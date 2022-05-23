Преимуществами централизованной канализации пользуются 96% рижан

Ритм жизни современного города в Риге и стандарты качества, которого ожидают жители столицы от городского управления в плане умного и грамотного использования ресурсов, заставляет поставщиков услуг задуматься об устойчивости каждого сервиса и предлагать все более современные решения.

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На административной территории города Риги централизованные услуги канализации доступны уже 97,5% жителям города.

Однако в Риге есть районы и улицы, где эти услуги не доступны или не используются, потому что владельцы еще сомневаются в необходимости централизованного подключения. Поэтому в ежедневные задачи предприятия Rīgas ūdens входит расширение и обновление имеющихся сетей централизованной канализации, а также строительство новых сетей при использовании софинансирования из фонда Кохезии ЕС. Подобные работы проведены в Вецаки, Межапарке, Вецдаугаве, Дарзциемсе, Шампетерисе, Марупе (Биерини), частично в Зиепниеккалнсе, Болдерае, Берги и Бебербеки. В планах — Иманта, частично Тейка и частично Зиепниеккалнс. Большинство жителей этих районов по достоинству оценивают преимущества нового подключения к системе централизованной коммуникации и используют механизмы финансовой поддержки, которые предоставляет Rīgas ūdens, чтобы реализовать подобные проекты в своей частной собственности.

Строение сетей в Бебербеки

Житель Биерини Марупского района Петерис Ласманис: "Строительство дома закончилось примерно 20 лет назад и вместе с семьей мы сюда заселились в 2004 году. В то время в этом районе еще не было возможности подключить недвижимость к централизованной сети водоснабжения и канализации, поэтому питьевую воду мы получали из скважины, а для канализации использовался силос объемом 14 м3, который очищали раз в 3-6 месяцев. Учитывая, что у нас большая семья и мы расходуем много воды, было сложно поймать нужный момент, когда емкость наполнена и нужно ее очистить, в результате чего засорялась канализация. Сразу после окончания строительных работ городской сети в 2015 году мы одними из первых в этом районе подключили свой дом к централизованному водоснабжению и канализации. Главными аспектами в таком решении стали сравнительно небольшие расходы в долгосрочном периоде, а также качественная питьевая вода из-под крана. После подключения к городской сети мы не сталкивались с проблемами в подаче воды или в работе канализации. Все большее количество соседей решают подключиться к услугам централизованной канализации и водоснабжения, к тому же можно было использовать софинансирование от самоуправления, которое в рамках проекта Еврофонда предлагается в Марупском районе".

Цель этих мер — предоставить удобную и качественную услугу централизованной канализации в Риге все большему количество жителей. Выбор жителей в пользу централизованного подключения несколько осложняет отсутствие информации о главных отличиях существующих канализационных систем. Rīgas ūdens обобщила информацию о наиболее популярных решениях децентрализованной канализационной системы и сравнила их с использованием услуг Rīgas ūdens и городского подключения.

Централизованная канализация

Одно из самых больших преимуществ — это комфорт. Сточные воды сами утекают из дома, и хозяину не нужно думать, как и когда их собирать и очищать. Не нужно организовывать вывоз сточных вод и думать о ремонте оборудования. Rīgas ūdens обеспечивает сбор и отвод сточных вод к очистительным устройствам, а также соответствие предоставляемых услуг нормативным актам и требованиям к качеству.

Заполняемый резервуар или силос

На дачах и в других местах, где потребляется небольшое количество воды, удобным решением может стать установка силоса — это сравнительно дешевый и простой вариант. Суть силоса — накапливать все сточные воды в герметично закрытой емкости. Сточные воды из силоса не попадают в природу, поэтому вблизи силоса не засоряется окружающая среда. В силосе накапливается вся вода, которую ежедневно потребляет домохозяйство. Однако в долгосрочном периоде расходы на использование силоса будут самыми высокими, потому что нужно регулярно опустошать емкость и использовать услуги ассенизатора. Кроме того, нужно провести оценку установки силоса на земельном участке, чтобы убедиться в том, что к нему может подъехать ассенизаторская машина.

Система биологической очистки

Система биологической очистки состоит из емкости с непрерывной подачей электричества. Очищенные сточные воды отводятся в канаву или в водоем. Установка такой системы обойдется дороже всего, однако в долгосрочной перспективе у нее будут низкие расходы и небольшое потребление энергии. Периодические нужно проверять количество ила, а также работу компрессора. Подобное оборудование не рекомендуется устанавливать в местах с высоким уровнем грунтовых вод и в домах, где живут нерегулярно, потому что это может плохо повлиять на срок жизни оборудования. Как любое другое оборудование, эту систему со временем тоже нужно менять или ремонтировать, а также нужно заключить договор с сертифицированным предпринимателем, который будет осуществлять поддержку конкретного оборудования.

Септик

Септик — это емкость с по меньшей мере двумя или тремя связанными между собой камерами и системой инфильтрации, из которой очищенная вода отводится в грунт, поэтому эта канализационная система оценивается как самая недружелюбная по отношению к окружающей среде. Септики не подходят для участков с высоким уровнем грунтовых вод, потому что будет сложно отводить вытекающие очищенные сточные воды. Есть септики с биофильтром, который обеспечивает более сильное очищение воды, однако владельцу нужно следить за чистотой фильтра. Септики обеспечивают только механическое очищение сточных вод и не очищают сточные воды до такой степени, которую определяют правила Рижской думы. Расходы на установку, эксплуатацию и содержание септика не высоки, однако при выборе данной системы нужно считаться с тем, что нужно будет регулярно использовать услуги ассенизатора.

Марцис Цепуритис, заместитель директора по вопросам развития департамента Rīgas ūdens по развитию инфраструктуры: "До 31 декабря 2021 года владелец должен был обязательно зарегистрировать децентрализованную систему сбора и очистки сточных вод, а также обеспечить ее соответствие требованиям закона. В 2020 году Госконтроль констатировал, что до 64% домохозяйств с децентрализованной системой очистки сточных вод отправляют сточные воды на очистку реже двух раз в год, таким образом создавая угрозу для грунтовых вод, а также своего и соседского здоровья. Нужно подчеркнуть, что ежедневно мы используем огромное количество бытовой химии, которая при неправильном отводе сточных вод, попадает в окружающую среду. "Зеленое мышление" — это не только современный слоган, это изменение взглядов и ценностей, активное действие, направленное на создание чистой, ухоженной и безопасной для здоровья окружающей среды — для себя и будущих поколений".

Подробнее о проектах, софинансируемых из фонда Кохезии ЕС: Rīgas Ūdens.