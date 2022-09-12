Предприниматель, начни экономить электричество, не вложив ни цента

В то время, когда цены на энергоресурсы выросли в несколько раз, наступает последний момент для предприятий открыть глаза и действовать — сменить старое освещение на новое экономичное LED-освещение и каждый месяц снижать стоимость электроэнергии вплоть до 80%.

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ООО RCG Lighthouse предлагает услугу "освещение как сервис", то есть новое индустриальное освещение в "рассрочку". В течение восьми лет мы реализовали более 400 проектов в коммерческом и индустриальном секторах для клиентов по всей Балтии. Orkla Latvija, Coca-Cola, Jysk — это только некоторые из наших клиентов, которые начали активно действовать еще задолго до того, как энергетический кризис постучался в дома. Да, в основном это международные предприятия, для которых фокус на энергоэффективности не является трендом последнего года. Однако с приходом кризиса все сильнее растет спрос и от предприятий с местным капиталом. Несмотря на стремительный рост спроса на LED-освещение, мы способны его удовлетворить. Мы фокусируемся на предприятиях с площадью объектов более 1000 м2 — офисных зданиях, логистических центрах, складах, розничных магазинах, производственных помещениях и торговых центрах, а также различных открытых территориях.

Нужно действовать незамедлительно

Предприятия, получив счета за электричество, совершенно определенно поймут, что наступил последний момент для того, чтобы снизить расход электричества, потому что платежная нагрузка становится непомерно высока. Компании могут сидеть сложа руки и ждать государственной поддержки, но гораздо умнее и полезнее для обеспечения устойчивости предприятия действовать самим. Один вариант — это не включать свет вообще, но это не решение. Ясно, что компаниям необходимо быстрое и эффективное решение, чтобы экономия была заметна уже этой осенью и зимой, потому что прогнозов о снижении стоимости энергоресурсов на повестке дня пока что не наблюдается. Поэтому нужно думать о том, как сменить старые светильники на новые и существенно сэкономить.

RCG Lighthouse подобное решение предлагает уже 8 лет. Это LED-освещение, которое мы адаптируем под нужды каждого клиента. Мы находимся на расстоянии одного звонка. Клиент с нами связывается, договаривается о встрече, мы приезжаем, изучаем объект и готовим расчет экономии энергии. Это бесплатная услуга. Если наше сотрудничество продолжается, то RCG Lighthouse возьмет на себя все обязанности по управлению светом — мы позаботимся об утилизации старых светильников, а также о поставке и установке новых. Мы гарантируем, что LED-лампы прослужат как минимум 5 лет или еще дольше. Наша мотивация — установить настолько качественные светильники, чтобы вам не пришлось их менять.

В чей кошелек пойдут сэкономленные средства?

Нужно лишь желание сэкономить электроэнергию, что гарантирует существенно более низкие счета в будущем. Клиентам не нужно инвестировать ни единого цента. Первый платеж нужно будет осуществить только тогда, когда все LED-лампы будут установлены и пройдет первый месяц в режиме экономии. Клиент платит нам определенный процент от сэкономленной суммы, а экономия действительно впечатляет — до 80%. Например, если экономия составляет 1000 евро в месяц и плата за лампы составляет 300 евро в месяц, то 700 евро — это чистая прибыль предприятия. Клиенту не нужно вносить предоплату. Обычно клиенты выбирают фиксированный ежемесячный платеж на протяжении пяти лет, но есть и такие клиенты, которые приобретают и оплачивают освещение сразу. В обоих случаях мы даем пятилетнюю гарантию на LED-освещение и в этот период мы заботимся об освещении, если происходят какие-то проблемы. В сущности, все заботы об освещении вверяются RCG Lighthouse.

Можно успеть запрыгнуть в последний вагон

С момента изучения объекта до установки LED-светильников и реальной экономии может пройти от недели до пяти месяцев. Это напрямую связано с величиной объекта и тем, есть ли необходимые светильники на нашем складе или же их нужно произвести под нужды клиента (для этого у нас есть свое производство). Однако в любом случае, если действовать прямо сейчас, то самое позднее в январе новые LED-светильники существенно уменьшат счет за электричество. Мы гарантируем, что экономия будет. Мы находимся на расстоянии одного звонка. Приедем к вам, оценим ситуацию, и вы решите: хотите ли вы сэкономить и заработать или все же продолжите оплачивать счета за электроэнергию, которые будут все выше и выше.

www.lhouse.eu, info@lhouse.eu или 67 869 445