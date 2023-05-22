Приглашаем на праздник города Даугавпилс

С 1 по 4 июня этого года под девизом «С Даугавпилсом в сердце» пройдет праздник города Даугавпилс, посвященный 748-летию города.

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После нескольких лет ограничений в полную силу — с иностранными приглашенными артистами, праздничным шествием и салютом, тремя концертными площадками под открытым небом, разнообразной концертной программой и другими мероприятиями на протяжении четырех праздничных дней — организаторы праздника города Даугавпилс, возвращаясь к привычному режиму празднования, приглашают жителей и гостей города провести время вместе и насладиться гостеприимством Даугавпилса. На этот раз праздник начнется уже 31 мая, когда под звуки медитативной органной музыки все желающие смогут насладиться фестивалем "Латгальские дни органной музыки", в свою очередь мероприятия праздника города начнутся 1 июня с празднованием Международного дня защиты детей в парке Дубровина, традиционным праздником Форштадта и концертной программой Даугавпилсского театра.

Foto: Концерт к Международному дню защиты детей в Даугавпилсе

Начиная с пятницы, 2 июня, праздничное настроение в течение всего дня будет царить в сквере возле Даугавпилсского университета, сквере А. Пумпура и в различных учреждениях культуры Даугавпилса. Помимо разнообразной концертной программы, III слета Латвийских оркестров аккордеонистов и развлечений для детей, начнет работать праздничная ярмарка на улице Ригас и уличные кафе. В 18:00 праздник также начнет звучать на главной сцене на площади Виенибас, где выступят группы "Bel Tempo", "Carnival Youth", "The Sound Poets" и певец Феликс Шиндер (Felix Shinder).

Кульминацией праздника города Даугавпилс станет суббота, 3 июня: после окончания пандемии Covid-19 вновь пройдет традиционное праздничное шествие, которое на этот раз объединит около 3000 участников, представляющих различные учреждения самоуправления, школы, учреждения культуры, предприятия, общества, творческие коллективы и другие организации. Поскольку этот год является юбилейным годом XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII праздника танца, на концерте официального открытия праздника города Даугавпилс, который состоится после шествия, в яркой концертной программе объединятся творческие коллективы города, каждый исполнив часть репертуара Праздника песни и танца.

В течение всего дня продолжат работать сцены в парке Дубровина, сквере А. Пумпура, праздничная ярмарка, уличные кафе и аттракционы для детей. В этот день программу дополнят спортивные мероприятия, за которыми можно будет не только понаблюдать, но и поучаствовать в них.

К концу дня, с 19:00 на главной сцене выступят самые долгожданные артисты — группа "KJ Collective", Иво Фоминс и Вера Брежнева. Самое яркое событие праздника — праздничный салют на набережной Даугавы — пройдет в 23:15.

В заключительный день праздника города Даугавпилс, 4 июня, параллельно с мероприятиями в центре города, все желающие также смогут посетить Даугавпилсскую крепость, где будет работать Блошиный рынок, пройдет церемония открытия Николаевских ворот Даугавпилсской крепости и выставка автомобилей. А в 18:00 на стадионе "Локомотив" даугавпилсские спидвеисты проведут гонку Второй польской лиги сезона 2023 года.

Организаторы мероприятия: самоуправление города государственного значения Даугавпилса, Управление культуры и учреждения самоуправления. Информация: www.daugavpils.lv

Информируем, что во время мероприятий проводится фото и видео съемка для публикаций самоуправления города государственного значения Даугавпилса и исторических нужд.