именно в старых, неисправных или неправильно эксплуатируемых дровяных печах или котлах чаще случаются утечки, из-за которых такие частицы попадают в атмосферу. Котлы нового поколения производятся согласно экологическим нормативам, и их правильная эксплуатация достаточно дружественна природе.

Мелкие частицы образуются, если в печи или котле отопления неправильно или плохо обеспечен процесс горения: реакция горения не завершается полностью, а часть золы выходит через дымовую трубу. Чтобы мелких частиц образовывалось как можно меньше, необходимо обеспечить горение топлива на оптимальном уровне: использовать в котле подходящий вид топлива (т. е. в гранульном котле именно гранулы, а не брикеты и т. п.) в соответствующем количестве и согласно указаниям производителя, а также поддерживать установку в исправности и чистоте (не засорять).

Тем, кто эксплуатирует более старые отопительные котлы или печи и не планирует их менять, с точки зрения экологии и эффективности отопления важно обеспечить хорошее состояние дымохода – сильную тягу и ежегодную чистку. Специалисты советуют: чтобы отопление было эффективным и в трубу не выбрасывались продукты горения, пользователь должен тщательно чистить топку и котел, его конвекционные части (где тепло из дымовых газов отдает воду и откладывается копоть). Если этого не делать, ухудшается теплоотдача, снижается эффективность котла.

Например, регулярно убирать золу и огарки из топки, специальной щеткой (или механизмами) прочищать трубы теплообменника в котле отопления, конвекционные части можно чистить тряпкой, после отопительного сезона чистить дымоходы и трубу здания от золы и сажи и т. д. Точно так же, как различается обслуживание разных моделей автомобиля, различается и обслуживание отопительных приборов, поэтому в случае сомнений лучше обратиться за советом к специалистам.

Зачастую самая большая проблема небольших котлов и дровяных печей заключается в том, что к топке подводится слишком много воздуха, который нужно нагревать, соответственно потребляя больше энергии. Поэтому для оптимальной, эффективной работы котла отопления, важно осуществлять регулярное обслуживание и контроль установки (следя за показателями и работой, предусмотренной производителем), уделяя особое внимание подаче воздуха через вентилятор. Вентилятор подачи воздуха желательно проверять минимум раз в год.

Если вы используете котлы отопления, работающие на дровах или брикетах, на которые установлены аккумуляционные емкости (большие бочки, где накапливается тепло), рекомендуется следить за температурой. В теплую погоду, когда температура воздуха составляет около нуля градусов или выше, не стоит загружать котел топливом, потому что котел будет зря сжигать топливо. Кроме того, следует знать, какой температуры нужно достичь и какое потребление в доме – все зависит от источника тепла: некоторым радиаторам достаточно 30 градусов, другим потребуется 50 градусов. Об этом можно спросить и у изготовителей радиаторов, управляющего домом или энергоаудитора. Поэтому, если температура в аккумуляционной емкости достигнет 80 градусов, подбрасывать топливо в печь не нужно.

Новые гранульные котлы удобнее в использовании и обслуживании

Гранульные котлы популярны уже довольно давно, поскольку не только удобны в эксплуатации, но и требуют сравнительно малых трудозатрат в обслуживании. Обслуживание старых или более простых котлов требует больше личного участия, а в современных автоматизированных котлах с электронным управлением происходит самоочистка.

Чистка отсека для пепла (в зависимости от вида гранульного котла) может требоваться не реже одного раза в две недели, а у других контейнер для пепла нужно опорожнять 1-2 раза в год, а также проводить общую чистку котла. Необходимо чистить также компрессорную горелку и теплообменник котла. У некоторых котлов это требуется делать от одного раза в неделю до раза в месяц, у более современных – 2–3 раза за сезон. В котлах, где очищение горелки происходит автоматически, обеспечивается правильный процесс горения. Если котел "зарос" грязью и горелка тоже грязная, не будет обеспечен правильный процесс горения, что увеличивает количество выбросов.

Необходимо следить и за работой теплового насоса

Если в качестве способа отопления дома выбрать тепловой насос, хлопот с его чисткой и обслуживанием будет меньше, чем при использовании твердого топлива. Но специалисты дают совет: проверить эффективность работы теплового насоса можно на экране управления, где указано количество отработанных насосом часов. В зависимости от установленного устройства за год насос должен проработать до 3000 часов (срок службы компрессора теплового насоса составляет не меньше 60 000 часов, т. е. около 20 лет).

Кроме того, на дисплее можно увидеть количество часов электроподогрева, который должен экономично работать в течение 3–7 % часов от общего количества отработанных тепловым насосом часов. В среднем в холодный зимний день насос должен работать правильно с двумя-тремя циклами включения/выключения в час. Если наблюдаются большие отклонения от данных параметров, тепловой насос работает не очень эффективно. В таких случаях может быть достаточно правильной регулировки режима теплового насоса или системы отопления. Установка теплового насоса довольно сложная, поэтому профилактические или наладочные работы в системе отопления и насосе лучше поручить специалисту.

Тепловой насос приводится в действие электроэнергией. Одновременно с оборудованием системы теплового насоса специалисты советуют рассмотреть возможность установки солнечных панелей для выработки электроэнергии, которая также будет обеспечивать работу теплового насоса. Кроме того, специалисты рекомендуют установить счетчики тепловой и электрической энергии, что не окажет большого влияния на общий бюджет – это стоит около пары сотен евро. Без них будет сложно понять, сколько энергии потребляет тепловой насос и насколько он эффективен. Используя счетчики, можно зафиксировать его эффективность: выделить электроэнергию, потребленную на выработку тепловой энергии, а также заметить какие-либо проблемы. В результате неправильной работы теплового насоса чаще всего возрастает расход электроэнергии, приводящей устройство в действие.

Поговорка "Готовь сани летом, а телегу – зимой" справедлива и в отношении обустройства или улучшения систем отопления: тогда следующий отопительный сезон можно встречать со спокойной душой – установка будет работать эффективно и экологично.

Статья написана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды в рамках информационной кампании "Мой дом. Моя среда", ответственность за содержание которой несет Ассоциация проектов в сфере образования, культуры и инноваций. В рамках проекта владельцы частных домов и широкие круги населения информируются о правильной эксплуатации индивидуальных отопительных установок, о надлежащей практике сжигания топлива, о влиянии разных видов топлива на здоровье и окружающую среду.