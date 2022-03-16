Преимущество marketplace – новые покупатели при небольших инвестициях

Сегодня платформа marketplace лидера электронной коммерции в странах Балтии — компании "PHH Group", в которую входит и 220.lv, показывает самые высокие результаты в истории платформы. По сравнению с 2021 годом количество продавцов на marketplace удвоилось: в Латвии активными продажами занимаются около 1700 продавцов, во всей Балтии — 4000. Нормундс Саулитис, руководитель компании "X Jeans", присоединившейся к торговле на marketplace в 2019 году, объясняет, почему marketplace является успешным торговым каналом.

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Предприниматели, желающие присоединиться к торговле на marketplace, могут зарегистрироваться ЗДЕСЬ

Компания 220.lv присоединилась к marketplace в 2019 году, вскоре после открытия платформы. Поскольку "X Jeans" является дистрибьютором одежды и аксессуаров различных брендов, возможности получения новых торговых каналов всегда был в центре внимания компании, особенно в период, когда спрос на товары в сегменте электронной коммерции возрос. В настоящее время товары от "X Jeans" можно приобрести в интернет-магазине xjeans.eu, а также на 220.lv, Pigu.lt и Kaup24.ee. Компания строит все свои каналы онлайн-продаж по единой системе, чтобы каждый из них дополнял другой. Такая система позволяет компании высокоэффективно управлять всеми каналами электронной коммерции.

Н.Саулитис отмечает: "Мы рассматриваем marketplace, как и любой другой канал электронной коммерции, как совершенно отдельную, новую бизнес-нишу. Хотя наш основной бизнес сосредоточен на продажах в физических магазинах, одной из причин, по которой мы присоединились к marketplace, безусловно, было желание охватить большую аудиторию, которая заменила традиционный шопинг онлайн-покупками. Кроме того, на marketplace представлен широкий ассортимент товаров и различные группы товаров, которые мы не можем предложить в магазинах из-за ограниченной площади".

Предприниматель также подчеркивает, что значительную роль в присоединении к marketplace сыграл и тот факт, что платформа действует также в Эстонии и Литве, где сеть магазинов "X Jeans" представлена пока не так широко. Платформа marketplace позволила незамедлительно расширить возможности компании. Н. Саулитис рад также перспективам выхода на рынок Финляндии: "Мы уже достигли завершающей стадии перевода описаний товаров на финский язык и интеграции финского языка в нашу систему. Следует отметить, что наше внимание на международном рынке сосредоточено на решениях для электронной коммерции, чтобы мы могли выйти на новые рынки и охватить новых клиентов при относительно небольших инвестициях".

В качестве одного из важных факторов, способствующих торговле на marketplace, предприниматель выделяет партнерский сервис 220.lv, специалисты которого делятся полезными советами и практическими знаниями о том, как лучше подготовить свои товары к торговле на marketplace, и одновременно знакомят с различными инструментами финансирования, рекламы, маркетинга, информационных технологий и т.п.

Что касается планов на будущее, "X Jeans" планирует наряду с очными продажами уделять не меньшее внимание диверсификации торговли на каналах электронной коммерции. Н. Саулитис продолжает: "Путем объединения этих двух направлений деятельности, как взаимодополняющих частей, мы предоставим покупателям прекрасные возможности совершения покупок. Надеемся, что покупатели смогут легко сочетать оба способа покупок — в интернете или традиционном магазине. Мы планируем также расширение ассортимента продукции".

Присоединившись к 220.lv, команда marketplace предоставляет помощь и советы всем продавцам, способствуя получению ими наилучшего опыта и достижению высоких результатов продаж. Команда специалистов marketplace предоставляет разнообразные услуги, например, в прошлом году провела цикл семинаров Learning Fridays, цель которых — предоставление полезной информации и практических советов по различным аспектам электронной коммерции. Следующий семинар Learning Fridays состоится совсем скоро — 18 марта, в 11:00-12:00. Тема семинара — "Маркетинговые возможности на 220.lv". Слушатели семинара (согласно их пожеланиям) узнают обо всех рекламных возможностях на рынке 220.lv, о платных и бесплатных маркетинговых инструментах 220.lv, преимуществах и соответствии SEO. Участие в семинаре бесплатное, зарегистрироваться на участие можно здесь.

PHH Group-2021 в цифрах:

- 14 700 заказов в день;

- 5 500 полученных заказов в день в наших физических магазинах/пунктах выдачи товаров;

- 150 миллионов сессий за год в электронных магазинах Pigu Grupa — 220.lv, Pigu.lt, Kaup24.ee, Hansapost и HobbyHall;

- 4,9 миллиона заказов в 2020 году.